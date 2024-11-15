Как на Руси узнавали пол будущего ребенка

До появления ультразвукового исследования врачам древности приходилось непросто. Ведь никакой возможности буквально заглянуть внутрь человеческого организма у них не было. А так хотелось! Хотя бы для того, чтобы узнать, кто родится у будущей мамы. Поэтому наши предки полагались на различные приметы и наблюдения.

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Токсикоз и аппетит

Одно из самых распространенных суеверий связывало пол будущего ребенка с особенностями протекания беременности. Считалось, что сильный токсикоз, сопровождающийся тошнотой и рвотой, свидетельствует о том, что женщина ждет девочку. В то же время, отсутствие токсикоза и хороший аппетит связывали с рождением мальчика. Предполагалось, что девочки как бы «отбирают» у матери красоту и здоровье, вызывая у нее недомогания, в то время как мальчики, наоборот, дарят будущей матери силы и энергию.

Вкусовые предпочтения

Еще одна группа примет была связана с изменением вкусовых предпочтений беременных женщин. Считалось, что тяга к мясу, соленой и острой пище свидетельствует о том, что в семье скоро появится мальчик. А вот если будущая мама предпочитала сладкое, мучное и фрукты, то, скорее всего, она носит под сердцем девочку.

Форма живота

Особое внимание наши предки уделяли форме живота беременной женщины. Считалось, что круглый, широкий живот говорит о том, что родится девочка, а острый, вытянутый — мальчик. Также обращали внимание на то, насколько высоко расположен живот. Если он был расположен низко, то, по поверью, это означало, что будет девочка. И наоборот.

Несмотря на то, что эти приметы были широко распространены и передавались из поколения в поколение, научных доказательств их достоверности нет. Современная медицина утверждает, что пол ребенка определяется на момент зачатия и не зависит от каких-либо факторов, связанных с образом жизни или питанием беременной женщины.