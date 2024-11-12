Как подводники США по просьбе Черчилля охотились на немецкий линкор «Тирпиц»

Во время Второй мировой войны подводники США прославились своими схватками с силами Японии в Тихом океане. Однако в истории американского подплава есть и глава, посвященная его борьбе с немцами в водах у побережья Европы. Причем действовали американцы под началом у британцев. Старт этой малоизвестной кампании был положен 8 ноября 1942 года.

© globallookpress.com // Немецкий линкор «Тирпиц», 1939 г.

По личной просьбе Черчилля

В 1942 году немецкие подлодки наносили огромный урон судоходству союзников в Атлантике. Для борьбы с ними британцы привлекали не только свои ВВС и корабли ПЛО, но и субмарины. Последние дежурили в Бискайском заливе, стараясь перехватывать выходившие из Франции и возвращавшиеся обратно вражеские лодки. Однако Уинстон Черчилль считал, что британские подводники принесли бы больше пользы на Средиземном море. Поэтому в июне 1942-го, во время второй Вашингтонской конференции, он попросил президента США Рузвельта отправить на борьбу с немцами американских подводников.

Рузвельт согласился, но главком ВМС США адмирал Эрнест Кинг был категорически против. Он утверждал, что все без исключения американские подлодки нужны в Тихом океане для борьбы с японцами. Президент проигнорировал мнение Кинга, отправив Черчиллю шесть новых субмарин типа «Гато». Так началась история 50-й подводной флотилии США, базировавшейся в Великобритании.

Первые три лодки «Блэкфиш», «Шэд» и «Ганнел» отправились через Атлантику 19 октября 1942-го. Днем позже вслед за ними вышли «Барб» и «Херринг». Шестая лодка «Гурнард» отправилась в путь лишь в начале ноября, но прибыла в Шотландию на базу ВМС в Росните первой, поскольку ее сестрам пришлось задержаться в пути, чтобы принять участие в операции у побережья Чёрного континента.

«Факельные» субмарины

Еще до того как пять субмарин 50-й флотилии пересекли океан, их первоначальная миссия по охоте на вражеские подлодки была прервана ради более важной задачи. 8 ноября 1942-го союзники начали операцию «Факел» – высадку войск в северной Африке. 50-я флотилия тоже приняла участие в этой операции. Четыре лодки были развернуты у Марокко, а пятая, «Блэкфиш», отправилась на юг к Дакару, чтобы помешать любым французским кораблям прийти на помощь войскам режима Виши в Марокко.

В тот же день, 8 ноября, 50-я флотилия одержала первую победу. Боевой счет открыла «Херринг», патрулировавшая между Касабланкой и Эль-Джадидой и получившая приказ «уничтожать любое судно, вышедшее из Касабланки». В 10:00 командир лодки объявил тревогу: было замечено вишистское судно «Вилль дю Авр», шедшее зигзагом. «Херринг» выпустила четыре торпеды. Две из них попали в цель, после чего «француз» медленно затонул.

На следующий день шанс атаковать выпал «Блэкфиш», обнаружившей в полдень вишистский конвой. Командир лодки Джон Давидсон выпустил две торпеды в крупный транспорт и заявил одно попадание. Но в реальности французы заметили торпеды и увернулись от них.

Высадка войск в Африке проходила довольно суматошно: многочисленные надводные силы союзников сновали туда-сюда, а в небе то и дело появлялись их самолеты. Такая ситуация неизбежно вела к ошибкам в опознании своих и чужих подлодок, следствием чего стали инциденты с дружеским огнем. Так, в полдень 8 ноября самолет ВВС США чуть было не потопил «Ганнел», а «Херринг» пришлось уклоняться от союзнических эсминцев.

И их осталось четверо

Завершив задание в Северной Африке, лодки 50-й флотилии пошли на базу в Роснит, прибыв туда 25–27 ноября. Но среди них не было «Ганнел», у которой в пути сломались двигатели. На скорости в 2,5 узла она смогла добраться до Фалмута, и после ремонта ее отозвали в США. Вскоре на родину вернулась и «Гурнард»: после декабрьского похода в Бискайский залив у нее тоже возникли проблемы с двигателями.

К тому моменту 50-я флотилия перешла в оперативное подчинение британцам, которые поручили ее лодкам новое задание – ловить в Бискайском заливе вражеские суда-блокадопрорыватели. По замыслу Адмиралтейства, у испанского побережья субмарины должны были охотиться на транспорты под французскими и немецкими флагами, везущие грузы военных материалов.

Но действия у побережья Испании доставили американским подводникам немало хлопот. Эти воды буквально кишели рыбаками, каботажниками и судами нейтральных стран. Побывавший там первым командир «Гурнард» Чарльз Эндрюс вспоминал, что его руки были связаны «паршивыми правилами»: подлодки США не могли всплывать днем и, если они замечали судно более 5000 т, то «должны были сначала сообщить об этом по радио, получить разрешение британцев, и лишь затем попытаться потопить его».

Остальные четыре «американки» покинули Роснит 16–20 декабря, чтобы занять позиции у испанских портов. Но в этот раз один из их командиров, Джон Уотерман с «Барб», решил действовать по своим правилам – считать вражескими все танкеры и транспорты, идущие со скоростью более 12 узлов, а также все суда свыше 5000 т, если нет уведомлений, что это нейтралы.

Такое решение привело к неприятному результату: 26 декабря у Виго Уотерман торпедировал испанский танкер «Кампоманес», приняв его за немецкий. Мадрид заявил Лондону протест, но британцы открестились от произошедшего, спихнув вину на немцев и итальянцев. Из документов «Барб» записи об этой атаке были удалены, и ее причастность к инциденту оставалась в тайне 40 лет, пока власти США не рассекретили информацию.

Другие лодки действовали успешнее. Эдгар Макгрегор на «Шэд» ночью 4 января 1943-го у французского Биаррица перехватил и расстрелял из орудия немецкий тральщик с баржой. Утром 25 января он мог бы повторить успех, но его подвели торпеды во время атаки немецкого рудовоза «Нордфельс». Это судно было замечено Макгрегором выходящим из порта Бильбао. Опознав транспорт как вражеский, «Шэд» трижды выходила на него в торпедную атаку. Но из семи выпущенных торпед лишь одна попала в цель, да и та не разорвалась. В итоге слегка поврежденный «Нордфельс» на глазах раздосадованных американцев вернулся в порт.

Не повезло Макгрегору и во время следующего похода. 1 апреля в Бискайском заливе «Шэд» перехватила итальянский транспорт «Пьетро Орсеоло», следовавший из Японии с грузом резины и олова. Подлодка атаковала это судно, когда его уже встретили немецкие эсминцы. Макгрегор выпустил в них восемь торпед, посчитав, что попал в транспорт и эсминец. И он был прав: «итальянец» был торпедирован, а вот в эсминец Z-23 торпеда попала под острым углом и не взорвалась. Благодаря резине «Пьетро Орсеоло» остался на плаву и дошел до Бордо. Единственным утешением американцам могло служить то, что часть его груза пришла в негодность.

Давидсон на «Блэкфиш» был более удачлив. 19 февраля он встретил у Бильбао два траулера, оказавшихся немецкими сторожевиками. Давидсон атаковал их торпедами, потопив сторожевик V-408. В ответ второй немецкий корабль V-414 контратаковал лодку глубинными бомбами. Немцы сбросили их достаточно метко, повредив «Блэкфиш», но той все же удалось уйти.

Янки за полярным кругом

В течение первых трех месяцев 1943 года каждая лодка 50-й флотилии совершила несколько походов в Бискайский залив. Но, кроме вышеупомянутых успехов, похвастаться было нечем. Не везло им и в борьбе с вражескими субмаринами. За все время одну из них 21 марта якобы потопила «Херринг», но немцы ее успех не подтвердили.

Охота в Бискае все больше разочаровывала американцев. Целей для атак хватало: в своих отчетах о походах командиры лодок упоминали сотни контактов с судами и траулерами, но почти все они шли под нейтральным флагом. В итоге в апреле 1943-го Адмиралтейство решило передислоцировать 50-ю флотилию в Арктику. Там флотилия, увеличившаяся на две единицы за счет пришедших из США лодок «Хаддо» и «Хэйк», должна была помочь британскому подплаву бороться с немецкими лодками в Норвежском море.

Первыми в апреле в Арктику вышли «Барб» и «Блэкфиш». Их отправили патрулировать подходы к Датскому проливу с целью не допустить прорыв через него в Атлантику немецких линкоров «Тирпиц» и «Шарнхорст». Но история не дала им шанс атаковать стальных гигантов, которые в тот момент находились в Альтен-фьорде.

Ожидание «Тирпица» затянулось на полтора месяца. Единственным развлечением в этот период для экипажей подлодок стала стрельба по сорванным с якорей штормами минам, которых вокруг было в изобилии. Американцы стреляли по ним из ружей, автоматов и пулеметов, отмечая, что мины не только никогда не взрываются, но и не тонут. По мнению командира «Барб», эта пальба была благом, так как «позволяла бороться с рутиной похода и хоть немного потренировать экипаж».

В мае указанные субмарины сменила «Херринг», в то время как «Шэд» вместе с лодкой-новичком «Хаддо» охотилась в Норвежском море на «серых волков» Деница. Во время этого похода «Хаддо» несколько раз замечала немецкие подлодки, но так и не смогла выпустить в них ни одной торпеды.

Что же касается «Хэйк», то ее вклад в историю 50-й флотилии оказался минимальным, поскольку, выйдя в поход из Роснита, она вскоре получила приказ возвращаться в США вместе с остальными лодками. Дело в том, что уже к маю 1943-го Адмиралтейство и командование ВМС США решили, что 50-я флотилия стала бесполезной в кампании против немецких субмарин, так как не вписывалась в схему борьбы с ними. Поэтому в июне адмирал Гарольд Старк приказал ее подлодкам вернуться в Америку, откуда они были отправлены в Тихий океан.

Итогом действий лодок 50-й флотилии стали 27 походов в Атлантике, в том числе и в рамках операции «Факел», во время которых было уничтожено только четыре цели. Но британцы сочли, что их вклад в общее дело был куда большим, чем потопленные корабли, так как присутствие американцев сняло часть нагрузки с подплава Великобритании в водах Европы.

В дальнейшем все упомянутые лодки успешно воевали против Японии, а «Барб» вошла в пятерку лучших субмарин США по потопленному тоннажу. И этому способствовал опыт, полученный в Атлантике, давший экипажам субмарин 50-й флотилии бесценные знания о подводной войне, которые впоследствии были ими успешно применены в Тихом океане.