Ученые узнали, почему убили детей в главном храме древнего Теночтитлана

Специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) спустя 40 лет сумели раскрыть тайну массового захоронения детей, обнаруженного в Теночтитлане. Оказалось, что они стали жертвами, принесенными в дар богу Тлалоку.

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По сообщению Heritage Daily, речь идет о захоронении, раскопанном в 1980-1981 годах археологами INAH. Раскопки проводились в Темпло Майор, главном храмовом комплексе древнего Теночтитлана, на месте которого сейчас стоит современный город Мехико.

Более 40 лет назад были обнаружены останки, по меньшей мере, 42 младенцев и детей чуть более старшего возраста. В основном это были мальчики в возрасте от 2 до 7 лет. Их тела покоились в ящиках из тесаного камня, причем в некоторых из них были обнаружены погребальные приношения, в основном бусы.

Кроме того, над каменными гробами были найдены следы других ритуальных подношений, в том числе остатки пищи, останки морских животных и мелких птиц, а также некоторые предметы, включая обсидиановый нож, и скульптуры, имитирующие кувшины с изображением лица бога дождя и земледелия Тлалока.

Ученые изначально предполагали, что дети могли быть принесены в жертву богам, но долгое время считалось, что это могла быть жертва богу войны Уицилопочтли, которому был посвящен сам храм. Кстати, после испанского завоевания он был полностью разрушен, а камни испанцы использовали в качестве строительного материала для возведения своего города.

И вот теперь INAH опубликовал исследование, доказывающее, что захоронения младенцев действительно являются свидетельством жуткой процедуры человеческого жертвоприношениями, но это были дары богу Тлалоку. Вероятно, таким способом жители древнего Теночтитлана хотели умилостивить бога и вызвать дождь, поскольку регион страдал от продолжительной засухи в 1450-х годах.

В рамках нового исследования специалисты INAH связали археологические данные с геологическими сведениями. Последние подтвердили, что масштабная засуха поразила данный регион в период с 1452 по 1454 год. Именно в это время возводился храм Темпло Майор. Произошло это в период правления Монтесумы I, второго императора ацтеков и пятого короля Теночтитлана.