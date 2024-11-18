Самая дорогая коллекция: семена, которые могут спасти планету

Коллекция семян, собранная учеными под руководством Николая Вавилова, занимает уникальное место в истории науки. Это не просто собрание растений – это генетическое наследие, обеспечивающее продовольственную безопасность и разнообразие сельскохозяйственных культур для всего мира.

Почему эта коллекция настолько важна? Она не имеет цены в буквальном смысле. В ее основе – уникальные виды растений, многие из которых больше не встречаются в природе. Это генетический банк, позволяющий создавать новые сорта культур, устойчивые к изменению климата, болезням и вредителям. Во многом благодаря вавиловской коллекции удалось предотвратить продовольственные кризисы в разных частях света.

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Особую ценность коллекции подчеркивает ее история. Во время блокады Ленинграда сотрудники института, не имея доступа к пище, охраняли семена, отказываясь использовать их для собственного выживания.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.