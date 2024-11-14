Кто придумал Праздник разбитых фонарей?

В России и в мире в четверг, 14 ноября, отмечают интересные праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют Всемирный день курицы, Праздник разбитых фонарей и День дизайнера упаковки.

Всемирный день курицы

Каждый год во второй четверг ноября во всем мире отмечается Всемирный день курицы. Он представляет собой не только необычный, но и веселый повод отметить важность этих пернатых животных, которые обеспечивают нас мясом и яйцами. Во многих странах мира в этот день проводятся выставки, конкурсы и фестивали, где люди могут узнать больше о курицах, их роли в истории и культуре, а также насладиться разнообразными блюдами из этих птиц.

Праздник разбитых фонарей

Неизвестно, когда и кем был введен Праздник разбитых фонарей, но для многих он играет важную роль. Для кого-то это повод вспомнить свое детство, когда игра на улице могла закончиться разбитыми фонарями, а для кого-то — пересмотреть культовый отечественный сериал «Улицы разбитых фонарей».

День дизайнера упаковки

В 2019 году Российское общество дизайнеров упаковки провело мероприятие «Упаковка-2019», на котором было объявлено о создании праздника. Это решение было встречено с энтузиазмом и одобрением среди дизайнеров и специалистов, работающих в этой сфере.

С тех пор День дизайнера упаковки стал ежегодным событием, которое отмечается различными мероприятиями, встречами, семинарами и выставками. Этот праздник призван подчеркнуть важность дизайна упаковки в современной индустрии продаж, а также отметить вклад и достижения дизайнеров, работающих в этой сфере.