Порнорежиссер развеяла популярный миф о секс-индустрии

Порнорежиссер и продюсер Келли Холланд развеяла популярный миф о секс-индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, видео доступно на YouTube.

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Холланд опровергла распространенное мнение людей о том, что секс-индустрия является сферой, которой свойственно женоненавистничество.

«Люди, которые считают так, по моему мнению, сами дискриминируют женщин. Они убеждены в том, что женщины — глупые, открытые ко всему и слабые», — отметила режиссер фильмов для взрослых.

По мнению Холланд, общество недооценивает интеллект и свободу женщин, работающих в секс-сфере.

«Они не бездумные жертвы, которым удалили мозг хирургическим путем», — подчеркнула она.

Ранее порнозвезда Луна Стар развеяла распространенные стереотипы о работе в секс-индустрии. Она заявила, что, вопреки утверждениями многих людей, работники порноиндустрии — это не травмированные люди.