Воспитание русских царей: как готовили правителей государства

О воспитании будущих монархов в Российской империи осознанно задумались только в эпоху Екатерины II. Именно русская царица заложила основные принципы образования наследников престола и великих князей. В чём же они заключалась?

Ученье – свет

Большое внимание уделялось изучению иностранных языков и чтению. Для того чтобы ускорить процесс освоения «заморских наречий», в штат специально зачисляли носителей языка. Благодаря этому обучение шло значительно быстрее. Так, царственные особы уже к четырём годам могли понимать речь на нескольких языках.

А для лучшего закрепления и систематизации языковой подготовки иностранцы готовили список книг, обязательных к прочтению. Считалось, что читать многие произведения лучше в оригинале.

Не обходилось и без физической подготовки. В расписании стояли танцы, верховая езда, фехтование, гимнастика. Также будущих правителей закаливали с детства, не перекармливали, а спать укладывали на твёрдых волосяных матрасах. Под окнами детской стреляли из пушки, чтобы мальчики привыкали к резким звукам.

Терпение и труд

Важным аспектом была трудотерапия. Так, Павел I работал на станке, обтачивая детали, а его сын Александр, будучи ребёнком, рубил дрова, пахал, косил, вскапывал грядки, исполнял обязанности кучера, столяра, маляра.

Учили подрастающих монархов и состраданию, готовности прийти на помощь. Кроме того, они должны были готовы взять на себя ответственность за судьбу своих подданных.

«Правитель должен быть не физиком, натуралистом или юристом, а в первую очередь – честным человеком и просвещённым гражданином», – считал швейцарец Фредерик Сезар де Лагарп.

Уже несколько веков назад прекрасно понимали – «воспитывать нужно себя, тогда и воспитывать никого не придётся». В качестве наставников к наследникам допускались только «проверенные кадры» – «особы добронравные, поведения, основанного на здравом рассудке и честности, и которые с детьми умели бы обходиться приятно и ласково».

Не сбрасывали со счетов и социализацию. Царские особы примерно с середины XVIII века обучались в кругу тщательно отобранных сверстников. Во время летних каникул одноклассники могли составить наследнику престола компанию в «ботанических и мореходных» прогулках и занятиях гимнастикой.