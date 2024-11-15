Почему 536 год стал худшим в истории человечества

Можете себе представить, что вы 547 дней подряд просыпаетесь, но не видите солнце? Полтора года назад вы были процветающим фермером, а сейчас вынуждены ловить крыс, чтобы прокормить себя и пока еще живых членов семьи. Воздух удушлив даже ночью, несмотря на то, что за окном весь август лежит снег. Это не антиутопия, созданная писателем-фантастом, а реалии 536 года — самого худшего в истории человечества.

© Ш. Лейкерт «Замерзший берег», 1879 г.

Когда солнце стало луной

Историки не зря считают этот год самым ужасным. Весна перешла в лето, а лето в осень без единого солнечного дня. И так было не в отдельно взятых странах, а на большей части Европы и Азии. Солнце словно закрыли занавесом, и дни стали похожи на серые вечера.

Миллионы людей по всему миру лишились урожая, потеряли рынки сбыта товаров, остались без средств к существованию. Добавьте сюда начавшиеся в разных местах большие и малые военные конфликты и, самое страшное — масштабную эпидемию чумы. Византийский историк Прокопий, подробно описывавший события 6 столетия, рассказывал об этом так:

«И в этом году произошло величайшее чудо: весь год солнце испускало свет как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращались среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо иное бедствие, несущее смерть. Тогда шел десятый год правления Юстиниана».

Злополучный вулкан

Спустя 15 веков историк-медиевист из Гарварда Майкл Маккормик уточнил, что страшным был не только 536 год. Катастрофа продолжалась все следующее за ним десятилетие. И виновато во всем было резкое изменение климата. Ранней весной произошло извержение вулкана в Исландии, и в воздух поднялись миллионы тонн пепла и газов. Они повисли в атмосфере и распространились на значительные площади в Западной и Восточной Европе, Центральной Азии и достигли Китая.

Следствием стало наступление так называемого позднеантичного малого ледникового периода. В 540 и 547 годах произошли новые серии извержений, ухудшившие ситуацию. Ученые Кембриджского университета, исследовав годовые кольца деревьев, сделали интересное открытие. Они определили, что по всей Евразии средняя летняя температура воздуха упала на 1,5-2,5 градуса Цельсия.

Блокировка солнечного света вулканическим аэрозолем вызвала катаклизмы за многие тысячи километров от места извержения. В Китае начались летние снегопады, а температура воздуха достигла минимума за 2300 лет. Почти все Северное полушарие страдало от постоянного густого тумана.

Юстинианова чума

Историк Майкл Маккормик рассказал, что большая часть урожая в Европе погибла. Начался голод, вызвавший миграции, смуту и войны. Дополнила все вспышка бубонной чумы, которая за десятилетие уничтожила треть населения Восточной Римской империи. Ее называют юстиниановой чумой, так как она пришлась на период правления императора Юстиниана.

© Император Юстиниан со свитой

Пандемия пришла из римской части Египта и уверенно развернулась в Европе. После этого чума свирепствовала еще 200 лет, докатившись до самых отдаленных уголков Евразии. Маккормик считает, что «черная смерть» пришла из-за резкого снижения уровня жизни людей и нарушения их иммунитета на фоне недоедания. А миграции населения, ищущего пропитание, послужили распространению болезни.

Когда-то нас шокировала смертность от COVID-19, составлявшая в США 1,8 человек на 100 заболевших. Но это покажется незначительным, по сравнению с бубонной чумой 6 века. Она убивала 60 человек из 100 инфицированных. Размах юстиниановой чумы был не так велик, как эпидемии 14 века. Тем не менее в 6 столетии чума буквально изменила историю, вызвав крах Восточной Римской империи.

Подобные катаклизмы, правда менее грандиозные, бывали и позднее. Хорошо известно, что 1816 год был признан «годом без лета» из-за извержения вулкана Тамбора в далекой Индонезии.