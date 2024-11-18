Как жилось в Финляндии, когда она была территорией Российской империи

В 1807 году Наполеон нанес поражение коалиции Пруссии и России, точнее, разгромил русскую армию под предводительством немца Беннигсена. Начались мирные переговоры, в ходе которых Бонапарт в Тильзите (ныне Советске Калининградской области) встретился с Александром I.

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Наполеон стремился сделать Россию союзником, и недвусмысленно обещал ей и Финляндию, и Балканы. О тесном союзе договориться не удалось, но одним из главных требований к России было содействие морской блокаде Англии. Для этого в случае необходимости подразумевалась война со Швецией, которая предоставляла англичанам свои порты.

В феврале 1808 года русская армия во главе с остзейцем Бусгевденом вошла в Финляндию. Военные действия продолжались целый год под неловким руководством российских генералов немецкого происхождения. Утомленные войной, стороны заключили мир на условиях, которые с самого начала казались очевидными (не зря в шведской историографии война называется финской) – Россия приобрела Финляндию.

Великое Княжество Финляндское: создание

Финляндия вошла в состав Российской империи с сохранением всех возможных прав и свобод, существовавших до этого. Это декларировал лично Александр I: и в самом начале войны, и затем на сейме в Борго (шведское название города Порвоо, где снимался фильм «За спичками») еще до формального окончания войны со Швецией.

Таким образом, в Финляндии сохранился основной шведский свод законов - Общее Уложение Шведского Королевства. Законодательным органом власти и верховным судебным органом Финляндии стал независимый от петербургской бюрократии Правительственный Совет, позже - Императорский финляндский Сенат, который проводил заседания на шведском языке.

Главным законодательным органом был формально Сейм, но он стал активно действовать только с середины XIX века. Генералы-губернаторы были предельно номинальными до конца XIX века. Александр I управлял княжеством лично через специальный комитет, позже преобразованный в статс-секретариат, во главе которого стояли финны. Столица была перенесена в 1812 году из Турку (ранее шведского Або) в Гельсингфорс (Хельсинки).

Простой финский крестьянин

Крестьяне в Финляндии еще до присоединения к России жили, по выражению князя Вяземского, «весьма изрядно», лучше, чем российские и даже продавали хлеб в Швецию. Благодаря тому, что Великое Княжество Финляндское ничего не платило в казну Российской Империи, благосостояние народа там, конечно, существенно улучшилось. Туда большим потоком пошли крестьяне-ходоки из близлежащих губерний: и русские, и финны. Многие стремились уйти в Финляндию на ПМЖ. Коробейников в Финляндии недоолюбливали, деревенский полицейский мог их задержать без повода. Есть свидетельства очевидцев того, что когда коробейники решили убежать, полицейский кричал: «Убивайте проклятых русских, вам ничего не будет!». Мужики также отправились в Финляндию на заработки: на фабрики, рудники, вырубку леса, часто нанимались на сельхозработы. Как писал исследователь русского Севера Бубновский, «Настоящая житница Карелии и ее золотое дно - это Финляндия».

Старая Финляндия и новая Финляндия

Этот эпизод в истории Великого Княжества Финляндского показывает, насколько разным было устройство присоединенной территории и граничащих с ней российских земель. В 1811 году Александр I присоединил так называемую Старую Финляндию - Финляндскую губернию – земли, завоеванные у Швеции в предыдущих войнах – к новому княжеству. Но возникли правовые казусы. В шведском законодательстве не было крепостного права, крестьяне были арендаторами с широкими правами на землю, а в Финляндской губернии уже воцарились имперские порядки – земли принадлежали российским помещикам.

Включение старой Финляндии в княжество из-за этого сопровождалось конфликтами, причем такими острыми, что Сейм даже предложил в 1822 году отказаться от затеи. Однако на территории губернии все-таки ввели законы княжества. Крестьяне не хотели становиться свободными арендаторами в Финляндии. В ряде волостей даже вспыхнули бунты. Только к 1837 году те крестьяне, которые не стали подписывать арендный договор, были выселены с бывших земель.

Фенномания

В 1826 году в Гельсингфорсском университете начали преподавать финский. В эти же годы расцветает финская литература. Несколько реакционных лет после европейских революций 1848 года финский язык был де-юре запрещен, но запрет почти не действовал, а в 1860-ом он был снят. По мере культурного возрождения финнов растет и национально-освободительное движение – за создание собственного государства.

Беспредельная автономия

Примеров, которые подтверждают данное определение, масса: автономная правовая система и свое законодательное собрание – Сейм (который собирался раз в пять лет, а с 1885 года – раз в три года, при этом получил право законодательной инициативы), а также отдельное армейское законодательство - там не брали рекрутов, зато у финнов была своя армия.

Историки и правоведы выделяют еще целый ряд признаков суверенитета Финляндии: отдельное гражданство, которое остальные жители империи не могли получить; ограничение русских в имущественных правах – недвижимое имущество в княжестве было купить крайне сложно; отдельная религия (православные не могли преподавать историю); собственная почта, таможня, банк и финансовая система. На тот период такие права автономии присоединенной территории были невиданными.

Финны на службе императора

Что касается возможностей для финнов в России, то уже к моменту присоединения в российской армии действовал финляндский полк, который в 1811 году стал Императорским лейб-гвардии гвардейским полком, очень заслуженным. Он состоял, конечно, из представителей так называемой "Старой Финляндии", но и новые финны могли строить карьеру в Империи. Достаточно вспомнить Маннергейма, который ради военного образования выучил русский язык и сделал блестящую карьеру. Таких финских военных было немало. В личном составе финляндского полка было столько офицеров и унтер-офицеров, что последних ставили в строй, как солдат.

Ограничение автономии и русификация: неудачная попытка

Этот период связан с работой на посту финляндского генерал-губернатора Николая Бобрикова. Он подал Николаю II записку о том, как поменять порядки в слишком уж «суверенной» автономии. Царь издал манифест, в котором напомнил финнам, что вообще-то они входят в Российскую Империю, и то, что им сохранили внутренние законы, «соответствующие бытовым условиям страны», не значит, что они не должны жить по общим законам. Бобриков начал реформы с введения общей воинской повинности в Финляндии – так, чтобы финны служили за пределами страны, как все подданные, Сейм выступил против. Тогда император решил вопрос единолично, еще раз напомнив о том, что Финляндия подчиняется генерал-губернатору, который проводит там политику империи. Сейм назвал такое положение дел неконституционным. Тогда были изданы «Основные положения о составлении законов» для Великого Княжества Финляндского, по которым Сейм и прочие структуры княжества имели в законотворчестве лишь совещательную роль. В 1900 году русский язык был введен в делопроизводство, а общественные собрания были поставлены под контроль генерал-губернатора. В итоге в 1904 году Бобрикова убил сын финляндского сенатора Эйген Шауман. Так закончилась попытка «прибрать к рукам» территорию.

Великое Княжество Финляндское в начале XX века

Пользуясь случаем Сейм кардинально модернизировал правовую систему Финляндии – четырехсословная система была заменена на однопалатный парламент. Принятый в 1906 году закон о выборах устанавливал всеобщее избирательное право и впервые в Европе давал избирательные права женщинам. Несмотря на такую демократизацию, подданные империи и православные были поражены в Финляндии в правах.

Это самоуправство попытался исправить Столыпин, издав закон, еще раз провозглашавший, что Сейм по всем вопросам, в том числе и внутренним, имеет только совещательный голос. Впрочем, закон этот остался на бумаге. В 1913 году были приняты законы, которые позволяли брать деньги из казны Великого Княжества Финляндского на нужды обороны, а также о равноправии русских граждан в Финляндии.

Спустя сто лет после завоевания Финляндии все подданные империи наконец-то приравнивались в правах на территории княжества, но этим политика «центра» практически и закончилась – далее война и революция. 6 декабря 1917 года Финляндия провозгласила независимость.