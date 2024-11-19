Голая принцесса на бобах: почему олимпийские чемпионы уходят на сайты для взрослых

Олимпийская чемпионка по бобслею Лиза Буквиц привлекает внимание зрителей не только своими спортивными достижениями. На этот раз обсуждают не её медали, а тот факт, что Лиза завела аккаунт на OnlyFans – платформе, ассоциируемой с контентом для взрослых.

© Соцсети Лизы Буквиц

Для 29-летней спортсменки это решение – не способ эпатажа, а вынужденная мера. Мир бобслея – дорогостоящий спорт, где даже пара полозьев для саней обходится в € 8000, а на сезон может понадобиться до восьми таких комплектов. По её словам, аренда боба обходится до € 100 000, а расходы на материалы и экипировку – отдельная статья бюджета. Федерация покрывает только путевые расходы, а вот работа разгоняющей Ванессы Марк полностью оплачивается самой Лизой. OnlyFans стал для неё возможностью закрыть финансовые дыры. Взамен на поддержку платформа получает рекламное место на её бобе и экипировке.

Буквиц сразу обозначила границы: никакой откровенной фотографии на её странице не будет. Подписчики смогут увидеть привычные кадры из спортивной жизни, подобные тем, что публикуются в других социальных сетях. Однако здесь добавятся эксклюзивные детали: тренировочные будни, советы по питанию и закулисье профессионального бобслея.

Идея Лизы – не просто заработать, но и привлечь внимание к зимним видам спорта, которые в Германии сейчас явно недофинансированы. Этот шаг кажется логичным: болельщики получают доступ к уникальному контенту, а спортсменка – столь необходимую поддержку.

Буквиц – не единственная, кто столкнулся с финансовыми трудностями. Немецкие спортсмены давно жалуются на отсутствие должного внимания со стороны государства. Например, немецкий прыгун в воду Тимо Бартель использует похожие стратегии для покрытия своих расходов. На OnlyFans он размещает фотографии своего торса, чтобы оплатить сеансы остеопатии.

Федеральное правительство Германии в 2024 году одобрило законопроект о поддержке спорта, предполагающий создание специального агентства для распределения средств. Однако его реализация застопорилась на фоне политических кризисов. Это вызывает вопросы у общественности. Почему титулованные атлеты, представляющие страну на международных соревнованиях, вынуждены искать финансирование самостоятельно?

Буквиц уже не впервые привлекает внимание к своей персоне. В 2022 году она снялась для обложки Playboy в рамках специального олимпийского выпуска. Тогда её решение вызвало бурные дискуссии, но Лиза видела в этом способ показать, что спортивное тело – это красиво и естественно.

Теперь же её участие в OnlyFans вызывает аналогичную реакцию. Однако платформа давно перестала быть только местом для откровенных кадров. Спортсмены и артисты всё чаще используют её для взаимодействия с фанатами и продвижения своих проектов. Буквиц своей активностью показывает, что готова адаптироваться к новым реалиям.

Разумеется, не только Лиза Буквиц вынуждена бороться за финансирование. Например, олимпийские чемпионы по гребле на байдарках Макс Рендшмидт и Том Либшер-Луц открыто выразили своё недовольство финансовой ситуацией в немецком спорте. Спортсмены открыто обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в недостаточной поддержке атлетов. Они указали, что без должного финансирования поддерживать высокий уровень подготовки становится практически невозможно.