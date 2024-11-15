От любви до ненависти: как Николай Рыбников и его партнерши играли любовь

Николай Рыбников – яркий советский актер, запомнившийся по-настоящему народными персонажами. В середине 1950-х годов популярность Рыбникова взлетела благодаря ролям, которые стали знаковыми для целого поколения. И часто это были роли героев-романтиков. О самых романтичных ролях Николая Рыбникова и о его партнершах по фильмам – в материале MIR24.TV.

© Кадр из фильма «Девчата», 1961

«Весна на Заречной улице» (1956). Саша Савченко и Таня Левченко

«Весна на Заречной улице» – фильм Феликса Миронера и Марлена Хуциева 1956 года. В нем Николай Рыбников исполнил роль Саши Савченко – простого, но искреннего сталелитейщика, который пытается завоевать сердце молодой учительницы Тани Левченко, сыгранной очаровательной Ниной Ивановой. Сюжет основан на противостоянии двух миров – мира рабочего человека и интеллигенции. Саша – человек из народа, сильный, упорный и смелый. Он готов меняться ради любви к Тане. Молодая учительница Таня привнесла в жизнь рабочего парня культуру, тягу к книгам и знаниям. Таня – хрупкая интеллигентная девушка, Саша – простой и даже грубоватый парень. Но девушка влюбляется в него за щедрость, открытость и за ту самую простоту. Оказывается, обоим есть чему друг у друга поучиться.

Трактовка этой истории была несвойственной для советского кино того времени. Авторы по-новому взглянули на человека, осветив картину повседневной жизни. В центре сюжета – личности и их эмоции, а не цели производства и государства.

«Высота» (1957). Коля Пасечник и Катя

В «Высоте» Николай Рыбников сыграл Колю Пасечника – строителя, участвующего в возведении важного объекта. Его партнерша, Катя, в исполнении Инны Макаровой, олицетворяет женскую стойкость, поддержку и готовность быть рядом. Фильм снят по одноименной повести Евгения Воробьева, написанной в 1952 году. Правда, действия перенесли из Урала на Украину. По сюжету, на металлургическом комбинате идет стройка доменной печи. На строительство приехала группа монтажников-верхолазов, среди которых и главный герой – весельчак и покоритель женских сердец Николай Пасечник. Катя и Коля нравятся друг другу, но их сильные и сложные характеры мешают сближению.

На роль Кати без проб пригласили Инну Макарову. Правда, она этому не слишком обрадовалась – делилась, что фильмы о производстве ей надоели, хотелось появиться на экране в красивом платье, а не в рабочей робе. Николай Рыбников попал в фильм случайно. На момент съемок «Высоты» картина «Весна на Заречной улице» еще не вышла на экраны, так что Рыбникова почти не знали. Но помощник режиссера увидела рабочие материалы и предложила Николая на роль.

Рыбников и Макарова органично смотрелись на экране. Многие подозревали, что у них реальный роман. Но на самом деле в тот момент Инна Макарова переживала личную драму – измену своего мужа Сергея Бондарчука с актрисой Ириной Скобцевой. А у Рыбникова тогда личная жизнь налаживалась. Его давнюю возлюбленную Аллу Ларионову бросил гражданский муж, она осталась одна, еще и в положении. Николай, узнав об этом, тут же отправился ее утешать. На премьере «Высоты» Рыбников и Ларионова были вместе как муж и жена. Во время фразы «Эх, Коля, прощай твоя холостяцкая жизнь!» зал взорвался аплодисментами, поздравив молодую семью.

«Девчата» (1961). Илья Ковригин и Тося Кислицына

Комедия «Девчата» Юрия Чулюкина вышла на экраны в 1961 году. В основу картины легла одноименная повесть писателя и лесосплавщика Бориса Бедного, он был и единственным сценаристом. После экранизации повесть перевели на 15 языков. По сюжету, 18-летняя повариха Тося Кислицына приезжает в сибирский поселок и заселяется в общежитие, где знакомится с другими девушками. В клубе героиня отказывается танцевать с первым лесорубом поселка Ильей Ковригиным (которого и сыграл Рыбников). Тогда он поспорил на шапку, что влюбит в себя девушку. Но неожиданно влюбился сам.

Персонаж Рыбникова, Илья Ковригин, поначалу кажется суровым и грубоватым лесорубом, который воспринимает молодую повариху Тосю, сыгранную Надеждой Румянцевой, как неопытную и наивную девушку. Однако с развитием сюжета становится понятно, что за внешней суровостью скрывается доброе и искреннее сердце.

Исполнителя главной мужской роли нашли не сразу. Сперва утвердили Владимира Трещалова, он даже приступил к репетициям. Позже пришло распоряжение: Ковригина должен сыграть Николай Рыбников. Интересно, что для роли артисту в сжатые сроки пришлось сбросить около 20 килограмм – он был слишком крупным для роли лесоруба.

На роль Тоси также претендовали и другие актрисы: Валентина Малявина и супруга постановщика Наталья Кустинская. Но режиссер картины запомнил Румянцеву еще во ВГИКе как отличную комедийную артистку и отдал предпочтение ей.

«Девушка без адреса» (1957). Паша и Катя

«Девушка без адреса» – фильм Эльдара Рязанова 1957 года. Картину снимали сразу после «Карнавальной ночи» и рассчитывали на такой же успех, на главную роль планировали пригласить Людмилу Гурченко, но та отказалась. Тогда пригласили начинающую актрису Светлану Карпинскую. А главная мужская роль досталась Николаю Рыбникову.

Романтическая комедия повествует о любовном приключении молодых людей Паши и Кати, которые знакомятся в поезде и влюбляются друг в друга. Однако по приезде в Москву они теряют друг друга из виду. Павел отправляется на поиски девушки, не зная ее адреса. Спустя время они встретились на том же вокзале, чтобы больше не потерять друг друга.

Николая Рыбникова утвердили на роль без всяких раздумий. Уже тогда он был известен ролями в «Весне на Заречной улице» и «Высоте». Сам артист согласился неохотно – боялся застрять в амплуа «простого рабочего». А вот Светлана Карпинская на момент съемок даже не была актрисой. Ее, студентку филфака Ленинградского университета, приметил сценарист Леонид Ленч. Он и решил, что их Катя должна быть именно такой. После съемок в фильме Карпинскую приняли на актерское отделение без проб сразу на второй курс.