Древние наскальные рисунки Амазонии изображают не наш мир

Исследователи из Эксетерского университета, работающие в регионе Серрания-де-ла-Линдоса на северо-западе Колумбии, дали новую интерпретацию найденной здесь серии наскальных изображений. Понять истинный смысл изображений им помогли потомки древних художников.

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Как сообщает Phys.org, исследователи впервые провели массовый опрос старейшин коренных народов, проживающих в так называемой колумбийской Амазонии. Ранее здесь были обнаружены десятки тысяч произведений наскального искусства.

Наиболее часто среди них встречаются нарисованные охрой дикие животные, в том числе сцены охоты. Но встречаются и сцены, которые до сих пор ученые трактовали как истории о сотворении мира. Кроме того, встречаются сцены превращения людей в животных.

По оценкам исследователей, самые древние из местных наскальных рисунков были созданы более 11 000 лет назад. Многие из них, как было принято считать до сих пор, передавали реальную картину, то есть художники рисовали то, что они видели собственными глазами.

Однако опрос старейшин показал, что на самом деле древние художники не занимались буквальным описанием среды, в которой им довелось жить. Как выяснилось, наскальное искусство повествует о "ритуальных специалистах, взаимодействующих с духовными сферами, о трансформации тел и о переплетении человеческого и нечеловеческого миров".

"Потомки первых художников недавно объяснили нам, что мотивы наскальной живописи не просто "отражают" то, что художники видели в "реальном" мире", - говорит профессор Джейми Хэмпсон, ведущий автор статьи. - Они также кодируют и проявляют важную информацию о том, как общины коренных народов создавали, взаимодействовали и увековечивали свои ритуализированные социокультурные миры".

Иными словами, на наскальные изображения надо смотреть не глазами обычного человека, но глазами шамана. Например, многие наскальные картины были обнаружены в районе Ла-Фуга в 2023 году. В основном они изображают животных.

Старейшина, к которому ученые обратились за консультацией, пояснил, что эти животные обитали на местном горном хребте, но не в реальном, а в духовном мире. Изображенные рядом с ними фигуры с двумя руками на самом деле оказались не простыми людьми, а великанами, которые живут в духовном доме - малоке.

Здесь же имеется изображение необычного животного, некой помеси льва и пантеры с двумя головами. Старейшина объяснил, что и это животное - из духовного мира. Более того, другой старейшина, который не только консультировал ученых в 2022 и 2023 годах, но и сам показывал им места с рисунками, объяснил, что изображения создавали не люди. По его словам, они были созданы духами.