«Живой» взгляд: почему глаза на картине следят за вами

Возможно вы замечали в музее или галерее, что герои картин как живые пристально смотрят вас и сопровождают взглядом. Этот эффект знаком многим ценителям живописи. Такой «живой» взгляд выглядит жутковато, особенно если полотну не одно столетие. Нам кажется, что «следящий взгляд» — это результат мастерства великих живописцев, но дело тут не в таланте. Ученые Утрехтского университета в Нидерландах раскрыли миру тайну, которая смущала людей много веков.

© И. Крамской «Неизвестная», 1883 г.

Оказывается, божий дар тут совсем не при чем. Написать глаза, следящие за зрителем, может даже начинающий художник, хорошо знакомый с правилами построения перспективы. От художника требуется создание иллюзии глубины, при которой человек на картине будет казаться объемным.

При этом взгляд глаз персонажа должны быть направлен просто перед собой, прямо на стоящего напротив зрителя. Сочетание объема и такого взгляда создает оптическую иллюзию. Отвечает за нее только визуальное восприятие, то есть дело не в картине, а уже в нас.

При перемещении наблюдателя изменяется только его положение в пространстве. При этом перспектива, тени и свет на картине остаются прежними. Глаза, направленные прямо, будут следить за зрителем, где бы он ни находился. При этом, если в зале музея находятся несколько человек, это ощущение будет у каждого. Двухмерное изображение нельзя увидеть сбоку, поэтому мы всегда будем видеть взгляд с картины.

© Американская готика Гранта Вуда. Мужчина следит за вами, а женщина нет

Нидерландские ученые провели несколько экспериментов со старыми полотнами и специально написанными для исследования картинами. В итоге они выяснили, что если человека с картины смотрит не прямо, а в сторону, вверх или вниз, иллюзия не работает.

Открытие великого Брунеллески

Первооткрывателем этого простого, но эффектного приема считают Филиппо Брунеллески. Этот итальянский архитектор, скульптор и художник, начал использовать иллюзию еще в 14 столетии.

© Филиппо Брунеллески

Средневековый гений задолго до начала просвещенной эпохи Возрождения предложил концепцию «линейной перспективы». Она заключается в том, что все линии картины должны сходиться в одной удаленной точке на горизонте.

© Линейная перспектива в архитектуре

Прием Брунеллески дарит картине иллюзию глубины, которая простым зрителям кажется чудом. Касается это не только чертежей и пейзажей, но и портретов. Добавьте сюда виртуозную работу со светом и тенью и тот самый «следящий взгляд». Теперь вы понимаете, почему с некоторыми полотнами жутковато оставаться наедине.

Средневековые живописцы вообще были большими мастерами иллюзий, наверное, более умелыми, чем современные.