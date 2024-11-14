«Ростов-папа»: как этот город стал криминальной столицей России

Кто первым из уголовников остроумно сказал «Ростов-папа, Одесса-мама», истории филологической мысли неизвестно, но практически сразу блатное выражение прочно вошло в сознание не только воровской среды, но и обычного человека.

© "Ростов-Папа" (сериал, 2001)

Прелести юга

Два города славились по всей России огромным количеством совершенных краж и были лакомым место для пристанища уголовников всех мастей, любивших тепло, женщин, рестораны и богатых людей.

Две императрицы – два воровских города

Уголовники предпочитали южное тепло и безбедную жизнь, которые они сначала обрели в Одессе, созданной по велению женской императорской руки Екатерины Второй в 1795 года на месте бывшей турецкой крепости Хаджибей и в Ростове, который тоже создала женщина, но уже другая, Елизавета Петрова. Город со второй половины XIX века активно развивался и изначально получил кличку Русский Чикаго за одинаковое расположение улиц. Но американское сравнение на русской почве не прижилось и в победителях оказалось менее культурное и во многом обидное для местных современных жителей, не до конца ясно сравнение с неким «папой».

Громкие имена – в Одессе, безликость – в Ростове

Мишка-Япончик, Сонька Золотая ручка, Фукс, Федька Бык и многие другие промышляли в Одессе. А вот Ростов отличался безликостью, имен здесь не было. В этом - главное отличие ростовских воров от одесских, которые любили создавать себе громкие имена и были во многом правы.

Воры-сценаристы

Ростовские воры отличались изобретательностью и находчивостью – мозги у них, что называется «варили» в отличие от сегодняшних последователей, которые взрывают банкоматы или вскрывают его начинку с помощью газовой горелки. Раньше бы за такую грязную работу вора презирали. В 20-х годах контору Госбанка ограбила киносъемочная бригада, которая предъявила охранниками и вышестоящему руководству кипу подтверждающих бумаг, главных смысл которых – разрешить провести съемки эпизода ограбления банка. Охранники впустили якобы режиссера, актеров, сценариста, операторов и еще двух-трех человек, которые несли киноаппаратуру и светоустановки. Все это было расставлено внутри хранилища – его охранники заперли изнутри. А тем временем съемочная бригада вытащила отмычки, вскрыла сейфы, упаковали в мешки деньги. Режиссер опросил наружных постовых помочь снять финальную часть с выносом денег из банка. Все прошло просто замечательно до тех пор, пока банковские служащие не открыли сейфы. Гениальных воров-сценаристов так и не нашли.

Котиковая шубка в игре в этикет

У преступников был свой этикет. Они могли пожалеть жертву, основываясь на своих понятиях о добре и зле. Характерный случай произошел с молоденькой актрисой ростовского Театра юных зрителей Варей Шурховецкой. Она только что вернулась с фронта и шла ночью по темным улицам. К ней подошли двое мужчин и, вступив в учтивый разговор, пошли рядом с ней, а потом также любезным тоном предложили снять котиковую шубку, протертую в нескольких местах. Но актриса сказал, что этого сделать не сможем, поскольку шуба обогревала на фронте и спасала ее с сыном от лютого мороза. После этих слов грабители посоветовали ей не ходить ночью и восвояси ушли. Знаменитого в послевоенные годы Моню-скрипача грабители ограбили ночью – они забрали скрипку, на которой он играл перед уголовниками. Узнав об этом, главарь банды приказал найти виновных, наказать, а скрипку вернуть и никогда больше не трогать скрипача.

Энциклопедия вора

Ведь тогда вор мог прикинуться директором магазина и сказать: «Давайте, выгружайте товар в эту машину!», а потом сесть в машину и уехать вместе с дефицитом в воровскую «малину». Или могли украсть самовар и, зная хозяина самовара, продать ему на рынке его же вещь. Или ограбить квартиру так быстро, что присутствующий домохозяин, отвернувшись на миг, этого в первую минуту не замечал. Спекулянты вещами могли подсунуть вместо штанов ветошь, замотанную в сверток. Нередко воры крутились около и внутри ресторанов и, подойдя к посетителю, похлопав его по плечу, обчищали внутренности его карманов так виртуозно, что потерпевший догадывался о краже только дома. В ростовской милиции долгое время пытались поймать глухонемого вора, который работал по такому принципу в ресторане «Московский».

Воры плюс НКВД

Иногда правоохранительные органы даже обращались с просьбами к ворам: однажды в Ростове появился крайне подозрительный субъект, которого чекисты взяли под наблюдение – нужно было выяснить, шпион он или нет. Одному из воров по поручению сотрудников НКВД удалось вытащить его бумажник с документами, показать его правоохранителям, а потом незаметно вернуть в карман обычного владельца. Он шпионом не был, просто состоятельным человеком. Залезали ли в его карманы ростовские воры повторно, в милицейских преданиях сведений не сохранилось.