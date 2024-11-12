Полмиллиона керамических монет-призраков времен Второй мировой случайно нашли на складе

В Японии на складах одной из компаний в городе Киото обнаружили 15 деревянных ящиков, битком набитых так называемыми фантомами - керамическими монетами периода Второй мировой войны, которые были выпущены из-за дефицита металла для чеканки настоящих монет.

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Об открытии со ссылкой на Японский монетный двор сообщает Arkeonews. Всего в Киото было обнаружено около 500 000 керамических монет типа "мабороси". Такие деньги называли фантомами или призраками. Они выпускались из-за дефицита металла во время Второй мировой войны - металл массово направлялся на выпуск оружия и боеприпасов.

Интересно, что монеты были обнаружены на действующем складе на территории бывшего завода. Это находка будет очень интересна историкам и археологам, ведь монеты-призраки считались полностью уничтоженными после войны. В обращении они пробыли недолгое время.

Вновь обнаруженные реликвии в оборот так и не попали. Исследователи считают, что они были изготовлены в годы войны корпорацией Shofu Industry Corporation. Эта компания существует и сейчас, но под названием Shofu Inc. На ее складе в Киото и отыскались 15 деревянных ящиков с монетами-фантомами.

"Монеты имеют номинал в один "сен" и диаметр 15 миллиметров, одна сторона украшена изображением горы Фудзи, а другая - цветущей сакуры", - следует из описания находки. Оценить номинал таких монет не так уж и просто. Один сен стоит 1/100 иены, то есть это аналог нашей копейки по отношению к рублю. А одна иена стоит около 0,7 американских цента.

По данным Японского монетного двора, в округе Кита в Осаке во время Второй мировой войны было произведено в общей сложности около 15 миллионов керамических монет. Выбор на местный завод пал потому, что это был один из лидеров в сфере производства гончарных изделий.

Производство керамических монет было налажено в городах Сэто в префектуре Айти и Арита в префектуре Сага, где процветала гончарная промышленность. После окончания войны монеты были уничтожены, так и не попав в обращение. Поэтому их и назвали "фантомами".