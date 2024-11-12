Всемирный день доброты: история и традиции праздника

Каждый год 13 ноября по всему миру празднуют день доброты. Этот праздник существует, чтобы напомнить всем о том, как легко совершать добрые поступки и насколько приятно оказаться в ситуации, когда добро возвращается. URA.RU рассказывает о традициях и истории Всемирного дня доброты.

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Традиции на День доброты

В день доброты принято делать маленькие приятные радости окружающим. В каждой стране сформировались свои традиции на 13 ноября: в Сингапуре прохожим дарят цветы, в Англии малоимущих приглашают на вкусный ужин, а в Японии пожилым людям помогают прибраться в квартирах.

Главное — помочь нуждающимся и сделать чей-то день чуточку лучше. Помочь донести бабушке пакеты с продуктами, улыбнуться прохожему, или поздравить с праздником незнакомца. При этом важно, чтобы добро было искренним и бескорыстным. Ведь если ждать благодарности или платы за свои поступки, то это уже не настоящая доброта.

Близких людей в этот праздник можно поздравить каким-нибудь небольшим сюрпризом. Например, можно навестить родителей и помочь им в домашних делах, или провести вечер с любимым человеком так, как он давно хотел.

В чем смысл Дня доброты

Организаторы дня доброты считают, что в наши дни особенно важно проявлять доброту и тепло к окружающим. Организация «Всемирное движение за доброту» призывает напомнить всем, что совершать добрые поступки очень легко, и каждый может сделать мир чуточку лучше.

Еще одна цель праздника — объединить людей из разных стран, несмотря на разницу в культуре и языке. Ведь добрые поступки приятны всем, и благодаря ним можно достичь взаимопонимания и единства.

История Дня доброты

Впервые «Всемирное движение за доброту» появилось в Японии в 1997 году. Собравшиеся единомышленники хотели одного — своим примером вдохновить других людей на добрые и искренние поступки.

Всего за год организация разрослась до всемирной. В 1998 году представители стран со всего мира собрались вместе на конференции в честь праздника. С тех пор 13 ноября стал официальным днем праздника.

В Москве день доброты впервые отпраздновали в 2009 году. Тогда на Манежной площади десятки людей собрались, чтобы встретиться вместе и написать письма доброты. Тогда более 500 писем со словами поддержки отправились в интернаты для пожилых людей.