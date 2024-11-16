Заблудившегося в горах туриста спасла бродячая собака, появившаяся из тумана

Британский турист заблудился во время похода по горам в Перу. Найти дорогу в незнакомой местности ему помогла бродячая собака, неожиданно появившаяся из тумана. Необыкновенная история со счастливым концом появилась в прессе в минувшую пятницу.

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Мужчина отстал от туристической группы во время трехдневного похода по популярному трекинговому маршруту Санта-Крус в Кордильерах. В какой-то момент на высоте около 4,5 тыс. метров англичанин оказался один. Он был полностью дезориентирован из-за окутавшего горные склоны густых клочьев тумана, как вдруг рядом оказался пес. Четырехлапый обитатель скал приветливо вилял хвостом и как бы приглашал последовать за ним.

«Что, черт возьми, ты здесь делаешь?» – удивился турист, не забыв при этом включить запись видео на смартфоне.

По его словам, он посчитал, что собака не понимает английский, и перешел на испанский. Новый проводник бежал впереди, как оказалось, очень хорошо знал все дорожки в окрестностях. Он уверенно вывел последовавшего за ним мужчину к нужному месту. Сначала они прошли до вершины горы по тропинке вдоль обрыва среди снега и камней, а затем пес привел его к лагерю, где он наконец-то снова встретился со своими спутниками.

Поделившись с туристами приключением, путешественник услышал от местного гида объяснение, что бездомные собаки в этом районе нередко идут рядом с людьми по маршруту. Создается впечатление, как будто они прошли специальную подготовку в качестве горных проводников. На самом деле около туристов веселее и сытнее – бродячим животным всегда перепадает что-нибудь вкусненькое.

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