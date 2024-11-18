Сомалийские пираты: во что они инвестировали «заработанные» средства

Было время, когда сообщения о сомалийских пиратах практически не покидали информационное поле. Морские разбойники успешно действовали в районах Аденского залива и соседней акватории Аравийского моря. Злоумышленники грабили торговые суда и наживали огромное состояние. Однако в последнее время об их «славных подвигах» ничего не слышно. Что случилось с пиратами XXI века?

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Жизнь в море

Сомалийские пираты как явление – это прямое порождение масштабного внутриполитического кризиса в Сомали, из-за которого страна распалась на соперничающие друг с другом территории. Следствием фактического уничтожения государства стал небывалый рост преступности. Многие из сомалийцев, чтобы прокормить себя и свои семьи, стали пиратствовать. Самой распространенной формой их заработка был захват заложников. Так, только в период 2005-2012 гг. жертвами морских разбойников стали почти четыре тысячи человек из большинства стран мира. Погибли от рук пиратов около 100 граждан иностранных государств. За эти семь лет общая сумма денег, полученных бандитами в качестве выкупа за захваченных членов экипажей, достигла 385 миллионов долларов.

Центром пиратства в Сомали был регион Пунтленд, власти которого обеспечивали «крышу» морским разбойникам. Те взамен отдавали им львиную долю своей добычи: считается, что плата за прикрытие, по разным данным, составляла от 70 до 80 (а в отдельных случаях и 85) процентов пиратских доходов. Таким образом, покупалась гарантия, что региональные политики и прикормленные ими силовые структуры не будут вмешиваться в «бизнес» морских разбойников.

В 2011 году были зафиксированы 129 атак сомалийских пиратов на суда. При этом учитывались лишь более-менее крупные инциденты. В итоге морские преступники нанесли значительный урон торговле в регионе Аденского залива и Аравийского моря – транзитных акваторий, связанных с Суэцким каналом, на долю которого приходятся порядка 10% всех мировых морских сообщений.

По законам военного времени

Масштабы пиратства в регионе вынудили командование военно-морских сил разных стран применять к бандитам самые суровые меры. По некоторым данным, в 2012 году командиры боевых кораблей, дежуривших в водах Аденского залива, получили негласный приказ – топить пиратские судна без всякого предупреждения, а с выжившими бандитами не церемониться. Особенно отличились индийские моряки, которые убивали морских разбойников безо всякого сожаления. Так, в 2008 году фрегат ВМС Индии INS Tabar расстрелял из орудий захваченное бандитами таиландское судно. Как утверждали СМИ, вместе с пиратами погибли и члены экипажа. Спустя неделю после инцидента был обнаружен один из выживших тайцев, который подтвердил циркулировавшие слухи.

Военные суда в зону действия сомалийских пиратов направляла и Россия. В мае 2010 года весь мир облетела новость о дерзком захвате танкера «Московский университет» бандитской группой в размере 11 человек. На помощь пришли морские спецназовцы с большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников». Прекрасно обученные военные после короткой перестрелки взяли судно под контроль и обезоружили разбойников. Отчет о дальнейшем развитии событий имеет несколько вариантов. В Минобороны России заявили, что пиратов посадили в надувную лодку, дали небольшой запас провизии и отправили по направлению к берегу. Однако туда они по каким-то причинам не добрались, погибнув в море. По другой версии, которая упорно тиражировалась в западных СМИ, морпехи расстреляли бандитов.

Для борьбы с пиратством использовались и частные военные компании. Одна из них – французская «Sicopex», состоящая из отставных офицеров армии Пятой республики, – с 2010 года несет службу на сомалийском побережье. Только за первые два года французы сумели ликвидировать более 300 корсаров, среди которых были и их командиры.

Не только кнут, но и пряник

Но побороть пиратство в Сомали удалось не только силовыми методами. Распространение получила также практика их легализации в качестве рантье и бизнесменов. Так, в 2007-2012 годах часть главарей морских разбойников вложили полученные незаконным путем средства (по некоторым подсчетам - около 100 миллионов долларов) в покупку жилой и коммерческой недвижимости в соседней Кении. Особой популярностью у решивших «выйти из тени» бандитов пользовался район Истли – пригород Найроби, населенный в основном выходцами из Сомали. Сейчас они получают неплохие доходы от сдачи недвижимости в аренду и вряд ли желают возвращаться обратно к «ремеслу» флибустьеров.

Другим пиратам просто пообещали крупную сумму денег в обмен на уход из «профессии». Так, один из самых известных сомалийских морских разбойников Мухаммед Абди Харе («Большой рот») ушел в отставку и распустил свою группировку за 20 миллионов евро.

Что касается тех пиратов, которые отбывают срок в местах лишения свободы, то в отношении них практикуется христианское миссионерство. Считается, что перешедшие из ислама корсары менее склонны к рецидиву разбойничества.

Таким образом, сомалийских пиратов удалось если и не победить окончательно, то серьезно ослабить. Все благодаря слаженным действиям мирового сообщества, успешно применившего в борьбе с морскими бандами метод кнута и пряника. Сегодня словосочетание «сомалийский пират» уже не звучит столь грозно, а проходящие в регионе суда могут наконец чувствовать себя в безопасности.