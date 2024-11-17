Какие русские слова XIX века сегодня уже никто не поймет

Прошло немногим больше века, а мы уже не понимаем языка XIX столетия.

1. Вуй

Вуй или уй – дядя по материнской линии, материн брат.

2. Дерибать

Дерибать – драть когтями или ногтями, сильно чесаться, царапать. От этого слова произошло слово теребить.

3. Ендовочник

Ендовой называли широкий сосуд с отливом или носком, для разливания напитков или медную посудину в виде чугуна, с рыльцем. Слово «ендовочник» происходит от него и означает человека, охочего до пива, браги и попоек.

4. Выдень

Выденем в старину называли рабочий день, будень, рабочее время или срок в сутках, рабочие часы.

5. Хухря

Хухря означает нечесу, растрепу, замарашку. Происходит оно от слова хухрить – растрепывать, клочить.

6. Мимозыря

Мимозырями в старину называли безалаберных и нерасторопных людей, разинь или зевак.

7. Странь

Странью на Руси называли чужаков, странствующих и просто странных людей, чудных и непонятных.

8. Клоб

В XIX веке вместо привычного для нас «клуб» употребляли слово «клоб». Слово исказилось в процессе заимствования.

9. Рюма

Рюма – слово звукоподражательного происхождения. Оно обозначает плаксу, рыдающего человека.

10. Бабайка

У слова «бабайка» сразу два значения. Во-первых, это барочный руль, весло из целого бревна, для управления плотом. Второе значение – чурка или болванчик (схожи с чурками для игры в бабки).

11. Байдак

Байдаком называли небольшое речное судно, около 15-25 локтей в длину. Байдаком также называли большую чашку, ставец для кирпичного чая.

12. Балагта

Балагтой называли болото или кого-то, живущего на болоте.

13. Босовики

Босовиками называлась обувь без голенищ, надевающаяся на босую ногу или домашние туфли.

14. Вакация

Вакацией называли разгульную пору, а во множественном числе вакации значили каникулы или зимние праздничные дни Рождества. Близко по слову и происхождению к слову вакансия.

15. Гребля

Гребля – это не только вид спорта. Это еще и насыпь на топкой дороге, или небольшая запруда на реке. Произошло это слово, в данном случае, от способа возведения сооружения, которое нагребли.

16. Десть

Дестью зовется мера или счет писчей бумаги, которая составляет 24 листа. Слово «десть» происходит от персидского deste – пачка.

17. Намале

Намале происходит от слова мало. Применялось оно в значении "мало, скудно, недостаточно". Также применялось к людям, которые смалодушничали в каком-либо деле.

18. Орать

Орать значит пахать или взрывать землю для посева. Корень сохранился в слове «мелиоратор».

19. Росстани

Росстани – перекресток двух дорог, место, где расходятся пути, место расставания. Также словом росстани зовется ситуация, когда надо сделать выбор.

20. Кавыглаз

Кавыглазом на Руси звался буян, задира, обидчик, наглец, наступник.

21. Шандал

Шандалом звался тяжелый подсвечник, происхождение слова – французское, от chandelier – люстра, подсвечник.

22. Юшка

Юшка или юха – это старое название навара из рыбы, мяса, а также любой похлебки.

23. Ширинка

Ширинкой назывался короткий отрез ткани, полотенце или платок.

24. Божедом

Божедомом называли сторожа у кладбища или скудельницы. Со временем стало синонимом одинокого человека.

25. Голомя

На Руси голомей называли открытое море в дали от берегов. Также слово применялось в значении «давно».

26. Зрелки

Зрелками звались лесные зрелые ягоды.

27. Мизгирь

Мизгирем звался паук, муховор или тарантул. Также мизгирем называли слабосильного человека, мозгляка или плаксу.

28. Тарасун

Тарасун – очищенная кумышка, т.е. перегнанная вторично молочная водка.

29. Хижа

Хижей звалась хилая мокрая погода, осенняя слякоть, дрябня, дождь и снег.

30. Скрин

Скриней в XIX веке назывался сундук, укладка, короб, коробейка или ларец.