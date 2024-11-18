Усыпальница российских императоров: что с ней сделали во время революции

В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, как известно, покоятся останки русских царей династии Романовых. По официальной версии, захоронения никто никогда не тревожил. Однако ряд источников утверждают, что могилы монархов после революции были разграблены…

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Ценности для Временного правительства

Усыпальница в Петропавловском соборе появилась во времена Петра I. Он стал и первым, кто был здесь захоронен. Впоследствии в стенах Петропавловского собора погребали и прочих усопших российских властителей и членов императорской фамилии.

Начало разграблению царских гробниц было положено ещё после Февральской революции. В сентябре-октябре 1917 года по распоряжению Временного правительства все находившиеся в усыпальнице ценные вещи – иконы в драгоценных окладах, лампады, медали и венки, изготовленные из золота, серебра, бронзы и фарфора, – были сняты с могил. Их погрузили в ящики и отправили в Москву. Дальнейшая судьба этих предметов так и осталась неизвестной.

Говорят, что пришедшие к власти в октябре 1917-го большевики вспомнили об усыпальнице лишь в 1921 году. Якобы под предлогом конфискации ценностей в пользу «Помгола» (комитета помощи голодающим) они кощунственно вскрыли могилы. Правда, документально это нигде не было засвидетельствовано, но есть показания очевидцев.

Например, русский эмигрант Борис Николаевский в своих записках приводит текст письма одного из видных членов петербургского ГПУ, опубликованный в краковской газете «Иллюстрированы курьер Цодзенны»:

«Механики открывают гробницу Александра III. Набальзамированный труп царя сохранился хорошо. Александр III лежит в генеральском мундире, богато украшенном орденами. Прах царя быстро вынимают из серебряного гроба, снимают с пальцев перстни, с мундира – ордена, усыпанные бриллиантами, затем тело Александра III перекладывается в дубовый гроб. Секретарь комиссии составляет протокол, в котором подробно перечисляются конфискованные у умершего царя драгоценности. Гроб закрывается, и накладывают на него печати…»

Такую же процедуру проделали с гробами Александра II и Николая I. Но вот гробница Александра I, по свидетельству рассказчика, оказалась пустой. В этом можно увидеть косвенное подтверждение легенды о том, что настоящий император не умер в Таганроге, а окончил свои дни в Сибири под именем старца-отшельника Фёдора Кузьмича. Возможно, игравшего его роль «узурпатора» попросту не решились захоронить вместе с членами царской фамилии.

Когда же вскрыли гробницу императора Павла I, членам комиссии стало не по себе. Хотя мундир, в котором похоронили убиенного царя, прекрасно сохранился, восковая маска, надетая на него перед похоронами, растаяла, и из-под её остатков виднелось обезображенное лицо несчастного… Зато порадовала гробница Екатерины II, в которой оказалось большое количество драгоценностей.[С-BLOCK]

Гробницу с останками Петра Великого открыли с большим трудом: устройство гроба оказалось каким-то хитрым.

«Начали сверлить гробницу, – рассказывает автор письма, – и вскоре крышка гроба, поставленная для облегчения работы вертикально, открылась и перед взорами большевиков предстал во весь рост Пётр Великий. Члены комиссии от неожиданности в страхе отшатнулись. Пётр Великий стоял как живой, лицо его великолепно сохранилось. Великий царь, который при жизни возбуждал в людях страх, ещё раз испробовал силу своего грозного влияния на чекистах. Но во время перенесения труп великого царя рассыпался в прах. Страшная работа чекистов была закончена, и дубовые гробы с останками царей были перевезены в Исаакиевский собор, где и были помещены в подвальном помещении…»

Куда же делись извлечённые из усыпальницы ценности? Скорее всего, были проданы за границу, как и другие национальные богатства – из Кремля, Эрмитажа, Третьяковской галереи.

Имеются и другие свидетельства разграбления императорских гробниц, собранные кандидатом филологических наук доцентом исторического факультета Санкт-Петербургского университета диаконом Владимиром Василиком. К примеру, профессор В. К. Красуский пишет:

«Будучи ещё студентом, я приехал в 1925 году в Ленинград к своей тётке Анне Адамовне Красуской, заслуженному деятелю науки, профессору анатомии Научного института им. П. Ф. Лесгафта. В одной из моих бесед она мне сообщила следующее: "Не так давно производилось вскрытие царских гробниц. Особенно сильное впечатление произвело вскрытие гробницы Петра I. Тело Петра хорошо сохранилось. Он действительно очень похож на того Петра, который изображается на рисунках. На груди у него был большой золотой крест, весивший очень много. Производилось изъятие ценностей из царских гробниц"».

Что же лежит в могилах?

Никаких официальных свидетельств о том, что гробницы кто-то трогал, правда, не сохранилось. Самым подозрительным фактом в этой истории является перезахоронение останков в Исаакиевском соборе. Разве не проще было оставить их на прежнем месте? Может быть, там вообще нет никаких останков, только одни лишь надгробные плиты? Тем более 12 апреля 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Представители новой власти всячески стремились уничтожить историческое прошлое России…

Сотрудники Петропавловской крепости утверждают, что могилы российских императоров никто никогда не вскрывал, это лишь пустые слухи… Меж тем комиссия, приехавшая из Москвы в связи с необходимостью перезахоронения семьи последнего императора, обратила внимание на то, что надгробная плита на могиле Александра III сдвинута и имеет следы сколов. Тем не менее гроб с останками был на месте. Так что информация о вскрытии императорской усыпальницы большевиками пока остаётся всего лишь исторической легендой.