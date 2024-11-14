В Германии существует профессия, которую нельзя назвать обычной, но ее работа имеет большое значение в ритейле – это магазинный детектив.

Эти сотрудники незаметно следят за порядком в магазинах и супермаркетах, предотвращая кражи и нарушения. Магазинные детективы – это специально обученные специалисты, которые работают в штатском, часто «растворяясь» среди покупателей.

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Особенность этой профессии в Германии заключается в строгих правилах и методах, которые позволяют избежать конфронтации и сохранить безопасность как для работников, так и для покупателей. Детективы действуют по установленному протоколу, а в случае инцидента они незаметно вызывают охрану или полицию.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @tykowkaaa.