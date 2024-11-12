Откуда русские узнали, что Колумб открыл Америку

Споры о том, кто и когда открыл Америку, не затихают уже несколько столетий. На пальму первенства, официально принадлежащую испанскому мореплавателю Христофору Колумбу, претендуют около десятка путешественников из различных стран.

© unsplash

Большинство исследователей полагают, что о существовании Нового Света европейцам было известно задолго до экспедиции Колумба, а древние финикийцы и китайцы успели побывать в Америке намного раньше. Когда же об этом континенте узнали жители нашей страны?

В XVI веке – от святого Максима Грека

Согласно официальной версии, Христофор Колумб открыл Новый Свет 12 октября 1492 года в ходе экспедиции, направленной испанской короной для поиска морского пути в Индию. И хотя многие современные исследователи неоднозначно оценивают последствия этого события (например, для коренных жителей Америки), достижение Колумба оказало огромное влияние на всю дальнейшую историю человечества.

Жители России узнали об открытии нового континента примерно через полвека. Первое документальное свидетельство этого события историки нашли в сочинении «Сказание отчасти недоуменных неких речений в слове Григория Богослова», принадлежащем перу православного святого Максима Грека. Автор этого труда утверждает, что 40-50 лет тому назад испанцы и португальцы нашли «землю величайшу» и много различных обитаемых островов. В тексте даже упомянуто название одной из открытых путешественниками земель – Куба.

Максим Грек (1470-1556 гг.) – православный публицист и переводчик, который в молодые годы уехал из родной Греции в Италию, чтобы изучать там иностранные языки и философию. Завершив обучение, он поселился на Афоне, приняв монашеский постриг. В 1515 году великий князь ВасилийIII обратился к игумену Ватопедского монастыря с просьбой прислать в Москву сведущего монаха для перевода религиозных текстов на русский язык. Так образованный и уважаемый религиозный деятель был направлен в нашу страну.

Большинство историков считают, что Максим Грек мог узнать об открытии Христофора Колумба, когда проживал в Италии.

В середине XV века – от мореплавателей-поморов

По одной из версий, еще в XV веке жители северных регионов России, большинство из которых были поморами, на своих ладьях открыли путь от Архангельска до Аляски. А первыми колонистами Америки стали новгородцы, бежавшие на далекие земли от гонений, устроенных царем ИоанномIV Васильевичем (1530-1584 гг.), которого в народе не зря прозвали Грозным.

Данное утверждение подтверждают археологи. В 1937 году на побережье Кенайского залива (Аляска) было обнаружено поселение, датированное XV-XVI веками. И его явно построили наши переселенцы. Об этом свидетельствовали развалившиеся печи, характерные для русских изб, а также сохранившаяся домашняя утварь, створки православных икон, медные и серебряные нательные кресты.

Следует учесть и официальные показания, данные в канцелярии города Охотска казаками Анадырского гарнизона Вершининым и Гребешковым в 1762 году. Эти казаки утверждали, что побывали на Аляске и видели там людей, которые живут, как русские. Они якобы носят бороды и молятся по старообрядческому канону.

В начале XV века – от венецианцев

Впрочем, о существовании далекого континента жители России могли услышать и еще раньше – от венецианских купцов, которые активно торговали с нашей страной в XIV-XV веках. Есть предположение, что Америку открыли в 1390 году братья-аристократы Антонио и Николо Зено в ходе экспедиции, организованной совместно с Генрихом Синклером, носившем титул графа Оркнейского. Путешественники якобы основали поселение на острове Ньюфаундленд.

В 1558 году житель Венеции Николо Зено (потомок одного из братьев) опубликовал карту северной части Атлантического океана. Этот аристократ утверждал, что его предки побывали в Америке за сотню лет до Колумба, а после возвращения нарисовали вышеупомянутую карту, которая являлась семейной реликвией.

В конце XII века – от валийцев

Еще одна версия открытия Нового Света связана с именем валлийского принца, которого звали Мадог ап Оуайн Гвинед. Предположительно, он открыл Америку в 1170 году. Жители Руси могли узнать о далеком континенте из рассказов других путешественников, побывавших на землях Западной Европы, и слышавших о путешествии валлийцев.

Как утверждают средневековые источники, будучи одним из младших сыновей короля, Мадог ап Оуайн Гвинед не имел никаких шансов занять престол. Поэтому он отправился в плавание вместе со своим братом Риридом и горсткой храбрецов. Преодолев Атлантику, валлийцы обнаружили плодородные земли. Скорее всего, они высадились на территории современной Флориды или Алабамы и основали там колонию.

Затем Мадог ап Оуайн Гвинед вернулся в родной Уэльс и рассказал соотечественникам о совершенном открытии. Вместе с ним на новые земли отплыли еще 10 кораблей переселенцев. Их больше не видели. Возможно, эти отважные люди поселились на берегах Миссисипи.

Впоследствии некоторые путешественники утверждали, что встречали индейцев, говорящих по-валлийски.

В Х веке – от соседей-скандинавов

Жители Древней Руси также могли узнать о существовании Америки от своих северных соседей – викингов, с которыми поддерживали тесные контакты: то враждуя, а то и сотрудничая.

Помимо Христофора Колумба наиболее вероятным кандидатом на лавры первооткрывателя Нового Света, с точки зрения большинства историков, является скандинавский мореплаватель Лейф Эрикссон (около 970-около 1020 гг.). Он был сыном известного предводителя викингов Эрика Рыжего, который во время своих военных походов открыл остров Гренландию. Согласно преданию, Лейф Эрикссон достиг берегов Северной Америки за пять веков до Христофора Колумба.

Канадские археологи во время раскопок обнаружили места древних стоянок викингов на острове Ньюфаундленд и Лабрадоре. Родственники легендарного мореплавателя и другие викинги не раз посещали Новый Свет. Они дали этой земле свое название – Винланд.

Косвенным подтверждением данной теории является запись, которую сделал итальянский епископ Лиутпранд Кремонский (около 922-972 гг.) – известный историк и дипломат своего времени. Он утверждал, что к далекому и таинственному континенту плавали норманны. Так в Западной Европе называли всех скандинавов.