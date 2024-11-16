Скопцы в СССР: как советская власть боролась с самой «‎безумной» сектой

В Советском Союзе секты были редчайшим явлением и находились под строжайшим запретом. С ними боролись, сажая вожаков и вербуя активных сторонников.

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Кто они такие

Скопцы (самоназвания – «белые голуби», «агнцы Божьи») – религиозная секта в царской России. Возникла в конце XVIII века. Основал ее беглый крестьянин Орловской губернии Кондратий Селиванов. Он провел параллель между понятиями «искупитель» и «оскопитель». Основа вероучения – спасти душу можно только путем оскопления, кастрации, тем самым поборов плоть. Среди скопцов имелось немало женщин. Главе секты, кормщику, обязательно помогала кормщица, которую адепты называли Богородицей.

Себя Селиванов объявил Сыном Божьим и в конце XVIII века он смог собрать внушительное количество единомышленников. При оскоплении применялись варварские методы, к примеру, прижигание раскаленным прутом. Нередко посвященные погибали от болевого шока или инфекции.

Учение новоявленного мессии распространялось с пугающей скоростью. По настоянию князя Голицына Селиванова арестовали и сослали в монастырь, где тот прожил до самой смерти. Но учение скопцов не исчезло, и даже в Советском Союзе существовало вплоть до 30-х годов. Напомнили о себе скопцы и в 1967 году. Подробности тот жуткой истории стали известны только недавно.

Ленинградский процесс над «белыми голубями»

В 1930 году в Ленинграде судили 15 членов секты скопцов, действовавшей в первые годы советской власти. Лидеру секты Ломоносову дали 10 лет строгой изоляции с конфискацией имущества и высылкой в Сибирь на 5 лет. Остальные получили от 4 до 8 лет, всех скопцов высылали из Ленинградской области.

Скопцов, как тогда сообщали в печати, судили не за веру, а за нанесение тяжких увечий неофитам секты. Отдельной строкой упоминалось о финансовой состоятельности «белых голубей» – у многих из них при обысках находили большое количество драгоценностей и денег.

Криминальная драма в Старице

Старицкая история, где фигурируют скопцы, больше походит на криминальный детектив со слежками, погонями и убийствами. По распоряжению партийных и следственных органов вся информация о случае, произошедшем зимой 1967 года в городе Старица Калининской области, была засекречена.

… В один из зимних дней «скорая помощь» на дороге подобрала окровавленного мужчину. В больнице выяснилось, что пострадавший оскоплен – у мужчины были полностью удалены половые органы. От большой кровопотери скопец вскоре умер. Это был житель Старицы Евгений Сташук.

Поначалу милиция полагала, что столь зверский способ расправы свидетельствует о мести или убийстве на почве ревности. Обыск в доме погибшего ничего не дал. За исключением одной детали: в спальне у изголовья висел большой лист бумаги с символом – буквой «С» в виде серпа. Убийство Сташука расследовали сыщики из областного центра. В совершении преступления подозревался новый муж бывшей супруги покойного, Николай Алексеевнин. У него нашли нож с запекшейся кровью, ее группа совпадала с группой крови убитого. Правда, и у Алексеевнина она была аналогичной. После чистосердечного признания, написанного под давлением следователей, Алексеевнин получил 7 лет лишения свободы за преступление, которого не совершал.

Вскоре милиционеры обнаружили объеденный собаками труп местного жителя, молодого парня Володи Иванова с отрезанными задолго до смерти половыми органами. Экспертиза показала, что покойный замерз по пьянке.

Милиционер, ухаживавший за сестрой Иванова, соседкой покойного Сташука, начал проводить самостоятельное расследование произошедшего и оно привело его к известковым пещерам под Старицей, тянущихся на десятки километров. Как позже выяснилось, именно в них скопцы совершали свои жуткие ритуалы. Причем среди адептов секты оказалась и возлюбленная того самого милиционера.

Милиция и КГБ устроили засаду в известковых пещерах, и в один из вечеров стали свидетелями ритуала (радения) скопцов. В пещере удалось задержать одного из участников радения, известного старицкого краеведа Афанасьева, остальные разбежались. С помощью внеочередной диспансеризации, проведенной в Старице, вычислили несколько сектантов-скопцов. Главарем секты был ранее дважды судимый неработающий житель Калинина 39-летний Сергей Савченко, имевший склонность к педофилии. Однажды Савченко изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, и ее четырежды судимый отец не стал заявлять в милицию – сам расправился с насильником, отрезав тому половые органы.

Стремившийся к власти Савченко случайно прочитал о суде 1930 года над скопцами и решил возродить в Старице эту секту. Он умел убеждать людей и влиять на них. За 4 года кормщик-уголовник довел число своих подопечных до 12 человек, трое из скопцов жили в Старице. Именно Савченко придумал символику секты – стилизованную под серп букву «С». Якобы в честь Кондратия Селиванова. Савченко изобрел «малый трон» с отверстием в сиденье, на который усаживались при процедуре оскопления.

Первым промахом сектантов была операция, неудачно сделанная одному из неофитов – Евгению Сташуку. Обезумевший от боли Сташук сумел убежать от соратников. Последним из завербованных скопцов стал Володя Иванов. Когда за Володей начал следить милиционер, Савченко приказал убрать Иванова, опоив его спиртным.

Скопцов судили тайно на территории одного из воинских гарнизонов. Лидера секты и двоих его подручных приговорили к расстрелу. Остальные получили от 8 до 12 лет лишения свободы.