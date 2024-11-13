Кто придумал и сделал советский «Луноход»

С именем замечательного конструктора и ученого Георгия Бабакина связана, пожалуй, самая яркая страница в истории освоения космоса с помощью автоматических межпланетных станций. Когда-то он заметил: человек должен отправляться на работу в космос, только если возможности автоматов будут исчерпаны. Первые возможности роботов были проверены на Луне. Тогда выяснилось, что наши автоматы собрали ничуть не меньше информации, чем американские астронавты.

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Максимальное время, на протяжении которого американцы "щупали" Луну, было 75 часов. А два советских лунохода отработали по несколько месяцев и передали огромный объем ценнейшей информации. Причем и исследования, и доставка лунного грунта на землю советскими автоматическими станциями обошлись гораздо дешевле, чем экспедиции с астронавтами. Не говоря уже о риске для последних.

Георгий Николаевич Бабакин, главный конструктор ОКБ им. С.А. Лавочкина с 1965 по 1971 гг., Герой Социалистического Труда, доктор технических наук, родился 13 ноября 1914 года в Москве. Именно под его руководством были совершены первые в мире мягкие посадки аппаратов на Луну, Венеру и Марс. Были созданы первые спутники Луны.

31 января 1966 года. В этот день стартовал космический аппарат "Луна-9". Через трое с половиной суток автоматическая станция - первая в мире! - совершила мягкую посадку на поверхность спутника в районе Океана Бурь. Очевидцы рассказывали, что Георгий Бабакин кричал от радости: "Как посадили! Как в люлечку!"

Станции нового поколения "Луна-16", Луна-20" произвели автоматический забор лунного грунта и доставили его на Землю. Впервые самоходный аппарат "Луноход-1", управляемый с Земли, совершил длительный многокилометровый рейд по спутнику нашей планеты.

Под руководством Бабакина к Венере стартовали несколько космических межпланетных станций - "Венера-4", "Венера-5", "Венера-6" и "Венера-7". Именно посадочному аппарату станции "Венера-7" (старт в 1970 году) впервые в мире удалось после спуска на поверхность передать данные о температурном режиме, давлении, газовом составе атмосферы этой загадочной планеты…

© Выдающийся советский ученый и конструктор в области космической техники Георгий Бабакин // РИА Новости

Все, кто знал Георгия Николаевича и работал с ним, подчеркивают: он был великим тружеником, простым и очень обаятельным человеком. Никогда никого не подставлял, если что-то шло не так, и никогда не забывал при награждениях. Ни звание члена-корреспондента Академии наук СССР, ни Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, ни медаль лауреата Ленинской премии его не изменили. Это был человек, лишенный всякого намека на чванство. Настоящий русский интеллигент.

Отмечали и еще одну показательную черту этого удивительного человека. На летучках Георгий Бабакин мог сидеть с отсутствующим взглядом, а потом выдать какую-то совершенно невероятную идею. Она иногда казалась даже сумасбродной, но позже оборачивалась оригинальным способом, узлом, прибором, тем решением, которое долго искали…

В мае 1971 года Георгий Бабакин и его КБ впервые в мире отправили к Марсу автоматические станции "Марс-2" и "Марс-3", Но узнать о завершении этих экспедиций конструктору было не суждено. Он умер 30 августа 1971 года, скоропостижно. А космические станции успешно закончили исследование Марса в августе 1972 года.

В его честь назван кратер на Луне, рядом с кратерами Циолковского и Королева. Одно из образований на поверхности Марса также носит его имя.