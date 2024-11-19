Таинственные любовные письма времен Второй мировой войны нашли в магазине

В штате Миссури, США, в благотворительном магазине нашли коробку старых писем романтического содержания. Об этом сообщает WGEM.

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Зимой 2023 года менеджер магазина Армии спасения Тина Эйферт разбирала пожертвования от посетителей, как вдруг наткнулась на таинственную коллекцию писем. В них некий солдат Честер Макмин общался со своей женой Альмой Бернис Модглин. Пара вела любовную переписку, пока Макмин находился на Филиппинах во время Второй мировой войны.

В письмах Могдлин рассказывала, что ищет идеальную швейную машинку. Макмин же делился с ней деталями своего военного быта, описывал пайки и даже обсуждал с возлюбленной кончину американского президента Франклина Рузвельта.

Первое письмо, найденное в загадочной коробке, датировано 11 сентября 1944 года, последнее — 27 ноября 1945 года. В переписке пара также мечтала об открытии своего бизнеса. Примечательно, что в итоге Могдлин и Макмину удалось воссоединиться и открыть свое дело в штате Иллинойс. У них родилось трое детей.

Менеджер магазина решила найти потомков пары и попросила помочь ей с этим журналистку Меган Дункан. Она не смогла понять, кто передал магазину эти письма, зато спустя год нашла одного из сыновей Макмина и Могдлин. Журналистка написала ему письмо.

Ранее сообщалось, что маленький мальчик нашел в озере Сент-Клэр, Канада, бутылку с 26-летним посланием внутри. Его автор рассказала, что написала это письмо, будучи школьницей. В нем девочка кратко пересказала сюжет детской книги «Греби к морю» и пересказала факты, которые не так давно узнала на уроках.