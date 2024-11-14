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Легенды и скандалы гостиницы "Москва" и отеля Four Seasons, обращенного в доход государства

Суд национализировал пятизвездочный отель Four Seasons, расположенный в паре сотен метров от московского Кремля. Впервые фешенебельную гостиницу открыли на этом месте еще до революции, после — возвели там легендарную «Москву», а в 2004 году снесли ее и построили неточную копию. За почти век существования отеля на Охотном Ряду там произошло много разных скандалов. Как отель в центре Москвы связан с проститутками, наркотиками и стрельбой — в материале «Газеты.Ru».

«Москва» не сразу строилась: легенды и скандалы гостиницы у стен Кремля
© ТАСС

Национализация гранд-отеля

Мещанский суд Москвы обратил в доход государства фешенебельный отель Four Seasons, торговую галерею «Модный сезон» и апартаменты в здании на Манежной площади возле Кремля, сообщило РБК со ссылкой на адвоката Павла Хлюстова.

По словам юриста, суд национализировал все здание. Теперь объект перейдет под управление Росимущества и может находиться в ведении госучреждения еще долгое время.

Помещения Four Seasons были арестованы по решению Мещанского суда еще в апреле. Аресту подверглись почти 35 тыс. квадратных метров, которыми ранее владел бизнесмен, бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.

Стоимость здания по адресу Охотный Ряд, дом 2, может достигать 6 млрд рублей. Стоит отметить, что строго говоря, национализация подразумевает выплату компенсации бывшему владельцу, а обращение в доход государства ввиду коррупционного уголовного дела, ставшего основанием для операции, — нет.

Хотин в марте 2024 года был приговорен к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 млрд рублей. Предприниматель не признал свою вину. По данным Forbes, состояние Хотина составляет порядка $700 млн, он занимает 154-е место в списке самых богатых людей России.

«Москва» не сразу строилась

В досоветские времена пустырь Манежной площади был застроен множеством зданий в три-четыре этажа. А в квартале, где сейчас высится отель Four Seasons, находились две известные гостиницы — «Лоскутная» и «Большая Московская», также известная как московский «Гранд-Отель». Их возвели там во второй половине XIX века.

В роскошном «Гранд-Отеле» насчитывалась сотня фешенебельных «нумеров» и был недурный ресторан. Там даже как-то пел Федор Шаляпин. А еще в нем познакомились Иван Бунин и Антон Чехов.

Реклама «Гранд-Отеля» предлагала потенциальным постояльцам отведать блюда русской и французской кухонь, погреться в «нумерах» с помощью печей-голландок, поиграть на биллиарде, почитать русские и заграничные газеты, позвонить по телефону.

После 1917 года гостиницы были национализированы — отобраны у владельцев — и переданы в ведение Моссовета. Там стали жить советские чиновники (как, к примеру, в других отелях — «Национале» и «Метрополе», получивших номера и названия «Домов Моссовета»). В сталинскую эпоху, когда историческую застройку Москвы активно сносили, стремясь порвать с «буржуазным» прошлым и построить город побеждающего социализма, на месте «Лоскутной» и «Гранд-Отеля» решили возвести грандиозное здание в духе конструктивизма — очередной символ новой, советской Москвы.

© Открытка с изображением гостиницы «Большая Московская» (также известная как московский «Гранд-Отель»)

«Лоскутную» и другие дома, где находились как жилые квартиры москвичей, так и множество магазинов, трактиров и аптек, снесли. А «Гранд-Отель» решили сделать частью новой огромной гостиницы. Попутно сменилась эпоха, и конструктивистский проект быстро переделали в сталинский ампир — с помощью архитектора Алексея Щусева.

По очень расхожей легенде, когда проект гостиницы утверждал Иосиф Сталин, ему представили два разных варианта фасада, а вождь якобы расписался так, что все решили — утвердил оба. Указать на это никто не решился, и построили здание с разными по стилю боковыми частями.

© Строительство гостиницы «Москва», 1933 год
«Двенадцать четырехугольных колонн встречают вас в вестибюле. Коридор убегает вдаль. Мебели так много, что можно растеряться. Муза водила на этот раз рукой круглого идиота», — писал с открытия гостиницы литератор Илья Ильф.

Кстати, достроить ту часть гостиницы, что выходила к станции метро «Театральная», смогли лишь после Великой Отечественной войны.

Характерное здание даже попало на этикетку одного из символов СССР — водки «Столичная».

В 1941 году во время «московской паники» перед эвакуацией властей из столицы здание гостиницы хотели взорвать — чтобы оно не досталось немцам. В 2005 году рабочие нашли в подвалах «Москвы» сотни килограммов тротила, взрыв которых мог бы не только уничтожить гостиницу, но и серьезно повредить Кремль и Исторический музей.

«По другой версии, тротил предназначался для минирования иных объектов, а гостиница «Москва» использовалась только в качестве склада для боеприпасов», — говорилось в заметке «Известий», посвященной находке.

В 2004 году здание «Москвы» решил снести тогдашний мэр Юрий Лужков. Несмотря на протесты градозащитников, гостиницу сравняли с землей, а на ее месте построили новое здание «по мотивам», где и находится по сей день отель Four Seasons — «Времена года».

Проститутки, кокаин, трупы

В «Москве» останавливалось множество именитых гостей: писатель Михаил Шолохов, маршал СССР Георгий Жуков, летчик Валерий Чкалов, рабочий Алексей Стаханов, певец Георг Отс, актриса Софи Лорен и актеры Марчелло Мастроянни и Роберт де Ниро, космонавт Юрий Гагарин, первый президент РФ Борис Ельцин.

Большая гостиница в самом центре столицы, еще и рассчитанная на иностранных и высокопоставленных отечественных постояльцев, не могла не обрасти легендами и не стать местом действия громких скандалов.

Возле гостиницы и в ней самой постоянной публикой были проститутки и фарцовщики. Первые высматривали клиентов, вторые — искали, что бы обменять у иностранцев из дефицитного «импорта». В самой «Москве» постоянно устраивались шумные вечеринки, лился рекой алкоголь в шикарных ресторане (где, кстати, изобрели салат «Столичный») и кафе «Огни Москвы» на 15-м этаже — с видом на столицу.

По расхожей байке, сын Сталина Василий в ресторане «Москвы» отбивал у режиссера Романа Кармена жену. А в 1942 году там погиб, упав в лестничный пролет, белорусский поэт Янка Купала — по слухам, его убили чекисты.

Впрочем, спустя годы в «Москву» уже заходили и обычные советские люди. Простой 30-летний водитель и рыбак Николай Козаков вспоминал, как он в 1962 году посетил кафе «Огни Москвы», попутно заглянув в коктейль-холл гостиницы:

«Я взял меню и обнаружил, что из крепких напитков имеются «Коньячный», «Маяк» и «Таран», из полукрепких — «Дружеский» и «Белая ночь». Я взял «Белую ночь» и одно яблоко. «Ночь» ничего, зелененькая, с вишенками, но хуже, чем в «Пекине». Тут уже приготовленная эта эмульсия стоит в кувшине, барменша только кладет в бокал лед и вишенки. Это хрен ли за пожар. Посетив после холла туалет и вымыв руки, получил от завсортиром чистое полотенце, за что пришлось старику дать гривенник. Один разор в Москве, куда ни плюнь — везде гривенники».

Из коктейль-холла гражданин Козаков отправился на лифте на 15-й этаж — в кафе. В «Огнях Москвы» Козаков «пылал желанием оставить последний рубль и успокоиться». Там он попросил 200 граммов портвейна, выпил, закусил унесенной из коктейль-холла половинкой яблока, и сидел на подоконнике за шторой, разглядывая Москву.

Характерным, передающим царивший в советской «Москве» дух был скандал, описанный в докладной записке министра внутренних дел СССР Николая Дудорова в 1956 году:

«22 сентября сего года в 1 час 15 минут около ресторана гостиницы «Москва» была задержана Гордеева Алла Сергеевна, 1940 года рождения, нигде не работавшая, и Костюкова Вера Георгиевна, 1940 года рождения, портниха ателье, которые, будучи в нетрезвом состоянии, в ресторане подсаживались за столы к иностранцам. На замечание работников ресторана они отвечали грубостью, а при удалении из ресторана выражались нецензурными словами».
© Главный фасад гостиницы «Москва» в 1966 году

В 1962 году похожую докладную получил уже глава МВД РСФСР Вадим Тикунов. В записке значилось:

«3 февраля около 20 часов в гостиницу «Москва» пришел в нетрезвом состоянии депутат Верховного Совета СССР, председатель Целинного крайисполкома Мацкевич В. В., который пытался завести к себе в номер студентку МГУ Ашурову, 1943 года рождения, находившуюся в холле 5 этажа. Дежурная по этажу и горничная вступились за Ашурову, за что Мацкевич оскорбил их нецензурной бранью».

Кстати, для Мацкевича все потом сложилось хорошо — после снятия Хрущева он вернулся на пост министра.

Громкий скандал разразился в Four Seasons в 2017 году — там задержали экс-сенатора РФ от Чеченской Республики, бизнесмена Умара Джабраилова.

Мужчина в одном из номеров гостиницы трижды выстрелил из наградного пистолета Ярыгина в потолок.

При этом Джабраилов, как сообщал «Ъ», находился под воздействием кокаина.

«Для самообороны... этот ствол иногда с собой носил. В тот вечер, 29 августа, он оказался при мне. И вот я им воспользовался, выразив такой свой протест бунтарский, если это можно так сказать. Я ни в кого не собрался стрелять... Я выстрелил в потолок. От отчаяния… Дело в том, что, к сожалению, я человек контуженный. Я участник боевых действий, я офицер запаса. В Чечне воевал», — делился потом с журналистами бывший член Совета Федерации.

Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей. Свою вину Умар Джабраилов признал и раскаялся в содеянном, оставшись «более чем довольным приговором». В 2018 году его исключили из партии «Единая Россия».

В том же 2018 году в одном из номеров Four Seasons нашли тело 39-летнего бизнесмена Игоря Санина, торговавшего мебелью. По данным агентства «Москва», ссылавшегося на источник в силовых структурах, причиной смерти Санина стало алкогольное отравление.

На столике в номере также обнаружили тарелку с неизвестным порошком. Ранее мужчина был судим за хранение наркотиков.

Директор департамента общественных связей Four Seasons Наталия Лапшина заявила тогда РБК, что руководство отеля «очень сожалеет о кончине одного из гостей».

«Безопасность гостей и сотрудников отеля, а также неприкосновенность их частной жизни всегда является нашим главным приоритетом», — отметила она.
Истории
Игорь Санин
Наталия Лапшина
Николай Дудоров
Георг Отс
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