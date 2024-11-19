Что Чижик-Пыжик делает на Фонтанке

30 лет назад на Фонтанке появился памятник Чижику-Пыжику – самый маленький в Санкт-Петербурге. С ним связано много легенд, традиций и даже криминальных историй. Корреспондент «МИР 24» Эльмира Низамова подробнее о знаменитой скульптуре.

Чижик-Пыжик, где ты был? Конечно, на Фонтанке возле 1-го Инженерного моста. На одном месте уже 30 лет. Правда, за это время птичку крали несколько раз. Иногда находили и возвращали, иногда делали заново. Покушались не на искусство, а на пять килограммов бронзы.

«Эстетику нужно понимать. Кто-то украл скульптуру, потом подбросили. Снова поставили. Через какое-то время белые ночи. Ехала подвижная милицейская будка на колесах. Шли вдоль Лебяжьей канавки два мокрых человека: «А мы Чижика-Пыжика нашли!», – рассказал архитектор-художник Вячеслав Бухаев.

Именно Вячеслав Бухаев подобрал пернатому местечко на набережной. Сделать памятник предложил писатель Андрей Битов на фестивале сатиры и юмора «Золотой Остап». А создал Чижика-Пыжика сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Резо Габриадзе.

«У него стиль. Он спичку взял и наковырял глазки, волосики, погладил лысенькую птичку. На выставке Чижик-Пыжик был из пластилина, потом из гипса. Гипсовая копия у меня. А это бронзовая. Все это было быстро, в течение недели, а потом Чижик-Пыжик вдруг обрел популярность. По сей день удивляюсь», – поделился Вячеслав Бухаев.

Работа была шуточной, но оказалась гениальной, как и фольклорная песенка-дразнилка о Чижике-Пыжике.

«Он связан с легендой, городским фольклором о студентах Императорского училища правоведения, которые носили зеленые мундиры с желтыми элементами, нашивками, а зимой они носили пыжиковые шапки из меха молодых оленей. И за это их прозвали чижиками-пыжиками», – отметила специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Государственного музея городской скульптуры Ксения Юрина.

Сегодня 11-сантиметрового чижа знают даже за пределами страны. И массово копируют. Есть и авторские «близнецы». Один из них хранится в Музее городской скульптуры. Здесь пернатого можно разглядеть вблизи: и «оперение», и инициалы мастера на брюшке.

Туристы наделили птичку магическими способностями. Говорят, если забросить монетку на Чижика-Пыжика или его постамент, сбудется любое желание.