Тайна Колчака: куда спрятали 500 тонн золотых слитков

Он пытался спасти от иностранных захватчиков российскую казну, но жестоко расправлялся с тысячами соотечественников. На этой неделе исполнилось 150 лет адмиралу Колчаку – полярному исследователю, герою Русско-японской войны и одному из лидеров белогвардейского движения. Его главную тайну – исчезновение 500 тонн золота – пытаются разгадать уже больше 100 лет, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Горкин.

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Это художественная реконструкция казни адмирала Александра Колчака. Есть даже легенда, что несгибаемый лидер белогвардейского движения сам командовал своим расстрелом. Его тело сбросили в прорубь реки Ушаковки, что впадает в Ангару. Вместе с ним речка унесла тайну пропажи золотого запаса России.

«Колчаку досталось по меньшей мере 600 миллионов золотых рублей. Прикинем очень грубо, получается где-то шесть-восемь триллионов рублей современных. Колоссальная сумма», – рассказал экономист Дмитрий Тортев.

Казна Российской империи попала к нему в руки в 1918 году, когда сам он стал верховным правителем России. Фактически, оказался на троне.

О Колчаке впервые заговорили в 1900-м. Вместе с бароном Эдуардом Толлем, уже тогда хорошо известным полярным исследователем, он отправился в экспедицию на поиски мифической Земли Санникова. Мог погибнуть, но барон отослал его в Санкт-Петербург с докладом и образцами, а сам пошел дальше на север и просто исчез. Колчак смог организовать спасательную экспедицию только год спустя.

«Вероятнее всего, они отправились к югу на материк, но переходили во время полярной ночи, когда солнце светило буквально два-три часа. Это было очень опасно, скорее всего, отряд утонул», – рассказал научный сотрудник РГМАА Илья Рудь.

Полярными исследованиями Колчак всерьез занимался между войнами. Он отправился в экспедицию, которая начала исследование Северного морского пути. Адмирал усовершенствовал ледоколы и придумал, что вечный лед северных морей лучше не ломать, а продавливать весом судна. По этому принципу до сих пор строят и современные.

Но перед этим он снова едва не погиб в Русско-японской войне. После нападения на Порт-Артур он отправился туда, чтобы служить под командованием адмирала Макарова на броненосце «Петропавловск», но снова судьба к нему благоволила: молодого офицера зачислили на крейсер «Аскольд». А тот самый «Петропавловск» через две недели подорвался на мине.

Цусимское сражение он встретил командиром миноносца «Сердитый». После гибели российской эскадры Колчак командовал батареей на суше. Потом японский плен, снова полярные исследования и Первая мировая.

«Колчак предложил создать в России океанский флот. Он сказал, что Россия без океанского флота жить не может. Для этого нужно строительство линейных кораблей. Дредноуты тогда они назывались. Действительно, программа была принята. Все линейные корабли Советского Союза были построены по программе, которая был принята при Николае II», – рассказал историк, писатель Александр Мосякин.

Талантливый минер, он командует минной дивизией на Балтике. В начале Первой мировой предотвращает блицкриг – немцы хотят сходу взять Петроград. Но шесть тысяч мин от Колчака против. Его теория минной войны вошла в учебники – ее даже краснофлотцы изучали.

«Мы решили ставить поле, не ожидая приказания из Петрограда. Но как раз в момент, когда подняли сигнал, мы получили условную телеграмму из морского штаба: «Молния: Ставьте минные заграждения». Таким образом, это вышло чрезвычайно удачно. Через несколько часов была получена телеграмма с объявлением войны», – говорил Колчак на допросе.

Именно в этот момент ставка принимает решение вывезти из северной столицы царскую казну.

«Значит, золото примерно на 550 миллионов золотых рублей было в Нижнем Новгороде. А золото на 650 оказалось в Казани. То есть два главных кармана было», – рассказал историк, писатель Александр Мосякин. «Только это условное название – золотой запас, потому что там не только золото было, там было и серебро, и медь, и даже были, видимо, бриллиантовые вещи, но об этом как-то так, знаете, мало где написано и упоминается вскользь», – рассказала доцент, преподаватель Иркутского университета Наталья Васильева.

Минные постановки Колчака не позволили немцам дойти до Петрограда. В 41 год он становится контр-адмиралом. А спустя год он уже вице-адмирал, командует Черноморским флотом.

Февральская революция застала его за подготовкой десантной операции по захвату Константинополя и выведения Турции из войны. Колчак был единственным флотоводцем, который не поддержал отречение Николая II – промолчал. Временное правительство, опасаясь влияния строптивого адмирала, отправляет его в командировку в США. Там он встретил октябрь 1917-го. Пока Колчак пытается вернуться на родину, Красная армия захватывает Казань и царскую казну. Но отправить эшелон с золотом в Петроград не успевает. «Белые» делают рывок, и генерал Каппель золото отбивает. Золотой эшелон идет подальше от «красных». Сначала в Самару, а затем в Омск. Здесь формировалось Временное всероссийское правительство, так называемая Директория, где большинство у эсеров. Но сюда приехал адмирал Александр Колчак.

«Он не собирался в Омске останавливаться. Но когда там узнали, что приехал Колчак, там начался фурор. К нему, конечно же, сразу пошла депутация от местных офицеров, попросили остаться», – рассказал историк, писатель Александр Мосякин.

Его единогласно выбирают верховным правителем России. Эссеры больше не помеха. В руках адмирала оказывается вся власть: 500 тонн золота и неукомплектованная, раздетая и босая 400-тысячная армия. Слитки он пытается выменивать у союзников – Японии, США, Великобритании – на обмундирование и оружие. В народе даже такие строчки появились: «Мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский».

«Колчак отправляет золото на 54 миллиона золотых рублей, а за счет многочисленных комиссий удержания получает товаров, винтовок, продовольствие и обмундирование только на 14 миллионов, 40 растворяются по пути», – рассказал экономист Дмитрий Тортев.

Весной 1919-го Колчак на коне. Его наступление назовут «Полетом к Волге» – он выходит к Казани, Самаре и Симбирску. Открывается прямая дорога на Москву. Колчака поздравляют и ждут встречи уже в столице политики стран «Антанты»: премьер Франции Жорж Клемансо и военный министр Великобритании Уинстон Черчилль. Добиться успеха помогает чехословацкий корпус: пленных и перебежчиков, что заявили о готовности воевать против Германии и Австро-Венгрии, по дороге домой советская власть решает разоружить, и они переходят на сторону «Антанты» под командование французов. А поскольку эшелоны с ними растянулись по всей территории Зауралья, взять под контроль узловые станции – дело техники.

Однако этот успех становится для Колчака последним. Он терпит неудачи, в приступе отчаянья переходит к тому самому «белому террору». По словам очевидцев, только в Екатеринбургской губернии его войска расстреляли 25 тысяч человек, выпороли каждого десятого крестьянина. Позже на допросах Колчак расскажет, что жесткая линия была необходимостью.

«Это была политика, конечно, исключительно кнута. По самым скромным оценкам советским, он получил 100 тысяч партизан у себя в тылу», – рассказал историк, блогер Глеб Таргонский.

Колчак решил везти золото дальше на восток под охраной союзников. Представитель «Антанты», французский генерал Морис Жанен сначала гарантировал Колчаку эвакуацию из Омска в специальном вагоне, но вроде бы верным французам чехословакам план не понравился. Гарантии оказались пустышкой: спецвагон с французским флагом захватили, а прицепленные к нему вагону с царским золотом просто пропали.

«Где потеряно? На станции «Зима». Это предыдущая станция к Тырети. Там золотой эшелон был загнан между чехословацкими эшелонами. Чехословацкая охрана запретила русским сотрудникам Госбанка, Госконтроля выходить из вагона. Русская охрана была убрана, и вот на станции «Зима», потому что больше негде, произошла вот эта крупная кража. Что интересно, в 1921 году золотой запас Словакии увеличился с 2 до 20 с чем-то тонн. То есть почти на порядок возрос. Откуда взялось то это золото?», – поделился историк, писатель Александр Мосякин.

15 января 1920 года золотой эшелон прибыл в Иркутск. Командующим войсками союзников Морис Жаненом принял решение сдать адмирала Колчака иркутскому революционному комитету в обмен на обещание позволить чехословацкому легиону уйти до Владивостока и обеспечить паровозы углем. В вагонах к тому моменту оставалось больше 300 тонн золота.

Адмирала Колчака расстреляли через две недели, по личному распоряжению Ленина. А следы золота потерялись. По одной из версий, иностранцы забрали не все – остатки казны пытались увезти во Владивосток, но «красные» подорвали пути, и вагоны погрузились на дно Байкала. В начале 2000-х его даже искали на глубоководных аппаратах «Мир» на дне озера. Участники экспедиций говорили, что даже видели какие-то слитки, но поднять не смогли. По другой версии, эшелон, проходя вдоль Байкала, попал под камнепад или лавину. Словно сама природа встала на сторону Колчака и не позволила казне Российской Империи попасть в руки иностранцев.