Почему до сих пор нет ответа на многие загадки европейской истории

Европейская история пестрит загадками. В чём секрет «европейского чуда»? Почему эпоха Возрождения обратилась к античности? Как Англия стала «владычицей морей»? Какие цели ставила перед собой инквизиция? Как появились масоны? На некоторые вопросы ответа нет до сих пор.

© Соцсети

Почему началось Великое переселение народов?

Небывалый размах перемещения народов с периферий Римской империи к её центру в IV – VII веках нашей эры большинство учёных объясняют изменением климата. За резким похолоданием пришли неурожаи и голод. Однако есть и альтернативная теория, связанная с перенаселённостью и разрастанием империи гуннов, которые, став основной движущей силой Великого переселения, простимулировали к этому и другие народы: вандалов, саксов, авар, булгар, славян.

Существовал ли король Артур?

О короле Артуре – легендарном вожде бриттов V-VI веков - существует множество преданий, на основе которых создано бесчисленное множество рыцарских романов. Но историки не торопятся подтверждать реальность этой личности. Для них - мало фактов. Впрочем, есть артефакты, которые косвенно подтверждают историческую реальность короля Артура. Парадокс состоит в том, что многие народы, в том числе осетины, бьются за то, чтобы доказать происхождение Артура именно от них.

В 1191 году при ремонте аббатства в Гластонбери была обнаружена могила мужчины и женщины, на которой якобы было высечено имя короля Артура. А возле Тинтагеля, предполагаемого родового замка короля, в культурном слое VI века нашли камень, на котором, согласно археологу Гордону Мэйхену, просматривается имя Артур.

Как тамплиеры обрели могущество?

Орден тамплиеров был основан небольшой группой рыцарей в 1119 году после Первого крестового похода, но уже к середине XII столетия по своему богатству он соперничал с самыми знатными домами Европы. Чудесное возвышение ордена отчасти обязано его особому статусу – не только светской, но и духовной организации, нападение на которую рассматривалось как святотатство.

По мнению британского историка Десмонда Сьюарда, могущество тамплиеров обеспечило занятие ростовщичеством, которое подорвало монополию Церкви. Постепенно тамплиеры стали крупнейшими кредиторами. В числе должников Ордена были все: от крестьян и ремесленников до королей и пап.

Была ли «чёрная смерть» чумой?

Эпидемию «чёрной смерти», прокатившейся по Европе в середине XIV столетия, принято называть чумой, переносчиком которой были блохи. Однако исследования немецких учёных из университета им. Иоганна Гутенберга в городе Майнц навели на мысль, что «чёрная смерть» была вирусным заболеванием. Обнаруженные учёными штаммы бактерий отличались от известной чумной палочки.

Необычную версию выдвинул лауреат Нобелевской премии по биохимии Джошуа Ледерберг. Описания людей, погибших от «чёрной смерти» (тела быстро чернели и казались «обугленными») навели его на интересную мысль. Учёный предположил, что источником «эпидемии» были «отравленные ветра», распространявшие вулканические газы.

Кто был первооткрывателем Америки?

Христофора Колумба современные исследователи, кажется, навсегда лишили звания первооткрывателя Америки. На это место претендуют лорд-адмирал Шотландии Генри Синклер, китайский мореплаватель Чжэн Хэ и малийский султан Абубакар II, которые предположительно достигли берегов Нового Света раньше испанца. Есть в этом списке и египтяне.

Наиболее вероятным первооткрывателем Америки считается исландский викинг Лейф Эрикссон, который окрестил эти земли «Виланд» («земля винограда»). Правда, историки расходятся во мнении, где могло находиться место высадки экспедиции. По мнению одних, это Массачусетс, другие утверждают, что Ньюфаундленд.

Какие цели ставила перед собой инквизиция?

Принято считать, что на кострах инквизиции гибли преимущественно еретики. Но какие? Сохранившиеся цифры позволяют по-иному взглянуть на этот вопрос. Так, в 1488-1505 годах из всех осужденных инквизицией в Барселоне 99,3 % были евреями; в Валенсии в 1484 –1530 годах их число составило 91,6 %.

Существует версия, что основной удар инквизиции пришёлся на испанское еврейство, с целью подорвать его финансовое могущество. Неслучайно в 1492 году король Фердинанд I издал эдикт об изгнании всех евреев из Кастилии и Арагона. Как говорилось в тексте эдикта, «в связи с великим ущербом для христиан от общения, разговоров, связи с евреями».

Почему эпоха Возрождения обратилась к античности?

Термин Renissance (Возрождение) был введён итальянским мыслителем Джорджо Вазари, как способ отразить возвращения идеалов светского, гуманистического искусства античной эпохи. По мнению философа Алексея Лосева деятели Возрождения были «ослеплены античностью», которую противопоставляли мрачному средневековью. Русский историк Николай Кареев писал:

«Обращение к классической древности объясняется необходимостью найти опору для новых потребностей ума и новых жизненных устремлений».

Особое значение в обращении к античному наследию имело падение Византии. Бежавшие в Европу византийцы, принесли с собой богатейшие библиотеки и произведения искусства античности.

Кто писал под именем Шекспира?

Далеко не все верят, что автором «Ромео и Джульетты», «Отелло», «Гамлета» и других гениальных произведений был второразрядный, не имевший образования актер лондонского театра «Глобус». Такие знаменитости, как Зигмунд Фрейд, Чарльз Диккенс, Марк Твен считали шекспировское наследие колоссальной мистификацией, с целью скрыть реальное имя автора.

Существуют версии, что под именем Шекспира писали Френсис Бэкон, Кристофер Марло, и даже кузен королевы Елизаветы лорд Хансдон. Есть версия, что Шекспира и не было вовсе – это всего лишь собирательный образ. К настоящему времени на роль гения претендуют не менее 80 кандидатур.

Почему Англия стала «владычицей морей»?

Причин на первый взгляд неожиданного возвышения Англии как морской державы немало. Некоторые историки английские успехи на море связывают с именем адмирала Роберта Блейка, который изгнал из флота взяточников и казнокрадов.

По мнению других, отправную точку гегемонии Англии на море следует искать в разгроме испано-португальского флота («Непобедимой армады»). Нельзя обойти вниманием и английскую дипломатию, которая в ходе войны между Францией и Нидерландами сумела заполучить торговые преимущества, ранее принадлежавшие голландцам.

Как появились масоны?

Версий происхождения масонства множество. Некоторые исследователи утверждают, что оно выросло из скромного Лондонского клуба начала XVIII века, другие находят его корни во Франции (с фр. «maçon» – «каменщик»), некоторые пытаются значительно удревнить это движение, возводя его родословную к тамплиерам, ессеям и даже пифагорейцам. Священнослужители считают масонство историческим мифом, прикрывающим истинную сущность явления – сатанизм.

Секрет «европейского чуда»

Как случилось, что Европа, представлявшая из себя ряд аграрных государств, буквально за пару столетий стала центром мировой цивилизации? Исследователи называют множество причин «европейского чуда»: буржуазные, а затем промышленные революции, влияние идей Реформации, развитие экономических институтов и конкуренцию, географическое положение и климат, и даже фактор счастливого случая (удачного стечения обстоятельств).

Как умер Наполеон?

По официальной версии, Наполеон Бонапарт умер от рака желудка. Однако, такая версия устраивает не всех. Канадский историк Бен Вайдер и французский учёный Рене Мори утверждают, что бывшего императора отравили мышьяком и сделал это французский генерал Шарль Монтолон, который отправился с ним в ссылку на остров Святой Елены. Интересно, что ныне живущие потомки Монтолона, ссылаясь на семейные архивы, подтверждают эту гипотезу.

Почему «Непобедимая армада» потерпела поражение?

Испанский флот – легендарная «Непобедимая армада» – состоящий из 130 судов при 2 430 орудиях в 1588 году потерпел сокрушительное поражение от англичан. Основную причину поражения испанцев принято искать в лучшей маневренности и превосходящей артиллерийской мощи английского флота.

Но есть и другие нюансы. Так, накануне отплытия «Непобедимой армады» обеспокоенный недостатком продовольствия и болезнями среди моряков, командующий флотилией герцог Медина-Сидония откровенно написал королю, что сомневается в успехе всего предприятия. Важно заметить и другое. Из 60 уничтоженных испанских кораблей только семь – боевые потери. Остальные суда разметали сильные штормы.

Существует ли Святой Грааль?

За чашей, из которой по преданию Христос вкушал на Тайной вечере, в Европе начали охотиться с раннего Средневековья и не прекращали свои поиски вплоть до времён Третьего рейха. Однако до сих пор нет единого мнения, что же из себя представляет Святой Грааль. За этим понятием могли скрываться также камень, священный огонь, рог изобилия и даже церковное песнопение.

В 1933 году на Всемирной выставке Чикаго в качестве Святого Грааля была продемонстрирована чаша из антиохийского клада, которая позднее была датирована VI веком. Многие путеводители утверждают, что легендарная чаша находится в Турине. Направление, где следует искать Святой Грааль, указывает взгляд статуи Веры.