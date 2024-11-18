Забористое наследие: писал ли Пушкин «стихи для взрослых»?

Все мы знаем Александра Сергеевича Пушкина как автора прекрасных лирических стихов, замечательных поэм и увлекательной прозы. Гораздо менее известен классик как автор матерных стихов и эпиграмм. Это неудивительно, ведь в собрания сочинений, а тем более в учебники по литературе, эти творения Пушкина по известным причинам не попали и их существование вообще тщательно замалчивалось, чтобы не порочить светлый образ романтика и аристократа.

Но Пушкин писал и грубые, пошлые стихи и эпиграммы, и откровенно матерные, насыщенные забористыми простонародными словами. Иногда эти творения поэта попадали в печать, но крепкие слова редакторы привычно заменяли многоточиями. После революции об этой стороне пушкинского таланта предпочли и вовсе забыть. О матерных стихах знали только ученые-пушкинисты и избранные работники архивов.

Считается, что первые матерные стихи Пушкин написал еще в лицейские годы, но по-настоящему «развернулся» лишь после завершения учебы, в первой половине 1820-х годов. Лицейские эксперименты с нецензурными сюжетами и словами биографы поэта связывают с нахлынувшими на юного Александра чувствами свободы и вседозволенности.

Хорошо известно, что у поэта были очень напряженные отношения с матерью, Надеждой Осиповной, которая была властной женщиной склонной к унижению окружающих. Можно сказать, что именно мать сломала психику Пушкина, превратив его в обидчивого, раздражительного и очень злопамятного человека.

Один из ближайших друзей Пушкина, русский поэт и историк Петр Андреевич Вяземский говорил о характере Александра Сергеевича следующее:

«При всем своем добросердечии, он был довольно злопамятен, и не столько по врожденному свойству и увлечению, сколько по расчету».

Казалось, что Пушкин просто пообещал самому себе не спускать никому обид и четко выполнял это обязательство, даже когда ему этого не сильно хотелось. Услышав что-то обидное в свой адрес, поэт тут же разражался едкой, нередко оскорбительной эпиграммой, в которой мог употребить и довольно крепкие слова.

Русским языком Пушкин владел безупречно, что было несвойственно для молодежи начала 19 столетия, представители которой лучше изъяснялись на французском, чем на родном языке. Такое знание русской словесности — результат длительного проживания Александра Сергеевича в деревенском заточении, где его собеседниками были простые крестьяне, местные помещики и, разумеется, любимая няня Арина Родионовна.

Непристойную лексику Пушкин вполне серьезно величал «нецензурным титулом» и при всей своей бесшабашности знал в ней меру. Поэт никогда не позволял себе проявлять свое виртуозное владение русским матом в присутствии дам или мужчин старшего поколения, оставляя нецензурщину для общения с друзьями и собратьями по кутежу, ну и для своих стихов.

Матерное наследие Пушкина довольно объемно, но его основными произведениями «взрослого жанра» можно считать «Гаврилиаду», сказку «Царь Никита и сорок его дочерей» и откровенно похабную балладу «Тень Баркова». Поэзию Ивана Семеновича Баркова Пушкин очень ценил и считал, что когда цензура станет пережитком прошлого, в первую очередь издатели бросятся публиковать именно его сочинения.

Что касается собственного творчества, поэт всегда бывал возмущен, когда цензура удаляла из его произведений нецензурные выражения. Например, Пушкин долго сокрушался, что не прошли некоторые «народные сцены» из его «Бориса Годунова» из-за чего историческая драма многое потеряла.

Ученые, занимавшиеся жизнью и творчеством А. С. Пушкина отмечали, что его «матерный» период завершился в 1828 году, после чего нецензурных стихов поэт более не писал и в общении с друзьями стал более сдержанным. Это изменение связывают с женитьбой поэта на Наталье Гончаровой, сильно повлиявшей на всю его дальнейшую жизнь. Заядлый картежник, кутила и любитель выпить стал более сдержанным и серьезным.

Несмотря на это, вульгаризмы из его речи и писем никуда не делись. Поэт часто называл Наталью Николаевну «по-простому» — «жонкой», а когда она была беременной предпочитал говорить о ней «брюхатая».

Матерные творения гения русской словесности впервые увидели свет в 1911 году, но все нецензурные слова и обороты в трехтомнике были заменены на многоточия. Чуть позднее появилось собрание сочинений в 12 томах, где полностью сохранялся оригинальный стиль произведений. В 2013 году в России было издано 11-томное собрание, включившее 66 писем поэта с нецензурной лексикой, что шокировало многих из тех, кто привык к идеализированному образу гения.