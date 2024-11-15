Как метеорит стал «капсулой времени» и сохранил данные о прошлом Марса

Ученые дали ответ на один из самых важных вопросов про Марс с помощью камня, неизвестно как оказавшегося в ящике стола в одном из университетов.

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11 миллионов лет назад астероид упал на Марс, выбросив обломки в космос. Один из них, названный метеоритом Лафайет, достиг Земли и был найден в 1931 году в Университете Пердью в США в ящике. Как он туда попал и кто его нашел, остается загадкой. Лафайет — это своеобразная капсула времени, сохранившая данные о прошлом Марса.

Изучение метеорита дало важные сведения о том, что на Марсе была вода, но когда именно — было непонятно. Недавно ученым удалось определить примерный возраст той марсианской воды, свое открытие опубликовали в журнале Geochemical Perspectives.

Ученые из Великобритании и США создали новый точный метод датировки изменений минералов, что позволяет понять, когда именно на Марсе могла существовать жидкая вода. Они изучили минералы Лафайета, которые образовались при взаимодействии с жидкой водой, и выяснили: вода присутствовала на Марсе около 742 миллионов лет назад.