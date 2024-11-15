За что танкисты и бандиты ценили револьвер системы Нагана

Револьвер системы Нагана — короткоствольное ручное стрелковое оружие, которое разработали два бельгийских оружейника братья Эмиль и Леон Наганы для ряда стран, в том числе для Российской империи. Семизарядные 7,62-миллиметровые револьверы системы Нагана образца 1895 года состояли на вооружении Российской императорской, а затем Красной армий, пройдя в ХХ веке обе мировые войны и ряд более мелких военных компаний. Всего было выпущено более двух миллионов экземпляров этого оружия. «Лента.ру» рассказывает о создании и боевом применении нагана.

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История создания

Крымская война 1853-1856 годов и гражданская война в США 1861-1865 годов наглядно показали преимущества многозарядных револьверов в ближнем бою. В русской армии в 1871 году на вооружение был принят 4,2-линейный (10,67-миллиметровый) револьвер системы Смита-Вессона американской компании Smith & Wesson Firearms Co в трех вариантах.

В 1884-м французский инженер и химик Поль Вьель изобрел бездымный порох, который оказался в три раза мощнее обычного, что позволяло оружейникам разных стран уменьшить калибр ручного стрелкового оружия при снижении его габаритов и массы.

Несмотря на удобство перезарядки и хорошую убойную силу, револьвер Смита-Вессона, который стрелял дымным порохом, стал выглядеть архаичным и громоздким.

Специалист по военному делу А. Попов отмечал:

Существующие ныне в нашей армии револьверы Смита-Вессона по своей тяжести настолько внушительно дают себя чувствовать, что не оправдывают своего боевого назначения, тем более, что по боевым качествам они во многом уступают существующим в наше время другим системам. По этим причинам в нашей армии револьверы сказанной системы не заслужили ни любви, ни доверия к ним. Много имеется в нашей военной литературе жалоб на то, что эти револьверы тяжелы, пригонка их непрактична и что в настоящее время они устарели

Проведение конкурса и техзадание

В 1891 году военный министр России генерал от инфантерии Петр Ванновский отдал приказ Главному артиллерийскому управлению (ГАУ) о создании нового револьвера. В 1892-м к работам по поиску перспективного револьвера для перевооружения отечественной армии приступила комиссия ГАУ во главе с генерал-лейтенантом Николаем Чагиным, которая сформулировала техническое задание для соискателей.

В техзадании новому армейскому револьверу отмечалось, что он должен иметь емкость барабана — семь патронов, калибр в три линии (7,62-миллиметра), хорошую кучность боя на расстоянии 35-50 шагов (25-35 метров), обладать начальной скоростью пули не менее 300 метров в секунду, использовать бездымный порох и быть не тяжелее 920 граммов.

Подчеркивалась необходимость несамовзводного ударно-спускового механизма, ибо самовзвод «вредно влияет на меткость боя», экстрагирование гильз должно производиться не одновременно, а поочередно, оружие должно быть простым в изготовлении и обслуживании, нечувствительным к загрязнению и надежным в эксплуатации.

Победителю пообещали премию в 25 тысяч рублей, после чего предполагалось, что он отдает свой револьвер «в полную собственность русского правительства, которое получает право изготавливать его как у себя в стране, так и за границей, без какой-либо приплаты изобретателю».

Испытания и принятие на вооружение

Конкурс привлек к себе внимание ряда оружейников из разных стран мира, представивших свои образцы оружия — обновленный вариант Смита-Вессона, револьверы бельгийских оружейников Анри Пипэ (в литературе он также именуется как Генри Пипер), а также Эмиля и Леона Наганов, пистолеты немца Теодора Бергманна и итальянца Кателло Трибуцио.

От России участвовали руководитель мастерской Сестрорецкого оружейного завода капитан Анатолий Залюбовский и начальник Тульского оружейного завода (ТОЗ) генерал-майор Александр Кун с образцами ими разработанных револьверов.

Лидером конкурса стал револьвер системы Нагана, где была решена проблема неплотного прижатия барабана к стволу и как следствие этого, прорыва пороховых газов в момент выстрела. Бельгийские конструкторы предложили необычный 7,62-миллиметровый патрон, пуля которого была утоплена в гильзу и обжата у дульца. Это позволяло пороховым газам уходить в ствол, повышая дульную энергию пули и снижая травмоопасность для стрелка.

В марте 1894 года в Санкт-Петербурге в Патронной поверочной комиссии, а также в артиллерийской и кавалерийской офицерских школах были проведены стрелковые испытания оружия, по итогам которых было высказано пожелание сделать наган также и самовзводным.

В документах войсковых испытаний отмечалось, что:

Cтрельба может производиться тремя способами взведения курка: 1) взведение за спицу; 2) взведение с помощью нажатия на спусковой крючок до известного предела; 3) безостановочным взведением и спуском с нажатием и отпусканием спускового крючка

В итоге комиссия Чагина приняла решение о победе на конкурсе револьвера системы Нагана в двух вариантах. Это предложение своим указом от 25 мая (по новому стилю) 1895 года утвердил русский император Николай II. 26 июня 1896 года приказом Ванновского по военному ведомству состоялось официальное принятие на вооружение 7,62-миллиметрового револьвера.

Так появились два револьвера системы Нагана образца 1895 года — самовзводный для русских офицеров и требовавший взведения курка перед каждым выстрелом — для унтер-офицеров и солдат. Офицерам, вооруженным двумя наганами можно было вести стрельбу по-македонски — с двух рук одновременно.

Тактико-технические характеристики

В револьверах конструкции Нагана барабан являлся одновременно и магазином, и патронником, с дверцей, открывающей каморы барабана для извлечения гильз и набивания патронов (за исключением откидывающегося вправо барабана модели 1910 года Nagant M1910). В отличие от пистолета, после стрельбы гильзы оставались в барабане револьвера и их нужно было поочередно удалять с помощью шомпола.

В офицерских наганах ударно-спусковой механизм позволял стрелять как с предварительным взведением курка, так и самовзводом, в солдатских — самовзводный механизм конструктивно блокировался.

Длина нагана — 234 миллиметра, длина ствола — 114 миллиметров, вес снаряженного револьвера — 837 граммов, начальная скорость пули — 305 метров в секунду, прицельная дальность — 50 метров, емкость барабана — семь патронов, максимальная скорострельность — семь выстрелов за 15 секунд.

Производство и модификации

Принятый на вооружение револьвер первоначально производился на фабрике Эмиля и Леона Нагана в бельгийском городе Льеже, с 1898-го по 1945 год наганы изготавливались на ТОЗ, который в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ижевск.

К началу Первой мировой войны в русской армии насчитывалось 424 434 нагана, с 1914 по 1917 год было произведено еще 474 800 револьверов данной системы. В ходе гражданской войны, в 1918-1920 годах было изготовлено 175 115 наганов, встал вопрос об их модернизации или замене.

1 сентября 1920 года помощник инспектора кавалерии Красной армии Федотов, докладывая председателю комиссии по выработке огнестрельного оружия будущего, инспектору артиллерии РККА Георгию (Юрию) Шейдеману, отмечал:

Как оружие самообороны револьвер Нагана тяжел и громоздок; сверх того, курковый подъемный механизм (солдатского образца) лишен автоматичности. Вывод: желательна замена нагана облегченным и более усовершенствованным типом той же дальнобойности

На ТОЗ перестали изготавливать солдатский наган, а с 1924 года, помимо стандартного, начали выпускать укороченный револьвер: общая длина которого составляла 202 миллиметра, длина ствола — 85 миллиметров, а масса с патронами — 810 граммов. Разрабатывались также укороченные револьверы Нагана с длиной ствола 90 и 95 миллиметров.

В ходе полигонных стрелковых испытаний в 1929-1930 годах выяснилось, что кучность боя укороченных наганов на дистанции 25 метров лучше стандартных револьверов, а на расстоянии 50 метров — хуже. Показанные результаты привели к тому, что 17 июля 1930 года было решено снять укороченные наганы с производства и производить только обычные, с длиной ствола 114 миллиметров.

Револьвер системы Нагана образца 1895 года

Для диверсионно-разведывательных подразделений в 1929 году был разработан наган с глушителем «БраМит», произведенный небольшой партией. Опытной серией в конце 1940-х годов была выпушена модель под промежуточный патрон 7,62х39 миллиметров с усиленным и удлиненным стволом, не снискавшая популярности в войсках из-за излишней мощности патрона.

Револьверы Нагана образца 1895 года под наименованием Nagant wz. 30 и Nagant wz. 30 с 1930 года производились в Польше, где ими вооружались сотрудники полиции. После оккупации страны осенью 1939-го Германией трофейные револьверы поступили на вооружение охранно-полицейских формирований Третьего рейха под названием Revolver 612(p). Захваченные наганы у Красной армии в ходе Великой Отечественной войны именовались у немцев R.612(r).

В СССР в 1932-1941 годах было выпущено более 700 тысяч наганов. 7 февраля 1941 года вышло совместное постановление ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР, согласно которому ТОЗ в 1941 году должен был поставить народным комиссариатам обороны, военного флота и внутренних дел «7,62-миллиметровых револьверов наган — 160 тысяч, 7,62-миллиметровых автоматических пистолетов — 140 тысяч».

Всего за годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах Народный комиссариат вооружений СССР произвел около 13 миллионов винтовок, 6 миллионов 100 тысяч пистолетов-пулеметов и 1 миллион 700 тысяч пистолетов и револьверов.

Достоинства и недостатки

Несмотря на то что в 1931 году на вооружение Красной армии был принят самозарядный пистолет ТТ (Тульский Токарева) образца 1930 года, наган продолжал оставаться оружием РККА — уступая ТТ в компактности и скорострельности, револьвер был точнее и надежнее в стрельбе, производстве и ремонте.

В частности наган был значительно удобнее для стрельбы из танка или бронемашины через специальные лючки, чем ТТ и, в отличие от пистолета, практически не давал задержек при выстреле, что было жизненно важно в бою.

Инспектор кавалерии Красной армии Семен Буденный стреляет из нагана самовзводом, 1920-е годы

С другой стороны, ведение огня из нагана требовало от стрелка крепкой руки, поскольку спуск у револьвера был весьма тугой, и стрельба самовзводом давала ощутимую нагрузку на кисть и пальцы. Усилие при нажатии спускового крючка снижало точность прицеливания. При ручном взведении — ход спуска менее тугой, повышалась точность стрельбы, но падала скорострельность.

Достоинства и недостатки нагана были проанализированы в «Курсе артиллерии» 1941 года под редакцией доктора военных наук, генерал-майора Российской императорской и Красной армий Давида Козловского.

Положительными свойствами признавались:

а) хорошие баллистические качества его, меткость при стрельбе; б) простота конструкции, достаточная прочность и надежность в действии; в) постоянная готовность к производству выстрела

Недостатками назывались: а) «трудность перезаряжания револьвера (в смысле наполнения барабана новыми патронами); б) несколько неудобная форма револьвера (выступающий барабан)».

Наган в культуре

Наган стал символом революций 1905-1907 годов и 1917 года, в ходе гражданской войны он был на вооружении как Красной армии, так и белогвардейских частей. Также револьвер высоко ценился в криминальной среде — компактный, он легко прятался под верхнюю одежду и не оставлял на месте преступления гильз, как пистолет.

Воспет наган был и во многих отечественных фильмах.

Исполнитель главной роли в картине «Белое солнце пустыни» (1969) актер Анатолий Кузнецов отмечал:

Я человек не совсем военный, да и снайпером себя назвать не могу, но отстрелял вполне прилично, если не все пули легли в «яблочко», то попаданий было много. Так что меткость моего Сухова вполне оправдана, с таким оружием, как наган, можно было вполне успешно воевать

Боевое применение и гражданские образцы

Дебют нагана состоялся 3 июня 1900 года, в ходе усмирения Русским экспедиционным корпусом Ихэтуаньского восстания (восстания боксеров) в Китае. В этот день при штурме вражеского укрепления командир сводной роты 12-го Сибирского полка поручик Станкевич, одним из первых ворвавшийся в расположение врага, застрелил двух напавших на него китайских солдат.

Револьверы системы Нагана образца 1895 года участвовали в Русской-японской войне 1904-1905 годов, в Первой и Второй мировых войнах, гражданской войне в России и ряде более мелких конфликтов.

Офицер Красной армии Калашников ведет в бой свое подразделение при поддержке тяжелых самоходок, Карельский фронт, 1944 год

Великая Отечественная война показала нужность нагана. Им, помимо советских войск, были вооружены военнослужащие Войска польского, 1-го Чехословацкого корпуса, 1-й румынской пехотной дивизии имени Тудора Владимиреску, 1-й югославской пехотной бригады, французского истребительного авиационного полка «Нормандия-Неман».

После окончания Великой Отечественной наган был снят с вооружения Советской армии и его производство прекращено. Многие годы револьверы системы Наган находились на вооружении советской милиции, прокуратуры, фельдъегерей, военизированной охраны и инкассации. Наганы имелись у начальников геологических партий и экспедиций, а также у старших геологов.

Выпускались учебно-тренировочные и спортивные образцы наганов. В настоящее время производятся газовые, травматические и сигнальные револьверы, переделанные из боевых наганов.