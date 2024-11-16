Что стало с героями преступного мира девяностых годов

В минувшую пятницу, 15 ноября, в стране отмечали один из множества профессиональных праздников - День создания подразделений по борьбе с оргпреступностью. Своим появлением этот праздник обязан приказу МВД СССР № 0014 от 15 ноября 1988 года, когда было создано 6-е управление грозного ведомства. В феврале 1992 года оно было переименовано в ГУОП (Главное управление по организованной преступности) МВД России.

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В это же время, сразу после распада Союза, в стране произошла «Великая криминальная революция». Как грибы после дождя появлялись банды, обычно объединенные по территориальному признаку. В милиции называли их ОПГ – организованными преступными группами.

Власть некоторых ОПГ выходила далеко за рамки криминального мира. По своему влиянию в некоторых российских городах они подчас соперничали с властью официальной. Имена лидеров банд не сходили со страниц газет, любая торговка на рынке знала, кто кого «крышует», кто-то из братков даже пробился в депутаты.

Впрочем, жизнь большинства ОПГ и ее бойцов была яркой, но недолгой. Одни погибли в многочисленных разборках, других повязали опера, в том числе из ГУОП, третьи от греха подальше отошли от «дел».

Что интересно: имена тех, кто ловил бандитов, шел под пули сегодня известны лишь среди силовиков. А тех, с кем они боролись, в народе помнят. Видимо, такова специфика «уголовно-розыскной» жизни.

В каждом регионе в Москве, Питере, Самаре, Казани, Тольятти были свои «авторитеты» и группировки, оставившие след в местной истории – часто кровавый. Были они в 90-х и на Урале, где крутились очень большие деньги. Лидерами выступали два крупнейших города-миллионника – Екатеринбург и Челябинск. Но снайперскими выстрелами «Саши Македонского» отметилась родина известного киллера – небольшой Курган.

Свердловская область: люди без рогов и копыт

Печальную славу имел Екатеринбург. С середины 80-х главной группировкой города были «Визовские». Забавно высказывались исследователи уральского преступного мира. Мол, «визовские» уступали «уралмашевцам» и «центровым» из-за особенностей менталитета и недостатка образования. Но просуществовали «визовские» дольше «центровых».

ОПГ «Центровые» контролировала, понятно, центр города. Родилась группировка как объединение карточных шулеров в подвалах главного ресторана города «Космос». В числе организаторов были представители ассирийской диаспоры. Их поддерживал столичный вор в законе Аслан Усоян («Дед Хасан»).

Группировка занималась рэкетом, но потом увлеклась сбытом цветных и редкоземельных металлов. Офис группировки открылся в бизнес-центре «Глобус».

В 1992 году лидера «центровых» Олега Вагина убили вместе с телохранителями. Киллеры сделали около 100 выстрелов.

Потом убили и других «центровых». Ходили слухи, что стреляли «уралмашевцы». Группировка «центровых» распалась.

Летом 1994 года задержали лидера Свердловского Союза ветеранов Афганистана Виктора Касинцева. Его обвинили в убийстве одного из лидеров «центровых». До суда он не дожил. В октябре и его расстреляли – тоже вместе с телохранителями.

В городе были заметны также упомянутые «уралмашевские» и «синие». «Синих» тоже хватило ненадолго. В 1993 году убили в казино видного участника банды Алексея Заостровского. В феврале 1995-го умер в больнице лидер ОПГ Владимир Колупайло (Северёнок).

Постепенно угасли и «визовские».

Долговечнее оказались «уралмашевцы». У этой группировки дошло даже до создания общественно-политического союза «Уралмаш».

У ОПС был даже пресс-секретарь, журналист по образованию Дмитрий Карасюк. У ОПС было много легальных бизнесов.

Карасюк объяснил, почему взялся за работу:

«Это была амбициозная журналистская задача: переломить общественное мнение по поводу Хабарова и ОПС. Показать, что это — нормальные люди, что у них нет рогов и копыт».

Сейчас бывшие участники ОПС «Уралмаш» занимаются легальным бизнесом. А вот Хабарову не повезло.

Александр Хабаров был одним из лидеров «Уралмаша», депутатом городской думы. Хабаров не допускал прихода в Екатеринбург кавказских криминальных авторитетов. В 2004 году после запроса председателя Совета федерации Сергея Миронова в МВД в связи со сходкой авторитетов возбудили уголовное дело.

Ему предъявили обвинение по ст. 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения»). Дело касалось передачи в управление 20-процентного пакета акций «Банка24.ру».

Хабарова арестовали. В январе 2005 года его нашли в камере мертвым.

Друзья и знакомые депутата говорили, что Хабаров не мог покончить жизнь самоубийством.

Челябинская область: 800 участников похорон и любитель «уничтожать людей»

В Челябинске страшную память о себе оставил бандит периода 80-х. Игорь Колчин. Его имя стало синонимом запредельной жестокости. Началось с уличного убийства прохожего, а следом вагоновожатой (женщина получила 14 ножевых ран).

Колчин сколотил банду с участием родственников. Банда нападала на таксистов и совершила семь жестоких убийств. Когда главаря задержали, он на допросе шокировал следователей признанием: «Я просто любил уничтожать людей». Приговором стала высшая мера наказания. В исполнение приговор привести не успели. Колчин покончил с собой в СИЗО осенью 1991 года.

В 1996 году убили «Куклу» (Виктор Сидоренко). Это был приверженец старых воровских понятий с восемью судимостями. Он дожил до 66 лет. На похоронах Сидоренко тоже случилось убийство – другого авторитета.

На Митрофановском кладбище в Челябинске есть целая аллея могил авторитетов. Выделяется большой участок с внушительным памятником и беседкой. Здесь похоронили Олега Георгицу, создателя ОПГ «Турбазовские» из Миасса. Георгица – бывший спецназовец.

Его убили в 1998 году. Группировка пережила создателя. На ее счету – десятки убийств предпринимателей. Большинство преступлений не раскрыты.

По делу «Турбазовских» проходил сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский. В сентябре 2013 года силовики вытащили его из белого «Лексуса» и надели наручники. Ардабьевского обвинили в участии в убийствах. До суда и он не дожил. В октябре 2020 года Ардабьевский в возрасте 68 лет скончался в московской больнице.

С 2002 года лидером «Турбазовских» стал Олег Чащин. Его приговорили в 2014 году к 13 годам «строгача» за организацию заказных убийств.

Чащин пытался освободиться досрочно. В 2023 году ему заменили оставшийся срок принудительными работами. Но в октябре 2024 года Чащин умер в возрасте 51 года.

В Миассе еще вспоминают банду «трестовских», которые даже были одно время связаны с мэрией и создали ЧОП, который «доил» бизнес в городе.

Вологодя (Геннадий Вологодский) был коронован как челябинский вор в законе в 1996 году. Он умер от передозировки наркотиков в 2004 году.

«Траурный кортеж из десятков автомобилей под пристальным надзором милиции проследовал от траурного зала больницы скорой помощи к Успенскому кладбищу», – так описывал похороны Вологоди «Челябинский рабочий».

Александр Резванов (кличка "Халиулин", «смотрящий» Тракторозаводского района Челябинска) пережил «лихие 90-е» и погиб в 2006 году. Машину, в которой он ехал с охранниками, изрешетили на загородной дороге 28 пулями из автомата.

Убийц Резванова поймали и приговорили к пожизненному тюремному заключению.

В 2000 году в Челябинске убили 44-летнего Косамбая. Контролировавший наркорынок авторитет ответил жизнью за изъятие силовиками в регионе 70 кило героина.

На похороны съехались деятели теневого мира со всей страны более 800 человек. Челябинск такого еще не видел.

Дольше других просуществовала ОПГ «Халиулинские». Действовала в 90-е. Но отметилась и много лет спустя. Задержали бандитов после налета на пункт приема металлолома.

Причем, приговоренного к лишению свободы одного из бандитов освободили в зале суда, он уже отбыл назначенный срок в СИЗО. Некоторых и вовсе оправдали.

Участник одной из челябинских группировок, действовавших в 80-90-е годы в Металлургическом районе, в беседе с «СП» заявил, что они, в отличие от многих не занимались убийствами, совершали преступления не такие тяжкие. Но признал: «Мы не были ни белыми, ни пушистыми».

Курганские «могильщики»

В 90-е годы в России ходили слухи про курганских «могильщиков». Лидером банды стал Олег Нелюбин. А другой участник Виталий Игнатов запомнился присказкой: «Стрелять, стрелять и ещё раз стрелять».

Банда подавила другие группировки в Кургане. В 1991 году «могильщики» перебрались в столицу. К ним присоединился Александр Солоник – «Саша Македонский», ставший одним из самых известных российских киллеров. Его судили за изнасилование. Но он сбежал из здания суда. А потом он совершил второй побег – из СИЗО через канализацию.

Группировка сошлась с «Сильвестром» (Сергей Тимофеев), лидером «ореховской» группировки. Сильвестр убийства конкурентов отдавал, если так можно сказать, на аутсорс.

Группировка курганцев стала выполнять заказы. Иногда теряла людей, и тогда пополнялась земляками. Типичный пример работы банды – расстрел Валерия Длугача («Глобус»). Он был связан с кавказскими мафиози, а Сильвестр с ними конфликтовал. В апреле 1993 года Солоник убил Длугача у спорткомплекса «Олимпийский» одной пулей с расстояния 50 метров. Солоник прославился точными одиночными выстрелами.

Осенью 1994 года Сильвестра взорвали в машине. «Могильщики» стали самостоятельнее.

Очередную жертву расстреляли в двух шагах от легендарной Петровки, 38. И на уровне руководства МВД решили, что пора с группировкой покончить.

20 человек задержали, еще несколько погибли в перестрелках. Киллер Солоник сбежал из СИЗО «Матросская Тишина». Но прожил недолго. В 1997 году его убили в Греции вместе с подругой ликвидаторы ореховской группировки. Колигова задержали с наркотиками. Главаря Нелюбина арестовали в Нидерландах. В 1998 году его убили в камере СИЗО.

Остался не пойманным Игнатов, автор крылатой фразы. Где он и жив ли, неизвестно.

Работники угрозыска, как, например, бывший начальник криминальной милиции Челябинска Виктор Эбингер, не хотят говорить о персонах из бандитского мира:

«Эти люди не заслуживают памяти человеческой. Дела их жизни не заслуживают того, чтобы о них вспоминать».

Но могилы на Митрофановском кладбище есть, доступ к ним открыт. Одно время даже были тематические экскурсии «Криминальный некрополь».

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