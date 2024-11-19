Как российский бандит стал самым жестоким преступником в истории Израиля

Российские следователи предъявили обвинение 54-летнему гражданину Израиля Демьяну Кирилику, который в России носил имя Дмитрий Лакин. Его обвиняют в том, что на рубеже 1990-х и нулевых он совершил в Санкт-Петербурге серию расправ в составе Ферганской ОПГ, одной из самых грозных банд города. В 2004 году Лакин, известный в криминальных кругах как Карлик, сбежал в Израиль, где пять лет спустя совершил преступление, потрясшее страну своей жестокостью. Лакина приговорили к немыслимому по меркам Израиля наказанию — шести пожизненным срокам — однако теперь, по данным СМИ, он надеется вернуться отбывать наказание в Россию, а затем попроситься на СВО и получить помилование. Историю российского бандита, ставшего самым страшным преступником Израиля, вспомнила «Лента.ру».

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Вечер 16 октября 2009 года, Ришон ле-Цион (Израиль). В стране начинается Шабат — и на улицах немноголюдно: жители города традиционно стараются провести это время с близкими. Поэтому мало кто видит, как к многоквартирному дому в центре города подъезжает неприметный и невысокий мужчина на велосипеде.

Он поднимается к квартире семьи Ушеренко, которой принадлежит известный в Ришон ле-Ционе ресторан «Премьер». Почти все хозяева находятся именно там — и тот, кто стоит у их двери, прекрасно это знает. К Ушеренко без приглашения заявился их старый знакомый Дмитрий Лакин: он открывает дверь дубликатом ключа, проскальзывает внутрь и достает нож. Так начинается цепь событий, за которые позже незваного гостя назовут самым страшным преступником в истории Израиля.

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Дмитрий Лакин родился 15 июля 1970 года в Челябинске, где окончил школу и поступил в военное училище. Вспоминая его, учителя и одноклассники отмечали, что школьнику была свойственна импульсивность, агрессия и странные поступки — к примеру, он мог принести в класс тушку животного и проводить над ней эксперименты.

Родители мальчика на его поведение никак не пытались влиять — напротив, они всегда защищали сына и не видели в его поведении ничего предосудительного. О том, продолжил ли Лакин свое обучение после школы, в открытых источниках данных нет. Зато известно, что позже он связал свою жизнь с силовыми структурами и служил в спецназе.

Центральная площадь Челябинска — родного города Дмитрия Лакина. 1980 год

После службы Лакин вместе со своим бизнес-партнером открыл транспортную компанию «Автодом», зарегистрированную в Чебаркуле (Челябинская область). Однако в предпринимательстве Дмитрий не преуспел, пристрастившись к азартным играм. Друзья рассказывали, что он быстро спускал все заработанные деньги, залезал в долги и не возвращал их.

Усугубляла ситуацию и любовь Лакина к спиртным напиткам. Как это часто бывает, такой образ жизни довольно скоро обернулся для него проблемами с законом. Однажды в Челябинске он совершил ограбление с игрушечным пистолетом, после чего стал фигурантом дела по тяжкой статье 162 («Разбой») УК РФ.

Впрочем, подробности той истории неизвестны: в правоохранительных органах Челябинской области «Ленте.ру» сообщили, что за истечением срока давности все документы по этому делу давно ушли в архив. Зато есть данные о том, что в Челябинске Дмитрий Лакин жил до конца 1990-х годов, после чего перебрался в Санкт-Петербург и полностью погрузился в криминал.

Бандитский Петербург

В Северной столице Лакин под кличкой Карлик примкнул к одной из самых опасных банд города — Ферганской организованной преступной группировке (ОПГ). Свое название она получила по названию узбекского города Фергана, из которого ее лидеры во времена перестройки перебрались в тогда еще Ленинград.

Лидерами Ферганской ОПГ считались Виталий Зайцев по кличке Мирон, некто Беляев (Хасан) и Свиридов (Свирид). А руководил ими, по данным следствия, Олег Каштело — уроженец узбекского города Навои, бизнесмен и совладелец клуба «Грибоедов». Главным источником дохода «ферганских» стал сбор дани с петербургских овощебаз.

Олег Каштело

Тут стоит сделать важное отступление: в настоящее время Олег Каштело заключен под стражу в рамках расследования дела Ферганской ОПГ. И в своих показаниях он назвал Дмитрия Лакина исполнителем целого ряда жестоких преступлений группировки — именно поэтому Карлик очень интересен российским следователям.

Одно из тех преступлений, к которым якобы причастен Лакин, было совершено в январе 2000 года. Тогда Олегу Каштело стало известно о том, что его телохранитель Сергей Максимов, бывший боец СОБР из регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД России, планирует расправиться с ним.

Тогда предполагаемый лидер Ферганской ОПГ решил действовать на опережение: по версии следствия, к своему плану он привлек Дмитрия Лакина и еще одного подручного, Вадима Камалетдинова, которым предоставил пистолеты и автомобиль, а также сообщил данные о местонахождении Максимова

26 января 2000 года киллеры подкараулили телохранителя в холле общежития на Сиреневом бульваре и выстрелили в него не меньше семи раз — ранения Максимова оказались летальными.

Бегство в Израиль

Согласно показаниям Олега Каштело, 15 июня того же 2000 года Лакин и Камалетдинов напали на чемпиона Ленинграда и члена сборной СССР по легкой атлетике Вячеслава Бордукова ради кражи его Audi A6. Бандиты расправились со спортсменом в его гараже, а после закопали Бордукова в лесном массиве в районе улицы Коммуны.

Чемпион числился пропавшим без вести с лета 2000 года, а его останки нашли и захоронили лишь в минувшем мае. При этом, по мнению руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Юрия Яшкова, перед преступлением Лакин и Камалетдинов могли употреблять наркотики.

Легкоатлет Вячеслав Бордуков — кандидат в Олимпийскую сборную СССР

Возможно, именно этим объясняется странная расправа над Бордуковым: дело в том, что его машина стоила около 20 тысяч долларов — небольшие деньги для лидера Ферганской ОПГ Каштело, отметил Яшков. Не исключено, что на счету Лакина были и другие преступления — и в какой-то момент он стал понимать, что вскоре может быть задержан.

Тут-то он и вспомнил про своих родителей, которые еще в 1990-е годы воспользовались правом репатриации и переехали в Израиль. В 2004 году Лакин последовал за ними — но не смог найти себя на новом месте.

Постоянной работы у него не было, а тяга к спиртному и азартным играм никуда не делась

При этом начиная с 2007 года Россия добивалась от Израиля выдачи Лакина, но к тому моменту тот, с одной стороны, успел получить израильское гражданство, взяв имя Демьян Кирилик, а с другой — еще не совершил на территории страны ни одного преступления. Поэтому власти Израиля не видели причин для выдачи Лакина России.

Однако тогдашний генеральный инспектор полиции Тель-Авива Дуди Коэн рассказывал, что израильская сторона все-таки планировала рассмотреть ноту МВД России об экстрадиции Дмитрия Лакина. В 2009 году дело об экстрадиции даже было передано в израильский суд для рассмотрения по существу — но его рассмотрению помешали события, потрясшие страну.

Дуди Коэн, в 2009 году — генеральный инспектор полиции Тель-Авива

Из метрдотеля в грабители

Эдуард и Людмила Ушеренко приехали в Израиль из Таджикистана в начале 1990-х годов. В 2009 году обоим исполнилось по 56 лет. У них было двое взрослых детей (24-летняя Яна и 32-летний Дмитрий) и двое совсем маленьких внуков (трехлетняя Рошель и четырехмесячный Нетанэль).

Дмитрий был женат на красивой и талантливой 28-летней танцовщице и хореографе Татьяне (в девичестве Эпштейн), приехавшей в Израиль из Сибири еще в 1993 году.

Семья Ушеренко обосновалась в городе Ришон ле-Цион, где открыла ресторан «Премьер» и магазин рыбных деликатесов

Кроме того, она владела баром «Шенон» в Ашдоде, а также, по словам знакомых, собиралась открыть еще один клуб в Тель-Авиве или в одной из стран СНГ. С Ушеренко общалась мать Лакина — и когда тот в 2004 году перебрался в Израиль, скрываясь от российских правоохранительных органов, она попросила успешных знакомых помочь ее сыну.

Хамиштала — район на севере Тель-Авива

Так Дмитрий Лакин стал метрдотелем в ресторане «Премьер». Первое время все шло хорошо, но в канун 2007 года Лакина уволили — руководство благодаря камерам наблюдения узнало о его постоянных кражах спиртного из бара, пьянстве и сексе в подсобке с официанткой. Однако Ушеренко не перестали общаться с семьей Дмитрия.

Более того, на место уволенного мужчины они взяли его жену Наталью. Тогда Лакин затаил обиду на своего шефа Дмитрия Ушеренко, который заведовал рестораном «Премьер», и стал шантажировать его, обещая рассказать о якобы недоплате налогов. Кроме того, Лакин решил, что Ушеренко проявляет интерес к его жене.

Он почему-то посчитал, что теперь уже бывший шеф специально нагружает ее работой, чтобы проводить с Натальей больше времени. Через некоторое время Лакин сообщил супруге, что хочет отомстить Дмитрию Ушеренко и ограбить того в его квартире. Наталья решила помочь мужу и украла связку ключей от квартиры руководства, чтобы тот мог сделать дубликат.

Когда в середине августа 2009 года вся семья Ушеренко уехала на отдых в Эйлат, Наталья сообщила об этом мужу — и тот проник в пустую квартиру бывшего шефа по дубликату ключей, чтобы изучить планировку и подготовиться к преступлению. Заодно он похитил из комнаты Ушеренко и его супруги Татьяны 400 долларов наличными, но хозяева не заметили пропажи.

Кровь на ноже

Полтора месяца спустя Дмитрий Лакин предупредил жену, что планирует ограбить квартиру Ушеренко в Шабат (в ночь с пятницы на субботу) 17 октября, во время дежурства семьи в ресторане. Вечером 16 октября преступник сел на велосипед и отправился на дело, захватив с собой нож и зажигалку.

Проникнув в квартиру, он разбудил спавшую в гостиной 56-летнюю Людмилу Ушеренко. Угрожая ножом, Лакин повел ее в спальню, а когда женщина попыталась сопротивляться, ударил ее ножом в живот. Около четырех утра 17 октября Наталья вернулась домой и по телефону сообщила мужу, что Эдуард, Дмитрий и Татьяна Ушеренко еще находятся в ресторане.

Тогда Лакин с телефона Людмилы, которая уже не подавала признаков жизни, написал сообщение Татьяне Ушеренко, в котором сообщил, что у ее маленькой дочери Рошель, находившейся в квартире, якобы поднялась температура. Первым домой вернулся 56-летний Эдуард Ушеренко, которому Лакин нанес 18 ударов ножом, ставших летальными.

Около 5:20 приехала и Татьяна Ушеренко, которую преступник встретил в детской. Приставив нож к ее шее, Лакин потребовал у женщины написать сообщение ее мужу и попросить того не задерживаться.

Когда Дмитрий отвлекся, Татьяна попыталась сбежать, и тогда бандит отправил ее на тот свет, нанеся более 30 ножевых ранений

От шума проснулись трехлетняя Рошель и четырехмесячный Нетанэль — и тогда Лакин расправился и с ними. Последним домой вернулся Дмитрий Ушеренко: увидев страшную картину, он вступил в схватку с преступником, несколько раз ударив того мотоциклетным шлемом. Но бандит оказался сильнее и нанес Дмитрию 38 ударов ножом.

Отправив на тот свет три поколения семьи Ушеренко, Лакин принял душ, поменял одежду и, выкрутив газовые конфорки, поджег квартиру, чтобы уничтожить улики. Но огонь не разгорелся — и на месте преступления осталась одежда бандита со следами его ДНК.

«Самый жестокий преступник Израиля»

Дмитрий Лакин вернулся домой лишь под утро: жена перевязала ему порез на руке, полученный во время бойни, а сам преступник попросил жену и своего отца скрыть улики — выбросить его окровавленную одежду и нож в разных районах Ришон ле-Циона. 18 октября, чтобы отвести от себя подозрения, бандит принял участие в прощании с семьей Ушеренко.

Однако Лакин понимал, что на его след, скорее всего, все-таки выйдут — а потому решил бежать из Израиля. 19 октября на машине он добрался до Эйлата, пересек границу и оказался в Египте.

Но в Табе его задержала египетская полиция и передала правоохранительным органам Израиля

Супругу Лакина, которая также пустилась в бега, удалось задержать лишь на шестые сутки после трагедии. Родителей бандита, его 17-летнюю дочь и 23-летнюю сестру жены на время следствия отправили под домашний арест. Поначалу в интересах следствия детали массовой расправы решили не предавать огласке.

Однако через пару дней они все равно попали в СМИ: журналисты окрестили Дмитрия Лакина «самым жестоким преступником в истории Израиля».

На первом этапе следствия он признал свою вину и даже принял участие в следственном эксперименте, но затем резко отказался от своих показаний

Обвиняемый стал утверждать, что семью Ушеренко якобы заказал вице-мэр Ришон ле-Циона Вадим Кирпичев, а исполнителем преступления стал помощник чиновника Вячеслав Иванов. Следователи допросили обоих, но не нашли никаких доказательств их причастности к страшной расправе.

Речь идет о необоснованных высказываниях ничтожного преступника, и я надеюсь на торжество правосудия по всей строгости, предусмотренной законом за столь ужасное преступление Вадим Кирпичев, вице-мэр Ришон ле-Циона

Вице-мэр Ришон ле-Циона Вадим Кирпичев

Гости из России

Дело о расправе над семьей Ушеренко расследовали больше двух лет. На суде Наталья Лакина рассказала, что утром после преступления ее муж пришел домой с ранами и рассказал о расправе над семьей Ушеренко. Она также подтвердила, что вместе со свекром выкинула в мусорные баки в разных районах города окровавленную одежду супруга.

Показания женщины разбили версию обвиняемого о том, что он якобы лишь присутствовал при расправе, которую совершил другой человек, — а Дмитрий Лакин настаивал на этом до последнего. Следствие требовало признать Наталью виновной в непредумышленной расправе над шестью членами семьи Ушеренко.

Дмитрий Лакин в суде

Однако суд (вероятно, из-за сотрудничества со следствием) признал ее виновной лишь в непредумышленной расправе над одним человеком, ограблении и уничтожении улик, приговорив к 13 годам лишения свободы. Дмитрию Лакину Окружной суд города Петах-Тиква вынес приговор 27 декабря 2011 года.

Его признали виновным в шести расправах, взломе квартиры, грабеже, поджоге и создании помех следствию путем сокрытия улик. Лакину вынесли невиданный прежде приговор — шесть пожизненных сроков лишения свободы.

После этого он пропал из поля зрения СМИ на долгие годы, но в нынешнем году о нем заговорили вновь

Сначала в феврале, а затем и в октябре 2024 года к осужденному Лакину приезжали для допросов российские следователи. За давние темные дела, совершенные еще в Санкт-Петербурге, бандита обвинили в двух расправах, совершенных организованной группой лиц и сопряженных с разбоем, и он признал свою вину.

В связи с этим в СМИ появились данные, что Лакин для отбытия наказания якобы хочет вернуться в Россию, а затем собирается просить об его отправке в зону СВО, тем самым заслужив помилование.

Однако, как отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, новые обвинения «самому страшному преступнику» официально предъявила израильская сторона

Это означает, что за преступления, совершенные в России, его как гражданина Израиля будут судить в этой стране и отбывать наказание он будет там же. Причина проста — между Россией и Израилем нет договора об обмене заключенными.