Зачем Гитлер готовил к захвату Москвы французские мундиры 1812 года

Адольф Гитлер, готовя нападение на Советский Союз, даже не думал, что военные действия затянутся. Немецкое командование уже видело в европейской части СССР сырьевой придаток Третьего рейха, а в идеологических целях и для устрашения выжившего населения планировался грандиозный парад, для чего подготовили французские мундиры 1812 года.

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Мечтая о победе…

Немцы были настолько уверены в своей скорой победе над советским народом, что активно строили планы на счёт того, как будут использовать «жизненное пространство» к востоку от Германии.

Москва должна была стать административным и логистическим центром будущей немецкой колонии. Командование Вермахта в 1941 году также активно готовилось к торжественному маршу по Красной площади, а принимать парад хотел сам фюрер.

Для праздничного шествия заранее заготовили парадные мундиры, а французским добровольцам раздавались кивера их предшественников из 1812 года. Таким образом планировалось окончательно подорвать боевой дух Красной Армии и мирного населения. А всей остальной Европе «выходкой» с французскими мундирами Гитлер намеривался продемонстрировать своё превосходство над Наполеоном – мол, в XIX веке французскому полководцу не удалось поработить Российскую империю, а в XX план осуществился.

Кроме того, фашисты создали зондеркоманду «Москва», которая делилась на две группы. Первая должна была захватить здания, где размещались высшие партийные и государственные органы, их документацию, арестовать всех советских руководителей. От второй группы требовалось взорвать Кремль и мавзолей Ленина, то есть главные символы советской власти.

Но красноармейцы внесли в первоначальные планы гитлеровцев корректировки. Зондеркоманда так и не отправилась разрушать культурные ценности столицы.

Новый план

В октябре 1941 года командование Вермахта приняло Директиву №1571/41 «О порядке захвата Москвы и обращении с её населением». В документе не определялась окончательная судьба советской столицы и её культурных ценностей, однако было чётко обозначено решение Гитлера не принимать капитуляцию города. Причина – мощное сопротивление, на которое фашисты не рассчитывали.

Чтобы избежать различных ловушек, нацисты думали пойти по пути наименьшего сопротивления – сровнять город с землёй.

«Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов…», – писал в своём дневнике начальник немецкого Генштаба Франц Гальдер.

Особые надежды возлагались на Люфтваффе.

Впрочем, задуманное так осуществлено не было. 26 июня 1945 года в Москве прошёл самый важный парад в мировой истории. По Красной площади прошли колонны победителей – советских войск, а французские мундиры в самом сердце Советского Союза никто так и не увидел.