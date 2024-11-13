Почему у восточной красавицы на полотне Энгра три лишних позвонка

Все искусство полно эротики. Иначе просто не может быть. Но есть художники, на чьих картинах эротизм виден сразу, а все творчество говорит, что художник знатный любитель женщин. Таким был Энгр.

© Жан Огюст Доминик Энгр «Юпитер и Антиопа», 1851

Тот факт, что Жан Огюст Доминик Энгр в 82-летнем возрасте написал «Турецкую баню», которую нередко называют самым эротичным полотном XIX века, мало удивлял его современников. Художник был известен своим ярким сексуальным темпераментом.

«Энгр и в преклонном возрасте был знатным любовником. Случалось, в Опере он так возбуждался, глядя на какую-нибудь танцовщицу, что восклицал: „Мадам Энгр, в карету!“ И дома тут же приступал к „делу“», — Альфред Стивенс, живописец

Когда он был молод, приехав на виллу Медичи (Французская академия в Риме), Энгр копировал обнаженную натуру с картин Тициана, Рафаэля и Бронзино. А потом из Италии прислал на рассмотрение Академии «Купальщицу, изображенную по пояс».

В ней уже были заметны находки живописца: модель, как отмечает Винсент Помаред в книге «Энгр», еще не одалиска и не восточная красавица, но уже и не античная богиня, да и написана она в более реалистичной манере, чем ее «современницы».

Это в 1807 г, а в 8 году Энгр создал «Большую купальщицу». В отличие от «Купальщицы, изображенной по пояс», героиня отворачивает лицо от зрителя, представая перед нами в наготе, но при этом оставаясь незнакомкой.

Хотя эта картина и снискала некоторое одобрение, критики отнеслись к ней придирчиво: «Непонятно, откуда падает свет, а тело купальщицы не отбрасывает тень на покрывало, на котором она сидит». Это, конечно, не полный список претензий: в довершение художнику посоветовали не отвлекаться и во всем следовать высокому, благородному, классическому стилю.

Однако именно эта «полублагородная» картина Энгра и прославила его.

© Тициан «Венера Урбинская»

«Энгр изобрел собственный способ писать обнаженную натуру. Он сам определил иконографию, пластику и эротическую составляющую, которые позже использовал в других своих произведениях», — Винсент Помаред, книга «Энгр»

Конечно, обычно идеи не возникают на пустом месте. И у Энгра был свой эталон — Тициан. «Венера Урбинская», копию которого Энгр написал в Италии, оказало влияние на творчество француза. Сравните с «Венерой Урбинской» его «Одалиску и рабыню» и «Юпитера и Антиопу».

© «Большая одалиска» — заказ королевы Неаполя Каролины. В 1819 году картину сняли с Салона по причине «анатомического несоответствия»

И вот Энгр располагает героиню спиной к зрителю, придает ее позе больше динамики и наконец (в отличие от купальщиц) поворачивает ее голову, заставляя посмотреть зрителям прямо в глаза. Доселе невиданный образ восточной красавицы в гареме, ожидающей своего хозяина, готов!

Гордый своей находкой, Энгр представляет «Одалиску» на Художественном салоне 1819 года, но получает шквал критики.

«В ней нет ни костей, ни мышц, ни крови, ни жизни, ни рельефа, ни всего того, что должно иметь изображение», — негодует историк искусства Шарль-Поль Ландон. А въедливый критик Де Кератри находит у одалиски три лишних позвонка и возмущается тем, что у нее «шокирующе худые руки».

Вот так-то, друзья! Три лишних позвонка и худые руки! Хороши критики. Только сильно сомневаюсь, что их имена хоть как-то запомнились, если бы они не проехались по Энгру). Кстати, насчет трех позвонков, технически это так. Только неужели им больше нечего было сказать? Не восприняли мощной эротики, чувственности и соблазна полотна?

© 1839 год. Обнаженная одалиска, музыкант и евнух в интерьере гарема. Теперь это классический образец ориентализма во французской живописи

Энгр раздражен, но не только не отрекается от «Одалиски», а напротив использует ту же манеру в новых полотнах.

Художник и сам признавался, что терпеть не может анатомию, «эту ужасную науку, о которой я не могу думать без отвращения».

В конце концов, для физиологических деталей существовала реальная жизнь. И мадам Энгр, конечно. А его влияние чувствуется в академической живописи и даже среди импрессионистов Огюста Ренуара и Эдгара Дега.