Единственный король Украины: как сложилась судьба Петра Дорошенко

Период украинской истории между 1657-м и 1687 годами называют великой руиной – временем гражданской войны и борьбы за власть между Русским царством, Речью Посполитой, Османской империей и даже Швецией. В это время на политической арене появился Петр Дорошенко, объединивший Украину под своим началом и не присягнувший ни одному из претендентов на власть.

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Король без королевства

После смерти Богдана Хмельницкого разделенная распрями Украина фактически находилась в состоянии безвластия – Правобережное и Левобережное Запорожское войско выбирало собственных гетманов, каждый из которых присягал Речи Посполитой и Русскому царству соответственно. Одним из них в 1665 году стал Степан Опара, который при поддержке татар сверг своего предшественника Павла Тетерю и сам провозгласил себя не только гетманом Правобережного войска Запорожского, но, по версии историка Богдана Сушинского, ещё и королём Украины. Правда, одного самопровозглашения оказалось недостаточно, и «правил» Опара всего пару месяцев, поддержки и признания так и не получив. В августе 1665 года лжекороля казнили собственные покровители –татары – они поймали его и выдали польским властям.

Отказ от присяги королю

На смену Степану Опаре пришёл Пётр Дорошенко – человек неординарного ума и дипломатического таланта, которого историки ставят в один ряд с Богданом Хмельницким и Иваном Мазепой. В отличие от Опары он заручился поддержкой соратников и народа, и в 1665 году был официально избран гетманом Войска Запорожского на Правобережной Украине. Мечтой Дорошенко было объединение страны, но не под руководством польского короля или русского царя - править он хотел единолично и без чьей-либо указки. Поэтому приносить присягу он, по сути, не стал – пропустил то место, где необходимо было обозначить, кому же гетман клянётся в верности. А поскольку впервые в истории казацкое войско присягнуло новому правителю безоговорочно, также не упоминая о чьей-либо протекции, то Петра Дорошенко некоторые историки называют первым и единственным королём Украины.

Вокруг Петра Дорошенко стремительно объединялись сторонники, ведь в 1667 году Россия и Речь Посполитая подписали Андрусовское перемирие, документально закрепив разделение Украины на две половины по реке Дон. Запорожские казаки поняли, что рассчитывать им не на кого, а вернуть независимость войску и объединить государство они могут только под знамёнами гетмана Дорошенко, которого поддержали киевское православное духовенство и созванная Рада. В июне 1668 года Петра Дорофеевича провозгласили «гетманом по обе стороны Днепра».

Политические ошибки и отъезд на север

Но ослабленная десятилетием междоусобиц Гетманщина удержать власть своими силами не смогла. Дорошенко совершил политическую ошибку и призвал на помощь турецкого султана Мехмеда IV, перешёл к нему в подданство, получил булаву гетмана и навсегда утратил всего лишь год просуществовавшую независимость. После этого опрометчивого поступка от предводителя войска отвернулись практически все бывшие сторонники, а вскоре и вовсе начался массовый побег подданных на Левобережье. Петру Дорошенко ничего не оставалось, как смириться с поражением и присягнуть русскому царю. Дальновидный политик понимал, что совершил государственную измену, призвав турок на русские и польские земли, а потому его наверняка ждала казнь. Поэтому он лично отправился в Москву – к царю с повинной. Наказание ему назначили весьма специфическое – сослали в Вятку, но не в статусе заключённого, а воеводой. После трёх лет службы царевна Совья Алексеевна пожаловала отставному гетману тысячу рублей и вотчину в селе Ярополец под Москвой. С тех пор Пётр Дорошенко о политике уже не помышлял.

При чём здесь Пушкин?

В Яропольце провела свое детство Наталья Николаевна Гончарова, будущая жена «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина. Её мать Наталья Ивановна получила усадьбу в наследство и нередко упоминала, что «и в их роду бывали короли», имея в виду своего прапрапрадеда Петра Дорошенко. Примечательно, что его заслуги поэт отметил в поэме «Полтава», написанной в 1828 году, когда с Гончаровыми он ещё не был знаком:

Теперь бы грянуть нам войною На ненавистную Москву! Когда бы старый Дорошенко, Иль Самойлович молодой, Иль наш Палей, иль Гордеенко Владели силой войсковой; Тогда б в снегах чужбины дальней Не погибали казаки, И Малороссии печальной Освобождались уж полки.

Как гласит одна из местных легенд, которую в 1903 году документально зафиксировал известный московский бытописатель Владимир Гиляровский, именно Пушкину принадлежит идея увековечения памяти Петра Дорошенко. Узнав семейную историю, он был крайне восхищён самоотверженной попыткой гетмана объединить Украину и добиться её независимости. В знак признания в 1833 году поэт посоветовал шурину Ивану Николаевичу Гончарову построить над могилой военачальника часовню-мавзолей. Впоследствии она разрушилась, но была воссоздана в 1999 году и по сей день остаётся одним из немногих свидетельств жизни гетмана Дорошенко.