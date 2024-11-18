Потерявший ногу серфер рассказал о встрече с акулой

В США серфер потерял ногу после нападения акулы и рассказал о желании поскорее снова встать на доску. Его историю рассказывает People.

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61-летний Кэндзи Нонака занимался серфингом у пляжа Вайеху, штат Гавайи, в начале ноября, когда акула неожиданно набросилась на него и схватила за ногу. Вскоре, он понял, что хищница откусила ему конечность ниже колена. Его крики услышал ловивший поблизости от него волны друг — Гэри Миямото. Он подплыл к Нонаке и перетянул культю тросом для серфа. Вместе с другими серферами он вытащил Нонаку из воды и перенес на дорогу — чтобы песок не попал на рану. Именно этот шаг позволил Нонака сохранить колено.

«Только поэтому я все еще жив. Я счастливчик. Я благодарен жизни за своих друзей, они спасли меня», — сказал Нонака в интервью.

В четверг, 7 ноября, Нонаку выписали из больницы. Он заявил, что ему не терпится начать процесс реабилитации и поскорее вернуться в океан. Спустя две недели после нападения Нонака уже стоит на ногах и делает наклоны на костылях. Он хочет снова встать на доску как можно скорее.

«Я люблю серфинг, и хочу снова им заниматься. А что касается акул, то это [океан] их владения, поэтому мы должны делиться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что серфер пережил нападение крупной акулы на пляже в американском штате Флорида, где его уже кусала акула 11 лет назад. После госпитализации мужчине провели 2 операции и наложили 93 шва, ему удалось сохранить лодыжку.