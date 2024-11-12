Карникс: как древние кельты побеждали врагов с помощью психологического оружия

В войнах древности наряду с обычным оружием нередко использовалось психологическое. Устрашающего вида предметы, и музыкальные инструменты, издающие пугающие звуки, были обычным делом в армиях Европы, Азии и обоих Америк. Особенно эффективно действовало такое не смертельное оружие, если объединяло в себе демонический дизайн и ошеломляющую громкость. Именно таким был карникс — боевой духовой инструмент древних кельтов.

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Несмотря на то что карникс считается кельтским изобретением, этот инструмент был распространен по всему европейскому континенту. Точно известно, что его использовали даки, жившие на территории современной Румынии. Также изображения похожих труб археологи нашли на одном из буддийских барельефов в далекой Индии.

В основе карникса была тонкая бронзовая трубка длиной более 3,5 метров. В нижней части трубка заканчивалась мундштуком, а в верхней располагалось подобие колокола, часто имевшее вид головы кабана. К сожалению, ни один древний карникс полностью не сохранился и в распоряжении археологов есть только многочисленные фрагменты инструмента. Но, рассматривая их, ученые предположили, что верхняя украшенная часть карникса оснащалась подвижным языком, создающим сильные вибрации.

Как звучал карникс

Играли на карниксе, держа его вертикально. При этом он значительно возвышался над воинами. Задачей духового инструмента было создание максимального шума и хаоса на поле боя, который выводил из равновесия непривычного к подобному шуму противника.

Звук карникса на самом деле действовал на врагов. Об этом писал греческий историк Полибий, живший во 2 веке до нашей эры. Грек удивился, когда увидел большое количество угрожающе выглядевших труб над армией кельтов. Трубы ревели и в их звук органично вплетались боевые кличи воинов. Все это многократно усиливалось эхом и создавало невыносимую дезориентирующую какофонию.

Римский историк Диодор Сикул также отмечал резкий, пронзительный звук духовых инструментов кельтов. Каждым, кто впервые сталкивался с ревом карниксов, овладевало сильное желание покинуть шумное место. Хотелось немедленно прекратить эту пытку. Римлянин писал, что этот звук идеально подходил для того, чтобы внести смятение в ряды противника.

Редкий артефакт

Ни в одном музее нет полностью сохранившегося кельтского карникса. Самый полный экземпляр — Дескфордский карникс, найденный в Шотландии в 1816 году. Инструмент сохранил трубку и голову кабана с несколькими колокольчиками. Но у артефакта все равно отсутствует значительная часть — грива животного и язык.

Последний раз карникс находили в 2004 году. Семь обломков трубы находились в тайнике с ритуально уничтоженным оружием. Там же лежали поврежденные шлемы, мечи и останки животных. Изображения карникса встречаются гораздо чаще. Самыми известными считаются скрещенные трубы на римском динарии, датированный 48 годом до нашей эры и три человека с инструментами на котле из датского Гундеструпа.