Что можно и нельзя делать 15 ноября

В народном календаре 15 ноября было днем, тесно связанным с богатством, благополучием, финансами. Приметы старались соблюдать тщательно, чтобы не рисковать деньгами и прибылью.

Сам праздник 15 ноября носил имя "Житница". Проверяли запасы на зиму, смотрели, в достатке ли зерна. С зерном и хлебом на Житницу были связаны и некоторые обряды. Так, например, на горсть зерна загадывали желание - а на рассвете бросали ее на улицу через окно, чтобы птицы, склевавшие зерна, разнесли желание по свету - и оно исполнилось.

Считалось плохой приметой тратить деньги - старались не покупать ничего. Не передавали деньги из рук в руки, не давали в долг и не возвращали займы. Деньги должны были на Житницу быть "при хозяине"- тогда и в следующем году богатство из дома не уйдет.

Также под запретом было употребление двух видов продуктов: не ставили на стол ничего алкогольного и ничего сладкого, считали, что на этом "богатство проешь".