Уникальную акулу-призрака поймали у побережья Албании

Ученые обнаружили единственную в своем роде глубоководную акулу-призрака с генетическим заболеванием. Ее поймали у побережья Албании.

Акула принадлежала к виду Oxynotus centrina (обыкновенная центрина). Эти рыбы обладают темно-серо-коричневой или даже черной кожей, помогающей им сливаться с темными водами на большой глубине. Акулы обитают в восточной части Атлантического океана, достигая глубин до 1300 метров.

Пойманный у берегов Албании экземпляр отличался светлой кожей. Ученые предположили, что акула является альбиносом, но пигментация ее глаз соответствовала норме, что невозможно при данном нарушении. Специалисты пришли к выводу, что у акулы развился лейцизм – редкое генетическое заболевание, которое влияет на выработку меланина.

«Это первый документально подтвержденный случай лейцизма у этого вида и первое нарушение окраски, о котором сообщалось в семействе Oxynotidae», – говорится в исследовании.

Альбинизм или лейцизм обычно снижают шансы особи выжить в дикой природе. Необычная окраска делает их заметными. Но у пойманной учеными акулы не было признаков каких-либо заболеваний или истощения.

Новое исследование помогает лучше понять, как мутации влияют на жизнь глубоководных обитателей. Так, нарушения пигментации не обязательно отражаются на выживании и росте, сообщает The Independent.

Ранее на побережье Новой Зеландии нашли самого редкого в мире кита. Это южноамериканский ремнезуб.