Как маньяк Фредди Крюгер наводил панику на зрителей

Фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов» вышел в прокат в далеком 1984 году. История маньяка с лезвиями на пальцах оказался настолько успешной, что не обошлось без продолжений. Во всех частях фильма визитной карточкой Фредди, кроме ножей, шляпы и изуродованного лица, был свитер в красно-зеленую полоску. Оказывается, такое неожиданное сочетание цветов было выбрано неслучайно.

© Кадр из фильма «Кошмар на улице Вязов»

Режиссер культового хоррора Уэс Крэйвен однажды признался, что выбрал цвета свитера Фредди, опираясь на научные данные. Когда в голове Уэса созревал образ монстра, ему на глаза попалась статья в научно-популярном журнале Scientific American. В ней говорилось, что сочетание красного и зеленого цветов крайне неестественно для человеческого восприятия.

© Писатель и режиссер Уэс Крэйвен

По словам ученых, два эти цвета, расположенные рядом, плохо обрабатываются человеческим зрением. Это не просто неприятно, но и может дезориентировать. Когда человек смотрит на что-то красное, активируются определенные клетки сетчатки. Их активность говорит мозгу, что перед нами красный цвет.

При этом зеленый цвет подавляет активность этих клеток. Отсутствие активности говорит мозгу, что мы видим зеленый цвет. Получается, что два этих цвета как бы нейтрализуют друг друга, запутывая мозг и не давая четкого представления о цветовой гамме объекта. В цветовом круге красный и зеленый расположились максимально далеко друг от друга, напротив. Из-за этого их еще называют комплиментарными цветами.

Поэтому для кого-то соседство красного и зеленого просто раздражающий фактор. Ну, а для кого-то — источник необъяснимой тревоги, способной перейти в панику. Создатели ужастиков тратят немало времени, чтобы придумать что-нибудь эдакое, вызывающее у человека оторопь, отвращение или ужас. Оказывается, достаточно изучить наше восприятие окружающего мира, которое вовсе не совершенно.