Чем закончилась последняя кавалерийская атака в истории

После Первой мировой войны кавалеристы перестали ходить в атаку верхом. Причина заключалась в развитии огнестрельного оружия. Но всё же последняя сабельная атака произошла в период Великой Отечественной войны – в ноябре 1942 года под Сталинградом.

© РИА Новости

Последний бой

4-й кавалерийский корпус РККА был сформирован в Средней Азии, а командовал им генерал-лейтенант Тимофей Шапкин. Военачальник отличился ещё в Гражданскую войну, во время которой сражался на стороне белых. После их разгрома Шапкин перешёл в Красную Армию. В 1942 году его корпус перевели из Ирана под Сталинград для прорыва румынских позиций южнее города.

Кавалеристы непосредственно на поле боя решили действовать по привычке. Они спешились для атаки и стали ждать окончания артиллерийского обстрела окопов противника. Но после артподготовки румыны начали покидать позиции и убегать в тыл.

Тогда Шапкин отдал приказ сесть в седла и начать преследование врага в конном строю. Две дивизии обошли убегающих румын по сторонам и взяли их в клещи. Только после этого начался непосредственно бой. Советские кавалеристы вырезали почти три румынских полка, потеряв при этом всего 30 человек убитыми.

На волне успеха

Далее шапкинцы заняли железнодорожную станцию Абганерово, где их «уловом» стали более сотни орудий, склады с амуницией, горючим и продовольствием.

После очередного успеха конница двинулась в сторону стратегически важного города Котельникова, который взять, правда, не получилось из-за организованного Манштейном контрудара немецкой бронетехники.

В окружении оказалась 81-я дивизия корпуса, которую удалось спасти благодаря стремительной атаке «по-старинке». Немцы были шокированы, когда увидели сотни всадников с шашками наперевес. Организовать оборону они просто не успели.

В ходе боёв корпус понёс большие потери, но цель всё же была достигнута. Время для организации отражения контрнаступления Манштейна Красная Армия получила.