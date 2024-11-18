Александр Беляев: что предсказал знаменитый русский фантаст

Александра Беляева называли «русским Жюль-Верном» за умение предугадывать многие события. В своих книгах писатель предсказал не только изобретение акваланга, орбитальную станцию, но и собственную кончину.

© кадр из фильма «Человек-амфибия»

Амфибия и акваланг

Когда Александр Беляев наперекор воли своих родителей выбрал себе профессию адвоката, его защиты пришла искать женщина, которая назвала себя ясновидящей. «Я предупредила двух женщин о возможной скорой кончине их мужей», - рассказала она. «Теперь безутешные вдовы обвиняют меня в их преднамеренной смерти». Александр только усмехнулся: «Предскажите тогда и мне». «Ваша жизнь будет тяжелой, но очень яркой. А еще вы сами сможете заглядывать в будущее» - так она ответила писателю. После этого Александр согласился взять дело женщины, на суде ее оправдали.

Но предсказанное не заставило себя ждать. Беляев не был пророком, но умел замечать, до каких идей доросло современное общество, на грани каких новых открытий и достижений оно находится.

Одним из первых его романов-предсказаний стал знаменитый «Человек-амфибия», где писатель предвидел изобретение искусственного легкого и акваланга с открытой системой дыхания на сжатом воздухе, изобретенного в 1943 году Жаком-Ивом Кусто.

Кстати, сам роман был во многом биографичен. В детстве Александр увидел сон, в котором он вместе со своим братом Василием ползет по длинному темному туннелю. Где-то впереди брезжил свет, но брат уже не мог двигаться дальше. Превозмогая себя, Александр смог выбраться, но уже без Василия. Вскоре его брат утонул, катаясь на лодке. В романе Беляев описывает, как Ихтиандр, выбираясь на бескрайние просторы океана, должен был проплыть через тоннель. Он плыл по нему, «преодолевая холодное встречное течение. Отталкивается от дна, всплывает наверх…Конец тоннеля близок. Теперь Ихтиандр вновь может предоставить себя течению, — оно вынесет его далеко в открытый океан».

Загрязнение атмосферы

Когда Александр Беляев был вынужден вследствии плохого здоровья отправиться на лечение в Крым, в поезде ему повстречались люди, которые пострадали в результате технологической аварии на предприятии Кузбасса. Так рождается идея «Продавца воздуха».

В своем произведении Беляев предупреждает о надвигающейся экологической катастрофе, где окружающая среда будет настолько загрязнена газами и промышленными выбросами, что чистый воздух превратится в товар, который будет доступен далеко не всем.

Стоит ли напоминать, что сегодня из-за плохой экологии по миру гуляет постоянная опасность онкологии, а продолжительность жизни в крупных городах стремительно сокращается. В этих условиях государства даже вынуждены идти на международные соглашения, примером которых является Киотский протокол по ограничению выброса углекислого газа в атмосферу.

Орбитальная станция

«Звезда КЭЦ» была написана в 1936 году под влиянием переписки писателя с Константином Эдуардовичем Циолковским. Собственно говоря, КЭЦ – это и есть инициалы советского ученого.

Весь роман построен на идеях Циолковского: возможности запуска орбитальной станции, выхода людей в открытый космос, путешествий на луну.

После выхода книги, которую опубликовал журнал «Вокруг света», Циолковский написал на нее восторженный отзыв. Два мечтателя намного обогнали свое время – первая реальная орбитальная станция «Салют» появилась в космосе лишь в 1973 году.

Беспилотники

В книге «Властелин мира» (1926 год) Беляев «изобрел» аппарат для передачи мыслей на расстоянии по принципу радиоволн, который позволял внушать постороннему человеку мысль на расстоянии – по своей сути, психотропное оружие. Кроме того, в своей книге он предсказал появление беспилотных самолетов, первые удачные испытания которых прошли в Великобритании только в 1930-х.

Пластическая хирургия

В своем романе «Человек, потерявший лицо» (1929) автор представляет читателю на суд проблему изменения человеческого тела и связанные с этим последующие проблемы. Собственно говоря, роман предрекает современные успехи пластической хирургии, и неизменно следующие за этим этические проблемы. Согласно сюжету, губернатор штата превращается в чернокожего и в результате испытывает на себе все особенности расовой дискриминации. Чем-то напоминает судьбу короля поп-музыки Майкла Джексона, который сменил цвет кожи, спасаясь от предубеждений к чернокожим людям.

Бермудский треугольник

Так зарождается сюжет романа «Остров погибших кораблей». В своем новом произведении Беляев стал первым, кто отметил загадочность знаменитого ныне Бермудского треугольника, об аномальности которого впервые публично заявило агентство «Associated Press», назвав этот район «морем дьявола».Допустим, где-то, например, в районе Бермудских островов, существует некая особая зона. Находящееся по соседству Саргассово море с его множеством водорослей всегда затрудняло местное мореплавание, в его водах вполне могли скапливаться суда, оставленные здесь после кораблекрушений.

Последнее предсказание

Наступает 1940 год. В стране у многих мрачные предчувствия – грядет страшная война. У Беляева особые ощущения – старые болезни дают о себе знать, писатель предчувствует – эту войну он не переживет. Он вспоминает о детской мечте, пишет роман об Ариэле – человеке, умевшем летать. Он и сам бы хотел взлететь над суетой повседневности. «Ариэль», подобно «Человеку-амфибии» биографичен. Это произведение – предсказание собственной смерти. Он хотел улететь из этого мира подобно Ариэлю. Так и получилось. Писатель умер в 1942 году от голода в оккупированном Пушкине. Писателя Беляева погребли в общей могиле вместе со многими другими. После этого жена и дочка Беляева оказались в плену у немцев, а потом в ссылке на Алтае. По возвращении оттуда, они обнаружили очки писателя, к которым была прикреплена записка, обращенная жене Беляева: