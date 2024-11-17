Кормил собаку костями убитых девочек: история каннибала из Кузбасса

По официальным данным, маньяк Александр Спесивцев из Новокузнецка убил 20 человек, в основном подростков и девушек. Не исключено, что жертв было более 80. Он расправлялся с ними у себя дома, держал в плену, заставлял расчленять трупы, истязал, а затем ел вместе с ними блюда из человеческого мяса. Мать помогала сыну-каннибалу и выбрасывала останки. О том, как людоед из Кузбасса совершал преступления и когда его задержали, — в материале NEWS.ru.

Чем занимался Спесивцев до того, как стал маньяком

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Александр Спесивцев родился в марте 1970 года в Новокузнецке. Его отец сильно пил и изменял жене, в результате чего она с ним рассталась.

Будущий серийный убийца появился на свет с дефицитом веса и часто болел. До 12 лет он спал в постели матери. Та работала в школе, откуда ее уволили за хищения. Затем женщина устроилась помощницей адвоката и приносила домой материалы уголовных дел с фотографиями трупов, которые сын любил долго рассматривать.

Вместе с ними жила старшая сестра Спесивцева, которая одно время трудилась секретарем в суде.

В школьные годы Александр был трудным подростком. Он ломал почтовые ящики, похищал из класса радиодетали, портил замки в дверях и поджигал кнопки в лифтах. Одно время Спесивцев учился в кемеровской режимной спецшколе для юных правонарушителей. В 1988 году его поведение привлекло внимание врачей, которые впервые направили молодого человека на принудительное лечение в психиатрическую больницу Новокузнецка.

Нападал на беззащитных детей и женщин

В списке жертв Спесивцева 15 несовершеннолетних — девочки-подростки, молодые девушки, а также четверо мальчиков. Кроме того, он расправился с 40-летней женщиной и 35-летним мужчиной. Самому младшему погибшему от рук маньяка едва исполнилось 10 лет. Историей сибирского людоеда интересовалась мировая пресса. Американская газета Los Angeles Times писала:

«Все жертвы Спесивцева были выходцами из низших слоев общества: деревенские девушки, чьи родители были полуграмотными рабочими на умирающих фабриках, сбежавшие из дома и бросившие школу».

По словам оперативника МВД Анатолия Деркача, на которого ссылается исследователь серийных убийц Николай Модестов в книге «Маньяки. Слепая смерть», Спесивцев любил издеваться над жертвами.

«Попавших к нему девушек больной сифилисом маньяк принуждал к половым актам, сжимая в руке нож, заставлял молить о пощаде, ощущая себя при этом значительным и всесильным», — пишет Модестов.

По данным следствия, Спесивцев «выбирал жертв, которые слабее его и не смогут дать ему отпор, — женщин и детей». Он заманивал их к себе в квартиру под различными предлогами, где убивал с особой жестокостью, расчленял тела и закапывал останки в разных частях Новокузнецка.

Как маньяк убил невесту

Первой жертвой Спесивцева стала его 17-летняя возлюбленная Евгения. Он убил девушку в 1991-м — тогда маньяку исполнился 21 год. Как пишет Модестов, жених избивал и преследовал невесту. Однажды Евгения попала в больницу, но и там будущий убийца не оставил ее в покое. Он ворвался к ней в палату и набросился на подругу с кулаками. После выписки девушки из больницы ее труп нашли в квартире ухажера-абьюзера.

«Криминалисты установили, что с момента смерти прошло несколько дней. Все это время Спесивцев пролежал с трупом в одной постели. Тело девушки было высохшим, как мумия, и с головы до ног покрыто болячками. Смерть, по мнению медиков, наступила от заражения крови. Свежих ран или следов ударов на теле не нашли. Но выглядела Женя как двенадцатилетний ребенок», — говорится в книге «Маньяки. Слепая смерть».

Спесивцев был задержан. Его обвинили в умышленном убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений и побоях. В 1992-м Спесивцеву поставили диагноз «шизофрения» и направили его на принудительное лечение в психиатрическую клинику в Орле. Три года спустя его признали вменяемым и выписали из больницы, после чего он вернулся в Новокузнецк.

Вскоре в городе стали пропадать женщины и подростки. В июне 1996 года на берегу реки Абы нашли около 70 фрагментов тел, принадлежащих пяти детям.

Спесивцев вживил шарик в половой член

До конца так и не ясно, как Спесивцеву удалось выйти на свободу в середине 1990-х. По одной из версий, при выписке из стационара в Орле врачи совершили бюрократическую ошибку. Согласно документам, Спесивцев оставался на лечении. Поскольку записей о его выписке сделано не было, в милиции считали, что убийца находится в стационаре, поэтому не проверили его сразу после обнаружения человеческих костей на берегу Абы. По другой версии, Спесивцева признали вменяемым и выпустили на свободу из психбольницы в Кузбассе, куда убийцу привезли из Орловской области. Почему его не отправили в СИЗО — остается загадкой.

Находясь в психбольнице, Спесивцев вживил в половой член металлический шарик, из-за чего детородный орган загноился. Это не помешало ему совершать преступления на сексуальной почве.

Спесивцев убил 19 человек

Остальные убийства были совершены с февраля по сентябрь 1996 года. По данным следствия, за это время Спесивцев лишил жизни 19 человек. Его подозревали в причастности как минимум к 82 эпизодам.

Еще одной жертвой маньяка стала 20-летняя знакомая соседа по квартире. После застолья Спесивцев пригласил ее к себе домой, где они занялись сексом.

«После полового акта ей что-то не понравилось, она стала ругаться на меня нецензурными словами. Мне это не понравилось, я разозлился и решил ее напугать. Пошел на кухню, взял со стола кухонный нож, зашел назад в спальню и ударил ножом женщину в грудь и живот», — рассказывал Спесивцев позднее на допросе.

Девушка умерла от ранений. Когда домой пришла его мать Людмила, Спесивцев попросил ее убрать труп. По версии следствия, душегубы расчленили тело, после чего женщина вынесла останки по частям из квартиры и зарыла их на пустыре.

В мае 1996 года Спесивцев убил семерых подростков — пятерых мальчиков и двух девочек 10–14 лет. По словам убийцы, дети разбивали бутылкой стекла в ларьках и нюхали клей из пакетиков. Один из них попросил у убийцы сигарету, и тот, дав закурить, уговорил несовершеннолетних зайти к нему в гости.

Заманив «гостей» в свое логово и пожурив их за асоциальный образ жизни, людоед спровоцировал конфликт, в ходе которого зарезал подростков. Спесивцев не сказал следователям, куда отнес останки погибших. Он утверждал, что, пока спал или отлучался из дома, приходила мать. Когда он просыпался или возвращался в квартиру, трупов уже не было.

Заставляли малолетних заложниц расчленять и есть подруг

В материалах дела Спесивцева отмечается, что мать причастна к убийству трех девочек-подростков в сентябре 1996 года.

«Оля В., Настя П. и Женя М. гуляли, <...> когда к ним подошла пожилая женщина и попросила помочь открыть дверь квартиры. Девочки согласились пойти вместе с ней. <...> Женщина постучала, дверь открыли парень и девушка. Девочек затащили в квартиру». В документах говорится о том, что «парень стал их избивать, потом нанес несколько ножевых ранений Насте П., от которых тринадцатилетняя девочка скончалась. Затем, угрожая ножом, заставил оставшихся в живых подружек помогать пожилой женщине расчленять труп Насти. Он дал ножовку по металлу, сам показывал, как отделять мясо от костей. После этого женщина варила на кухне куски мяса, кормила находившуюся в квартире большую собаку и заставляла есть мясо девочек».

Спесивцев заковал двух других девочек в самодельные наручники. Он несколько дней их пытал и насиловал. В это время в квартиру к маньяку наведывались мать и сестра. Затем каннибал жестоко убил Женю, заставив Олю расчленить тело и есть с ним суп из мяса подруги.

Нашли туловище без рук и ног и отрубленную голову

Милиция случайно вышла на маньяка. Одна из соседок Спесивцевых пожаловалась в домоуправление на проблемы с отоплением, и бригада сантехников начала поквартирный обход. Когда коммунальщики позвонили в квартиру убийцы, расположенную на девятом этаже, тот заявил через дверь, что психически болен и не может их впустить, потому что его заперла мать.

Сантехники вызвали милиционеров. Они взломали дверь, но Спесивцев сумел от них сбежать. Однако через два дня его поймали у подъезда своего дома.

Зайдя в квартиру людоеда, милиционеры ужаснулись от увиденного. В ванне находился женский торс без рук и ног, а в ведре лежала отрубленная голова. Они также нашли еще живую, но истекающую кровью школьницу Олю с проникающим ножевым ранением живота.

Впоследствии девочка умерла в больнице. До своей кончины она успела рассказать милиции о пережитом ужасе.

Милиционеры обнаружили в квартире Спесивцева десятки предметов одежды его жертв и около 40 ювелирных украшений. Они также нашли фотоаппарат Polaroid, на который маньяк снимал некоторых заложников перед смертью.

Кемеровский журналист Ростислав Бардокин вспоминал, что был в квартире Спесивцева на следующий день после его задержания.

«Первое, что меня поразило, — это ощущающийся еще одним-двумя этажами ниже сильнейший трупный запах. Я почувствовал его сразу и так и не смог понять, почему с ним мирились и не били тревогу соседи», — сказал он.

Есть сведения, что в начале лета 1996 года одна из соседок маньяка пенсионерка Лидия Веденина обращалась в милицию с жалобой на трупный запах и громкую музыку, доносившуюся из квартиры Спесивцевых. Она просила силовиков проверить «нехорошую квартиру», но реакции не последовало, говорилось в репортаже Los Angeles Times.

Что стало с маньяком и его родственниками

Спесивцев признался в 19 убийствах, но затем отказался от показаний. В итоге следствие смогло доказать его причастность к четырем преступлениям. В 1997 году его приговорили к 10 годам колонии за убийство трех девочек. В 1998-м суд заново начал рассматривать дело, но уже по четырем эпизодам. По остальным преступлениям дело выделили в отдельное производство и приостановили.

Согласно результатам экспертизы, проведенной в Институте имени В. П. Сербского, Спесивцева признали невменяемым. В 1999 году суд отправил его в психиатрическую спецлечебницу в Волгоградской области, где он находится до сих пор.

Недавно Следственный комитет возобновил дело Спесивцева и инициировал несколько сотен различных экспертиз. Как заявляли в ведомстве, «благодаря современным методам исследования удалось получить выводы экспертов о том, что костные останки принадлежат 15 разным людям».

«Для установления точного количества потерпевших отрабатывались связи пропавших тогда детей, тщательно изучались списки людей, сообщения о безвестном исчезновении которых поступили в правоохранительные органы. Следователем был установлен на тот момент 12-летний мальчик, которого фигурант под надуманным предлогом заманил в квартиру, где мальчик стал свидетелем убийств и расчленения несовершеннолетних. Тогда ребенок смог убежать из квартиры и многие годы молчал о событиях 1996 года», — отмечали в СК.

Кемеровский областной суд установил, что Спесивцев причастен еще к 15 убийствам, в которых его первоначально обвиняли. К маньяку вновь применили «принудительные меры медицинского характера в виде помещения его в психиатрический стационар».

Мать людоеда заявила о том, что приводила детей в квартиру к сыну и хоронила их останки. При этом она отказалась признавать причастность к их гибели. Суд признал женщину виновной в соучастии в трех убийствах и приговорил к 13 годам колонии общего режима.

В 2008-м женщина вышла на свободу. Она проживала вместе с дочерью в окрестностях города Осинники Кемеровской области. Суд не установил вину сестры Спесивцева в соучастии или укрывательстве преступлений.

После освобождения из тюрьмы мать серийного убийцы приходила за вещами в новокузнецкую квартиру, где с 1999 года никто не живет. При этом жилье до сих пор числится за Спесивцевым.

По словам представителя полиции Новокузнецка Александра Коломийца, маньяк вряд ли выйдет на свободу. Он отметил, что в отношении Спесивцева возбуждено два уголовных дела. По первому он был осужден на 10 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, а второе (ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования») было приостановлено в связи с его невменяемостью. По словам представителя МВД, если Спесивцева вылечат в психбольнице, уголовное дело возобновят и маньяку добавят срок.