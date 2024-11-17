Зачем русские меняются нательными крестами

Нательный крестик – главный символ принадлежности к православной вере, защита от злых сил и свидетельство того, что человек поклялся жить по заповедям Бога. С древности снимать его запрещалось, но, несмотря на это, русские со временем стали нарушить данное правило, а ещё позже и вовсе меняться религиозными атрибутами. Так для чего это делается?

Обмен крестами

По одной из версий, на Руси было принято обмениваться нательными крестами для того, чтобы стать побратимами. Несмотря на то, что такой обычай восходит к языческим традициям братания или кумовства, РПЦ его не осуждает. Протодиакон Сергий Шалберов из Санкт-Петербурга считает, что он появился чуть ли не сразу после крещения Руси.

Наши предки верили, что обмен сделает их не просто родственниками, но и братьями во Христе. Такое «братание» накладывало ряд обязанностей. Например, каждый из побратимов был обязан отдать за другого жизнь.

Учитывая данный факт, священники призывают не относиться к обычаю легкомысленно. Если православные решили обменяться нательными крестами, то решение должно быть взвешенным, а не приниматься «за кружкой пива».

На все случаи жизни

Так как крест рассматривался в христианстве как защитный атрибут, то появилась традиция закладывать крестики в основании строений. Считалось, что он отпугнёт от дома нечистую силу.

Кроме того, на Руси существовал обычай отливать крестики из колоколов. Славяне верили, что символ веры, изготовленный из колокольной бронзы или из «неудачных» колоколов обладает особой святостью, а поэтому достать их было непросто.

Археологи находят также много поломанных нательных крестов. Этнографы предполагают, что таким образом поступали в нескольких случаях: если обладатель нательного крестика совершал самоубийство, отрекался от Христа добровольно или становился клятвопреступником.

А вот обычай клясться на кресте церковные деятели никогда не поощряли. Но народная тяга к совершению такого действия оказалась сильнее религиозных канонов. Так, присяга Ивану Грозному именовалась «Керостоцеловальной грамотой», а в Гжатске традиция живёт и в XXI веке – воспитанники Центра развития казачьей культуры «Алатырь» для того, чтобы стать кадетами, обязаны принести клятву на кресте и на Евангелие.