Более полувека назад Алушта на три месяца стала базовым лагерем для съемочной группы «Пленницы» — с 1 июня по 31 августа 1966 года. Любимцев публики — Юрия Никулина, Георгия Вицина, Евгения Моргунова и Александра Демьяненко — можно было увидеть на прогулке по набережной или за столиком в ресторане. Для жителей города «Кавказская пленница» в буквальном смысле народное кино. Дотошными краеведами подсчитано, что в массовках и эпизодах промелькнуло почти полтысячи лиц и спин местных жителей.

В общении с алуштинцами удалось узнать, что простому шоферу Ивану Иванченко (его уже нет с нами) пришлось выступить в качестве дублера Евгения Моргунова.

— Невероятной силы был мужик! — вспоминает краевед Александр Перченко. — Он водителем был, мог свой ГАЗ-51 приподнять. И вот именно он — в шлеме и полосатой майке Бывалого — вносит через ворота во двор Крапивных холодильник — часть калыма за Нину. Потом и лицо его в нескольких эпизодах мелькает — он выделяется своей мощной фигурой из толпы.

Место первой встречи Нины с Сааховым — напротив ворот, куда Юрий Никулин загонял баранов, — одно из самых популярных у фанатов картины. Тогда это был переулок Милицейский, а сейчас имени партизана Крапивного.

— Летом постоянно слышим, как народ фотографируется и напевает «хали-гали», — говорит хозяйка дома Надежда Крапивная. — У нас тогда, летом 66-го, три дня снимали дома. Им понравились ворота наши, только они сами навес приделали. Моя мама даже угощала всю троицу — они водку купили, а закуски не было. И она им огурцы, помидоры нарезала.

А вечерами вся троица — Трус, Балбес и Бывалый — ходила смотреть футбол домой к заведующей гостиницы «Таврида».

— Тогда же телевизор был еще редкостью в городе, — вспоминает жительница Алушты Светлана Иванова. — А тем летом как раз транслировали из Англии матчи чемпионата мира, и вот они не пропустили ни одной игры.

Некоторые эпизоды фильма до сих пор хранят секреты, известные лишь алуштинцам. Выручку от сеанса одновременной игры в домино и уроков твиста Трус (Георгий Вицин) пересчитывает не своими руками!

— Это руки моего дедушки, — рассказывает сотрудник Краеведческого музея Александр Муравский. — Он работал в Госбанке. И ассистенты Гайдая обратились в банк с просьбой: им нужен был человек, который умеет очень быстро считать купюры. Посмотрели, как это делает мой дед, и потом отсняли несколько дублей. У него на левой руке возле большого пальца татуировка «ПАША». На стоп-кадре можно разглядеть — ее заретушировали, но фрагменты все равно видны.

В этой пачке денег был и рубль, который за вход на танцы заплатил житель Алушты Геннадий Муханов.

— Леонид Иович заметил меня в ресторане «Волна», — вспоминает он. — Мы отмечали там свадьбу нашего друга и выходили танцевать, тогда в моде был твист. А Гайдай с Моргуновым и Вициным ужинали за соседним столиком и наблюдали за происходящим.

Режиссер сам подошел к фактурному парню и пригласил поучаствовать в съемках.

— У меня было два съемочных дня, за которые я получил по 10 рублей, — смеется Муханов. — Когда мне приклеили усы, Гайдай посоветовал: «Будь собой — тебе не надо притворяться грузином» — и пошутил по поводу рубля: «Не вздумай украсть — он поддельный!» Этот рубль я отдал Вицину, причем в фильм вошел тот дубль, где я его случайно выронил, а всего было шесть попыток.

Запечатлен на киноленте и легендарный для Алушты человек — Николай Орестович Попов. В эпизоде с домино он подает успокоительные таблетки старичку в очках (кстати, это один из авторов сценария фильма — Морис Слободской), который очень боится проиграть свою партию Балбесу.

— Это мой папа, — говорит Лия Попова. — Его в городе знали все, потому что он много лет подряд перед сеансами играл на фортепиано в кинотеатре «Шторм». Тогда ему было уже 78 лет. Снимался он в своей клетчатой рубашке и любимой белой шляпе — сам упросил съемочную группу, чтобы его не переодевали, и шутил: «Я вам дам за это 20 копеек».

Именно в Крыму появилась еще одна знаковая советская деталь — фигурка оленя на капоте.

— Мы ездили за ней в Симферополь, — вспоминает Лузанов. — И там на толкучке купили оленя от «Волги» ГАЗ-21 за 25 рублей. Я даже подумал, что за такие деньги мог бы и сам его сделать — у меня алюминий был.

На съемках их в распоряжении Александра Демьяненко было два осла. Причем разной масти и разного пола. Тот, что потемнее и с белыми «очками», задействован во всех сценах, связанных с передвижением на тропах и по шоссе, а та, что светлее — серая с белой мордой, снималась во всех статичных эпизодах. Это ослица по прозвищу Люся, которая долгие годы жила в Симферопольском зооуголке.

Алушта стала и основной площадкой под открытым небом. Дом бракосочетания, где нетрезвый Шурик пытаясь записать здравицу — «Не рассчитал свои силы… И мы имеем дело с несчастным случаем на производстве», на самом деле — здание городской станции переливания крови. А настоящий Алуштинский ЗАГС в фильме — это милиция, куда спешит Шурик сообщить о похищении Нины. Эпизод с администратором гостиницы (Михаил Глузский) — «Птичку жалко!» — снимали на турбазе «Юность». Тот корпус с фасадной мозаикой на тему из жизни советской молодежи можно увидеть и сегодня. Знакомство и застолье с кунаками — «Кергуду! Бамбарбия!» — происходило в зале ресторана «Солнечный». Сейчас это ночной клуб Underworld. Сцену, где Бывалый преподавал курортникам уроки твиста, нашли на территории турбазы «Чайка».

Также съемки проходили в окрестностях сел Лучистое и Куйбышево. В десятках фрагментов на фоне виднеются горы — очертания Демерджи и Чатыр-Дага. Лагерь альпинистов, откуда похищают Нину, был разбит в районе Никиты. Кстати, в мешке кунаки-разбойники несут уже не Варлей, а мужика из съемочной группы.

Погоню снимали на старом шоссе Алушта — Судак, когда там еще на поворотах стояли обзорные зеркала для водителей. А вот уснувший за рулем машины Бывалый (а вернее, его дублер, Моргунова после одного скандала Гайдай отстранил от съемок) едет по сосняку в районе Никиты. А заканчивается все на Ай-Петри. Там машина застывает на краю пропасти, и Шурик успевает достать из нее связанную Нину. Весь транспорт в кадре тоже с крымскими номерами — скорая, увозившая пьяного Шурика (84-95 КРП), и рефрижератор, где замерзала троица (36-87 КР). Отметился в кадре и Симферополь. Съемки улицы у «психбольницы» проходили там вдоль забора консервного завода им. 1 Мая.

Так что, вопреки авторскому замыслу комедии, ее по месту съемок можно было бы назвать «Крымской пленницей». Фильм Леонида Гайдая практически весь снят в Крыму. Кавказа там совсем чуть-чуть — съемочная группа выезжала на три дня в окрестности Сочи, где на реке Мзымта снимали сплав Шурика в спальном мешке в бурных водах.

За первый год проката в кинотеатрах СССР «Кавказскую пленницу» посмотрели 76,5 млн зрителей! Практически каждый третий житель Советского Союза. Это четвертый результат в истории отечественного кино — после фильмов «Пираты ХХ века» (1980) — 87,6 млн, «Москва слезам не верит» (1980) и еще одной комедии Гайдая «Бриллиантовая рука» (1969) — 76,7 млн.