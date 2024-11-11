Первая серия фильма «Место встречи изменить нельзя» вышла 45 лет назад
Первый эпизод пятисерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина вышел 11 ноября 1979 года на Первой программе ЦТ. Он стал настоящей сенсацией, собрав у экранов всю страну, — во время эфиров снижалась преступность и даже потребление воды в домах. Производство картины строго контролировалось представителями МВД, которые начали вносить цензуру сразу после прочтения сценария. Как милиция влияла на съемки «Места встречи изменить нельзя» — рассказывает «Газета.Ru».
В 1978 году в Одессе и Москве начались съемки пятисерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя» о работниках Московского уголовного розыска в послевоенное время. Основой картины режиссера Станислава Говорухина стал роман братьев Георгия и Аркадия Вайнеров «Эра милосердия», выпущенный за три года до этого и вдохновленный историей преступной группировки Ивана Митина из Красногорска.
По воспоминаниям авторов, экранизировать роман им посоветовал сам Владимир Высоцкий, получивший книгу в подарок. Ради него в сценарии изменили внешность капитана милиции Глеба Жеглова с учетом органики и типажа актера. Об этом писатель Марк Цыбульский сообщил в книге «Владимир Высоцкий и его «кино». Однако у Говорухина была другая версия — якобы сам режиссер предложил Высоцкому прочитать книгу Вайнеров и «примерить» на себя роль капитана милиции Жеглова.
Несмотря на очевидность выбора Высоцкого, создатели фильма провели кастинг — в нем участвовали Сергей Шакуров, Николай Губенко, Евгений Стежко, Юрий Кузьменков, Анатолий Поползухин и Леонид Яновский. Как позже вспоминал Стежко, получивший роль лейтенанта Топоркова, пробы проводились для «галочки», чтобы отчитаться перед начальством:
«Шансов у тебя никаких, это роль Высоцкого. Просто нужен конкурс».
А с ролью Шарапова все было не так однозначно — за нее боролись около десятка известных актеров, включая Александра Абдулова, Сергея Никоненко и Станислава Садальского. Режиссер практически утвердил Николая Губенко, но потом понял, что они с Высоцким — «одного поля ягоды», а Шарапова стоит сделать более контрастным. В итоге на роль взяли Владимира Конкина, недавно сыгравшего Павку Корчагина в фильме «Как закалялась сталь». По мнению кинокритика Александра Шпагина, таким образом Говорухин сделал «замечательный ход»:
«Он взял Конкина, в котором его актерская органика, невероятная порядочность и свет, который от него исходит, сочетаются с некоторой жалкостью».
Предполагается, что за Конкина «попросили» в партии — мол, Шарапова должен сыграть «Павка Корчагин». Братья Вайнеры восприняли эту просьбу в штыки, потому что в романе герой выглядел совсем другим, — но были вынуждены сдаться.
Работа над «Местом встречи» строго контролировалась милицией — главными консультантами ленты стали заместитель министра МВД СССР, генерал-лейтенант Константин Никитин, а также начальник штаба МВД СССР Вадим Самохвалов. Прочитав сценарий, они сразу же потребовали исключить из диалогов милиционеров «воровской жаргон», потому что «так в милиции не говорят». Про эту цензуру Высоцкий написал:
«Наше телевидение требовало резко: // Выбросить слова "легавый", "мусор" или "мент", // Поменять на мыло шило, шило — на стамеску, // А ворье переиначить в "чуждый элемент"».
А сам Говорухин отзывался о Никитине так:
«Это нельзя, это тут надо сказать по-другому. Но мужик он был хороший. И он умер перед сдачей фильма. И потом, когда мне стали что-то говорить, я говорю: у нас консультант был Константин Иванович. Все поправки вот, пожалуйста. Все свалили на бедного покойного Константина Ивановича, он нам сильно помог уже оттуда».
Кроме того, Никитин очень хотел, чтобы Жеглов надел в кадре милицейскую форму. Однако Высоцкий противился этой просьбе, несмотря на то, что из-за отказа с выпуском картины могли бы случиться проблемы. Артист считал, что в сталинские времена милиционеры творили беззаконие. Тем не менее Высоцкий все же снялся в милицейской форме — правда, стоя в кителе у зеркала и обращаясь к Шарапову:
«Вот, Шарапов, моя домашняя одежда, вроде пижамы».
На резонный вопрос «Почему?» Жеглов ответил:
«Да потому что никогда не носил, да, наверное, и носить не придется».
В изначальной версии сценария после того, как Жеглов застрелил Левченко (Виктор Павлов), Шарапов заявил, что не может идти с ним дальше по жизни — поскольку герою Высоцкого «нравится убивать людей». Цензура не пропустила эту сцену.
Незадолго до сдачи картины Никитин скончался, что осложнило ситуацию: члены принимающей комиссии одновременно и не запретили, и не приняли фильм. Их возмутило то, что советские граждане будут вовлечены в воровскую тематику:
«Хотите, чтобы весь Союз неделю говорил о ворах и проститутках?»
Вместо Никитина фильмом стал заниматься первый заместитель начальника главного следственного управления МВД, генерал-майор Владимир Илларионов. Он уже давно общался с Высоцким, консультировал его и предоставлял тематическую литературу. Есть мнение, что именно консультанты способствовали съемке эпизода с поимкой Ручечника в Большом театре, который тогда был объектом с особым режимом охраны.
После небольшой паузы фильм все же выпустили на ТВ, приурочив его выход ко Дню милиции — первую серию показали 11 ноября 1979 года по Первой программе.
Тогда Говорухин находился в Севастополе — по его словам, выход каждого эпизода собирал всех у телевизоров и буквально срывал массовые праздники:
«Народ проигнорировал городское мероприятие и сидел у телевизоров».
Более того, как утверждали современники, во время эфиров общественный транспорт был полупустой, снижались преступность и… расход коммунальной воды.
Сын Высоцкого Никита во время премьеры лежал в больнице — по его словам, и врачи, и пациенты сбегались к единственному телевизору, чтобы посмотреть фильм:
«Единственное место, где можно было смотреть телевизор, — это было отделение челюстной хирургии. И туда сбегалась вся больница, и люди с шинами очень странно смеялись. И врачи разрешали и утренний повтор смотреть, и вечером. Это было нечто. То есть, как в песне, "вся больница у экрана собралась". Успех был просто… такого в кино не было никогда».
По словам кинокритика Александра Шпагина, Глеб Жеглов стал настоящим народным героем:
«То есть справедливый мужик, который немножечко вне закона. Он, с одной стороны, защитник общества, а с другой — жиган. И еще играет его Высоцкий, а Высоцкий — это Высоцкий».
Несмотря на всеобщее признание, фильм не получил серьезных наград — создателям вручили только почетные грамоты от министра МВД. А Высоцкий был посмертно удостоен Государственной премии СССР 1987 года.