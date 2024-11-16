Зачем северные народы пьют кровь оленей

Ненцы, ханты, эвенки, чукчи, коряки, а также представители некоторых других народов Сибири и Дальнего Востока пьют кровь оленей. Причем, она должна быть еще теплой. Поэтому целые семьи часто собираются у туши только что забитого животного, чтобы совершить совместную трапезу. Зачем они это делают?

Витамины и микроэлементы

Стоит ли говорить, как трудна жизнь человека в условиях Крайнего Севера. Помимо 50-градусных морозов, полярной ночи и отсутствия благ цивилизации оленеводы испытывают дефицит важнейших для здоровья микроэлементов. Особенно витаминов С и А, а также железа, недостаток которого способен вызвать у человека анемию.

Рацион оленя в зимнее время года состоит в основном из моха ягеля, а летом эти животные питаются травами, ягодами и редкими кустарниками. Витамины и минералы, которые дает тундра, попадают в организм оленей и насыщают их кровь. И долгое время для представителей северных народов практически единственным способом получить необходимые для здоровья микроэлементы, чтобы выдержать полярную ночь, было употребление именно оленьей крови. Так и сложилась необычная для европейцев национальная традиция.

В результате многочисленных исследований ученые установили, что у человека, употребляющего в пищу данный продукт, повышается уровень гемоглобина в крови, в мышцы и ткани начинает поступать больше кислорода, а это, в свою очередь, увеличивает работоспособность и выносливость человека. В тяжелых условиях Заполярья оленья кровь повышает шансы людей на выживание.

Народная медицина

Не секрет, что отсутствие в рационе человека важнейших витаминов и микроэлементов может привести к развитию многочисленных заболеваний. Это и нарушение обмена веществ, и малокровие, и гипертония, и астма, и остеохондроз, и сердечно-сосудистая дистония. Жители Крайнего Севера в течение столетий вынуждены были обходиться народными средствами. Одним из них являлась кровь оленей, обладающая общеукрепляющим действием, способствующая быстрому заживлению различных ран и гнойничков, восстановлению после травм.

Интересно, что для лечения заболевшего оленеводы Крайнего Севера не всегда забивали оленя. Бывало, они просто делали надрез на его шее и набирали необходимое количество крови в какой-нибудь сосуд. Затем рану животного замазывали глиной. И человек выздоравливал, и олень оставался жив.

Еще одним из недугов, который жители тундры лечили с помощью подобного средства народной медицины, была импотенция. Северяне заметили, что употребление крови в пищу естественным образом увеличивает сексуальную активность людей, избавляя их от различных проблем в области малого таза.

Так что анекдоты про любвеобильность жителей Заполярья, возможно, возникли не на пустом месте.

Не только оленья

Представители северных народов пьют не только оленью кровь, другие животные тоже служат для них источником сытной и живительной жидкости.

Раньше успешная охота была необходимым условием выживания этих людей. Ни одна семья не могла обойтись долгой полярной ночью, например, без моржового жира, который шел не только в пищу, но и использовался для многих хозяйственных нужд. Порой все мужчины селения уходили на добычу морского, а также пушного зверя. Охотники выслеживали добычу, часто тратя много сил и времени. И им необходимо было как-то восполнять энергетические затраты организма на морозе. После завершения охоты люди разрезали горло животного и пили еще теплую кровь, чтобы согреться и насытиться.

А как же гигиена? - спросят читатели. Дело в том, что одной из главных особенностей этого продукта является его относительная чистота. Паразиты могут жить в органах и тканях зверей, но их кровь, как правило, безопасна в этом отношении. Поэтому ее можно пить сырой.

Ну, как же на Крайнем Севере и без шаманов? Они не только позволяли оленеводам так питаться, но и настоятельно рекомендовали подобный рацион.

По верованиям служителей языческих культов, душа любого живого существа находится в его крови. Таким образом, человек, выпивая кровь зверя, символически забирает себе его силу. Другими словами, кровь медведя поможет стать могучим, кровь волка - храбрым. Если же хочешь быть хитрым – убей лису, агрессивным – росомаху.

Эти представления уходят своими корнями в древнейшие тотемизм и анимизм, когда люди еще не отделяли себя от природы.

Вероятно, восприятие крови как источника жизненных сил привело к возникновению вампиризма. Ведь некоторые преступники, веря в бессмертие, которое якобы может даровать человеку эта красная жидкость, действительно могли убивать людей ради продления собственной жизни.

Экономия топлива

Еще одной причиной, по которой жители Крайнего Севера издревле употребляют в пищу теплую кровь оленей, является прагматичное желание сэкономить дрова и другое топливо.

Разведение костра и поддержание его в течение длительного времени требует немалого количества древесины, а ею не удается запастись на весь период полярной ночи. Теплая кровь быстро утоляет голод и дает энергию, и людям не приходится расходовать много дров.

Поэтому ненцы, ханты, эвенки, чукчи, коряки и другие северные народы не делают кровяную колбасу – одно из любимых блюд жителей некоторых стран Европы. К тому же остывшая кровь теряет многие свои полезные свойства.