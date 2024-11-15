Был ли персонаж женщины-вампира с именем богини полностью придуман Булгаковым?

Женщина-вампир Гелла в романе «Мастер и Маргарита» герой второго или даже третьего плана. Тем не менее читателям она хорошо запомнилась по двум причинам. Во-первых, это единственная дама в свите Воланда, а во-вторых, она постоянно появляется с минимумом одежды или полностью обнаженной. В конце романа Гелла как-то теряется и о ее дальнейшей судьбе автор не рассказывает. Так кто же такая эта Гелла, и был ли ее образ полностью придуман Булгаковым?

© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2005

Колоритнее Геллы в свите Воланда разве что кот Бегемот. Женщина с зелеными глазами, рыжими волосами и шрамом на шее пахла погребом и временами покрывалась трупными пятнами. Одежду она не признавала и лишь иногда примеряла передник. Многие уверены, что Гелла — ведьма. Но не все так просто и, чтобы разобраться, нужно изучить ее персону детально.

Утопленница со шрамом

Начать можно с имени. В греческой мифологии Гелла — это дочь богини облаков Немфелы и царя города Орхомен Афимонта. Убегая с братом Фриксом от мачехи, планировавшей принести их в жертву, девушка утонула в проливе Дарданеллы. Поэтому имя Гелла стало означать «утопленница» или просто «упавшая в воду».

© Гелла и Фрикс. Фреска из Помпеи

Автор романа подчеркивает, что у женщины идеальное тело, которое портит одна деталь. Это шрам на шее, который оказался там не случайно. Становится ясно, что смерть Геллы была насильственной. Также шрам на шее — это отсылка к поэме Гете «Фауст», где есть такие строки:

«Как странно под ее головкою прекрасной На шее полоса змеится нитью красной, Не шире, чем бывает острый нож!».

© Богиня смерти Хель

Все это непрозрачный намек на хтоническую природу героини. И тут можно вспомнить, что в германо-скандинавской мифологии хозяйку подземного мира Хельхейма зовут Хелла или Хель. По преданию, ее тело было наполовину белым, а наполовину синим. При этом верхняя часть тела была прекрасной, а ниже пояса — покрыта пятнами разложения. Ничего не напоминает?

Как сложилась судьба Геллы

Но Гелла не просто мертвая женщина с именем богини. Она обладает целым рядом магических способностей. Она умеет летать, превращает администратора варьете Варенуху в вампира и совершает несколько других мелких, но сверхъестественных трюков. Узнаем мы из книги и еще одну деталь, касающуюся этой особы. Превратить в вампира финдиректора варьете Римского Гелле помешал крик петуха.

Даже дети знают, что этот звук, предвещающий восход солнца, отпугивает нечистую силу, в частности, вампиров. В мифологической иерархии вампиры занимают самую низшую ступеньку. Поэтому Гелла всего лишь прислуга. По словам Воланда, она «расторопна, понятлива, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать».

Что могло произойти с Геллой в конце романа, когда лунный свет начал возвращать каждому герою его реальный облик? Вероятно, она обратилась бы в мертвеца, которым, по сути, и являлась. Но Булгаков об этом не пишет. Хорошо известно, что Михаил Афанасьевич не завершил роман и этим занималась его жена, используя записи и заметки. Возможно, если бы писать прожил чуть больше, мы бы узнали и историю Геллы.

А вы знали что девочка с голубыми волосами Мальвина из сказки Толстого «Золотой ключик» тоже имеет отношение к нечистой силе? Более того, этот персонаж, так же как и Гелла, связан с поэмой Гете «Фауст».