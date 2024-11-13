Кто придумал и сделал советский «Луноход»

Исполняется 110 лет со дня рождения создателя «Лунохода-1» Георгия Бабакина
С именем замечательного конструктора и ученого Георгия Бабакина связана, пожалуй, самая яркая страница в истории освоения космоса с помощью автоматических межпланетных станций. Когда-то он заметил: человек должен отправляться на работу в космос, только если возможности автоматов будут исчерпаны. Первые возможности роботов были проверены на Луне. Тогда выяснилось, что наши автоматы собрали ничуть не меньше информации, чем американские астронавты.
Максимальное время, на протяжении которого американцы "щупали" Луну, было 75 часов. А два советских лунохода отработали по несколько месяцев и передали огромный объем ценнейшей информации. Причем и исследования, и доставка лунного грунта на землю советскими автоматическими станциями обошлись гораздо дешевле, чем экспедиции с астронавтами. Не говоря уже о риске для последних.
Георгий Николаевич Бабакин, главный конструктор ОКБ им. С.А. Лавочкина с 1965 по 1971 гг., Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, родился 13 ноября 1914 года в Москве. Именно под его руководством были совершены первые в мире мягкие посадки аппаратов на Луну, Венеру и Марс. Были созданы первые спутники Луны.
31 января 1966 года. В этот день стартовал космический аппарат "Луна-9". Через трое с половиной суток автоматическая станция - первая в мире! - совершила мягкую посадку на поверхность спутника в районе Океана Бурь. Очевидцы рассказывали, что Георгий Бабакин кричал от радости: "Как посадили! Как в люлечку!"
Станции нового поколения "Луна-16", Луна-20" произвели автоматический забор лунного грунта и доставили его на Землю. Впервые самоходный аппарат "Луноход-1", управляемый с Земли, совершил длительный многокилометровый рейд по спутнику нашей планеты.
Под руководством Бабакина к Венере стартовали несколько космических межпланетных станций - "Венера-4", "Венера-5", "Венера-6" и "Венера-7". Именно посадочному аппарату станции "Венера-7" (старт в 1970 году) впервые в мире удалось после спуска на поверхность передать данные о температурном режиме, давлении, газовом составе атмосферы этой загадочной планеты…
Все, кто знал Георгия Николаевича и работал с ним, подчеркивают: он был великим тружеником, простым и очень обаятельным человеком. Никогда никого не подставлял, если что-то шло не так, и никогда не забывал при награждениях. Ни звание члена-корреспондента Академии наук СССР, ни Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, ни медаль лауреата Ленинской премии его не изменили. Это был человек, лишенный всякого намека на чванство. Настоящий русский интеллигент.
Отмечали и еще одну показательную черту этого удивительного человека. На летучках Георгий Бабакин мог сидеть с отсутствующим взглядом, а потом выдать какую-то совершенно невероятную идею. Она иногда казалась даже сумасбродной, но позже оборачивалась оригинальным способом, узлом, прибором, тем решением, которое долго искали…
В мае 1971 года Георгий Бабакин и его КБ впервые в мире отправили к Марсу автоматические станции "Марс-2" и "Марс-3", Но узнать о завершении этих экспедиций конструктору было не суждено. Он умер 30 августа 1971 года, скоропостижно. А космические станции успешно закончили исследование Марса в августе 1972 года.
В его честь назван кратер на Луне, рядом с кратерами Циолковского и Королева. Одно из образований на поверхности Марса также носит его имя.